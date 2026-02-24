Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: 10 самых смертоносных вирусов по уровню летальности

Некоторые вирусы заражают миллионы людей, но приводят к сравнительно небольшому числу смертей. Другие распространяются куда менее широко, однако оказываются значительно более смертоносными для тех, кто ими инфицирован.

Рейтинг: 10 самых смертоносных вирусов по уровню летальности / © Visual Capitalist

В этом обзоре представлены 10 самых опасных вирусов, ранжированных по показателю летальности — доле умерших среди заболевших.

Абсолютным «лидером» списка остается бешенство: после появления симптомов вероятность летального исхода приближается к 100%.

Данные для визуализации собраны из различных источников, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Центр по контролю заболеваний Британской Колумбии, правительство Австралии, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, агентство Reuters и правительство Великобритании.

Бешенство ежегодно уносит около 59 000 жизней, преимущественно в странах Африки и Юго-Восточной Азии. Вирус передается главным образом через слюну инфицированных животных — чаще всего собак. Несмотря на существование эффективной вакцины, бешенство по-прежнему приводит к тысячам смертей. Главная причина — ограниченный доступ к постконтактной профилактике и своевременному лечению.

Несколько вирусов из списка вызывают вирусные геморрагические лихорадки — в том числе Эбола, Марбург и Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ). Эти заболевания нередко сопровождаются тяжелыми внутренними кровотечениями и отказом органов.

Уровень летальности вирусов Эбола и Марбург достигает примерно 50%. Вспышки в основном происходят в странах Центральной и Субсахарской Африки. Только эпидемия Эболы в Западной Африке в 2014–2016 годах унесла более 11 000 жизней и привлекла внимание всего мира к вопросам готовности к эпидемиям.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка, передающаяся главным образом через клещей и сельскохозяйственных животных, распространена значительно шире — в Евразии и Африке. При летальности от 10 до 40% она ежегодно приводит к 1 000–2 000 смертей.

Большинство вирусов в этом рейтинге имеют животное происхождение. Плодоядные летучие мыши считаются природным резервуаром вирусов Нипах и Марбург, грызуны связаны с вирусом Лухо, а одногорбые верблюды являются основным источником MERS-CoV, впервые выявленного в Саудовской Аравии в 2012 году.

Птичий грипп (H5N1) передается от зараженных птиц и демонстрирует летальность около 50% среди подтвержденных случаев у людей — что значительно выше, чем при сезонном гриппе. Хотя случаи заражения человека остаются сравнительно редкими, столь высокий показатель смертности продолжает удерживать мировые органы здравоохранения в состоянии повышенной готовности.