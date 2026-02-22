  • Добавить в закладки
22 февраля, 10:18
Игорь Байдов
4

Не только мопсы и бульдоги: ученые выявили 12 пород собак, страдающих от проблем с дыханием

❋ 4.2

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Биология
# животные
# породы собак
# собаки
Собаки
Собаки породы пекинес (слева) и японский хин (справа) подвержены высокому риску возникновения проблем с дыханием / © Alamy, Michael Schultze, KATAMOUNT

Породы собак с укороченной мордой и приплюснутым носом называют брахицефальными породами. В последние годы они стали невероятно модными. Французские бульдоги, мопсы и пекинесы заполонили страницы соцсетей и городские парки. Люди в основном выбирают этих животных из-за внешности, размера и характера. Но за популярность пришлось платить здоровьем.

Желая сделать мордочку еще короче, а складки кожи еще толще, работа селекционеров привела к появлению у этих собак опасных анатомических дефектов. Одна из главных проблем — брахицефалический обструктивный синдром дыхательных путей. Его можно легко распознать по характерному сопению и хрипам, которые многие владельцы ошибочно принимают за норму. На самом деле это симптомы нарушения дыхания.

Считается, что брахицефалический обструктивный синдром вызывается анатомическими аномалиями. Из-за сплющенной носовой кости, суженных ноздрей и избытка мягких тканей в глотке воздух с трудом попадает в легкие. Такие собаки не могут полноценно спать, быстрее устают во время игр и бега и хуже переносят жару.

Ранее ветеринары и ученые называли три основные породы, которые чаще других испытывают проблемы с дыханием — английские и французские бульдоги, а также мопсы. Группа исследователей под руководством Франчески Томлинсон (Francesca Tomlinson) из Кембриджского университета решила проверить, насколько эта проблема распространена среди других, не столь популярных брахицефальных пород.

Томлинсон и ее коллеги провели масштабную диагностику и изучили состояние здоровья 898 собак. В выборку вошли 14 пород: аффенпинчер, бостон-терьер, немецкий боксер, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, чихуахуа, бордоский дог, брюссельский гриффон, японский хин, мальтийская болонка, пекинес, кинг-чарльз-спаниель, померанский шпиц, ши-тцу и стаффордширский бультерьер.

Каждое животное прошло тщательное обследование. Ученые провели кардиореспираторный тест и сделали замеры тела и черепа, фиксируя малейшие отклонения.

Абсолютными антилидерами стали пекинесы и японские хины. Анализ показал, что от серьезных нарушений дыхания страдают более 80 процентов этих собак. В группу умеренного риска попали пять пород: кавалер-кинг-чарльз-спаниель, ши-тцу, брюссельский гриффон, бостон-терьер и бордоский дог. В этой группе признаки синдрома встречались у 50-70 процентов животных. 

Только у двух пород специалисты не нашли проблем с дыханием. Речь идет о мальтийской болонке и померанском шпице.

В научной работе исследователи указали, что всего выявили 12 пород с предрасположенностью к синдрому. При этом специалисты подробно описали две породы с самым высоким риском и пять с умеренным. Остальные породы из числа 12 тоже продемонстрировали склонность к синдрому, но их показатели попали в категорию «низкий риск».

Анализ данных позволил выделить два главных анатомических фактора, ведущих к нарушению дыхания. Первый — строение черепа (плоская морда), которое влечет за собой целый комплекс проблем: от чрезмерно узких ноздрей до деформации носовых ходов и избытка мягких тканей в глотке. Второй фактор — ожирение, создающее дополнительную нагрузку на и без того ослабленную дыхательную систему.

Неожиданным открытием стала связь между анатомическими особенностями хвоста и признаками синдрома: у собак с очень короткими или туго закрученными («штопорообразными») хвостами нарушения дыхания встречались чаще. Исследователи предположили, что оба признака — и форма хвоста, и тяжесть синдрома — могут быть результатом одних и тех же анатомических изменений. Однако точные механизмы пока остаются неясными и требуют дальнейшего изучения.

Авторы исследования посоветовали людям выбирать щенков от родителей, которые прошли все необходимые медицинские проверки. Перед покупкой важно изучить, как чрезмерно выраженные черты внешности, особенно очень короткая и плоская морда, могут повлиять на дыхание и общее здоровье собаки.

Научная работа опубликована в журнале PLOS One.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
493 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Биология
# животные
# породы собак
# собаки
