В Сербии нашли следы одного из крупнейших массовых убийств женщин и детей железного века

В середине прошлого века археологи обнаружили в Сербии братскую могилу, где покоились останки 77 человек, погребенных более 2800 лет назад. Долгое время ученые полагали, что люди умерли во время эпидемии. Однако авторы нового исследования провели генетическую экспертизу и выяснили, что на самом деле они стали жертвами массовой резни. Убийцы действовали неслучайно: охотились не на воинов, а на женщин, подростков и младенцев.

На севере Сербии, в автономном крае Воеводина, расположен археологический памятник Гомолава. Для ученых это место — своего рода «машина времени». Гомолава представляет собой телль, искусственный холм, который веками рос на одном месте.

Люди жили в этой местности с конца VI тысячелетия до нашей эры. На смену одним культурам приходили другие, на руинах старых глинобитных домов строили новые, оставляя после себя черепки посуды, кости животных и золу. Тысячи лет наслаивались друг на друга, формируя высокий холм, хранящий память о многих поколениях.

В 1950-х археологи обнаружили на Гомолаве могилу со следами массового захоронения. В одной яме покоились останки 77 человек, погребенных в IX веке до нашей эры, что соответствует раннему железному веку в этой части Европы. Чуть позже специалисты пришли к выводу, что люди умерли от болезни — эпидемия выкосила практически целое поселение.

Международная группа ученых под руководством Линды Фибигер (Linda Fibiger) из Эдинбургского университета заново изучила останки, которые сегодня хранятся в Музее Воеводины в Нови-Саде. Исследователи провели серию биоархеологических и палеогенетических анализов и пришли к выводу, что устоявшееся мнение о причинах смерти этих людей ошибочно.

Фибигер и ее коллеги пришли к выводу, что всех 77 человек, которым принадлежали останки, убили. На черепах и других костях скелетов выявили травмы, характерные для насильственной смерти. Это были следы от ударов, нанесенных со значительной силой.

Многие раны, особенно в области головы, были получены оружием ближнего боя, некоторые — с помощью метательного оружия. Кроме того, эксперты обнаружили раны на руках, которые остаются, когда человек пытается защититься от удара: по-видимому, эти люди инстинктивно поднимали руки, чтобы закрыть голову или лицо.

По мнению авторов нового исследования, все 77 человек пали в результате преднамеренного убийства, отличавшегося крайней жестокостью и сознательной расправой над беззащитными жертвами.

a) План захоронения человеческих останков и находок из Гомолаве; b) Фотография массового захоронения в Гомолаве / © Linda Fibiger, S.N. Tasic, Museum of Vojvodin

Кем же были жертвы? Ученые выяснили, что из 77 погибших 51 — дети и подростки. Исследователям удалось определить биологический пол 72 человек. Из них 51 оказались лицами женского пола (включая как взрослых женщин, так и детей, и подростков). Мужчин среди убитых практически не было.

Чтобы понять, кем приходились эти люди друг другу, генетики и антропологи провели сложные анализы. Они изучили ДНК 25 человек, а также соотношение изотопов стронция, кислорода и углерода в зубной эмали 24 жертв. Зубная эмаль формируется в детстве и хранит химический «отпечаток» той местности, где человек вырос, и того, чем он питался.

Анализы показали, что большинство лиц в братской могиле не состояли между собой в близком родстве. Многие не были родственниками даже в пределах 12 поколений. Диета в детстве у них также различалась. Жертвы происходили из разных локальных сообществ региона, но имели схожие культурные традиции. По мнению авторов научной работы, между собой эти группы не смешивались и не вступали в близкородственные браки.

Специалисты предположили, что массовое убийство стало следствием конфликта за ресурсы. В IX веке до нашей эры в этот регион пришли кочевые скотоводы из евразийской степи — с другой стороны Карпатских гор. Они не жили на одном месте постоянно. Перемещались вместе со стадами и пользовались землями по сезонам: летом — одни пастбища, зимой — другие.

В то же время местные жители начали возвращаться на старые холмы-поселения, которые существовали раньше. Они строили там укрепления и обрабатывали землю.

a-c) распределение и примеры черепно-мозговых травм, зафиксированных в Гомолаве / © Linda Fibiger

Получается, на одной территории могли встретиться представители двух разных укладов жизни, что, по словам авторов научной работы, и могло привести к конфликту. Кочевники-скотоводы и оседлые земледельцы по-разному смотрели на использование ландшафта. Стремление закрепиться на земле, поставить загоны для скота или распахать поле, которое соседи считали своим пастбищем, неизбежно вело к стычкам.

Но почему убили только женщин и детей? В военных конфликтах основная масса погибших — мужчины на поле боя. В Гомолаве же погибли в основном женщины и дети. Это говорит о другой логике насилия.

Исследователи предположили, что убийцы сознательно выбрали такую тактику, чтобы сломить волю к сопротивлению оставшихся в живых соплеменников и утвердить свое господство над землей. Если бы целью был захват рабов, детей могли бы угнать в рабство, но их убили.

Существует и другая версия: возможно, в момент нападения все мужчины общины находились в отлучке — на охоте или в походе. Поэтому удар пришелся по самым беззащитным. Еще одна версия гласит, что это могло быть ритуальным убийством с выбором жертв по полу и возрасту.

Однако история на этом не заканчивается, и здесь кроется главная загадка Гомолавы. Убитых не бросили гнить на земле. Их похоронили с необычайной заботой и символическими ритуалами. В могилу вместе с погибшими положили их личные вещи: бронзовые украшения, керамические сосуды для еды и питья. Рядом археологи нашли останки животных, в том числе разделанную тушу теленка. На саму могилу сверху поместили разбитые зернотерки и обожженные зерна. Исследователи увидели в этом символику полного пищевого цикла: от посева до готовки.

Фибигер считает, что похоронный обряд проводили уже другие люди — то есть убийцы и те, кто хоронил, представляли разные группы. Вероятно, напавшие воины ушли, а соплеменники погибших вернулись через некоторое время и с почестями предали земле убитых.

Находка в Гомолаве показывает, что в те времена людей убивали не просто во время боя. Речь могла идти о целенаправленном уничтожении определенной части общества. Например, женщин и детей из конкретной группы. Насилие использовали не только для победы в сражении. Таким способом пытались запугать врага, ослабить или стереть часть населения с лица земли, чтобы изменить баланс сил в регионе.

Подобного рода случаи не были редкостью. В разные исторические эпохи ученые находят достаточно много свидетельств массовых убийств. Что отличает Гомолаву? Масштаб. По мнению Фибигер, это одно из крупнейших массовых убийств женщин и детей железного века в Европе.

Научная работа опубликована в журнале Nature Human Behaviour.

