Космос как актив: государства, вложившие значительные средства в независимый доступ на орбиту

В ближайшее время никто не сможет потеснить доминирование США и Китая на рынке космических запусков, однако ряд давних союзников Вашингтона теперь рассматривают собственный доступ в космос как вопрос национальной безопасности.

Пуск ракеты Spectrum / © Isar Aerospace

Опираясь на уже существующие частные инициативы в области запусков внутри своих стран, ряд держав одобрили значительное государственное финансирование коммерческих стартапов, чтобы помочь им добраться до стартовой площадки. Австралия, Канада, Германия и Испания относятся к числу стран, которые пока не обладают возможностью самостоятельно выводить свои спутники на орбиту, но уже вкладывают средства в создание национальной пусковой индустрии. Другие ограничиваются громкими заявлениями, не подкрепляя амбиции реальными бюджетами.

Германия

Германия, вероятно, ближе других к вводу в строй новой коммерческой ракеты. Isar Aerospace — самый финансируемый европейский пусковой стартап — в прошлом году предпринял первую попытку орбитального запуска со стартовой площадки в Норвегии. Ракета Spectrum потерпела неудачу вскоре после старта, но компания готовит второй аппарат к новому испытательному полету уже в ближайшие месяцы. Rocket Factory Augsburg и HyImpulse пока отстают от Isar в «гонке к орбите».

В опубликованной в прошлом году стратегии космической безопасности министерство обороны Германии включило доступ в космос в число приоритетных направлений. Цель — создать «достаточную оперативную пусковую мощность для обеспечения национальной и европейской стратегической независимости во всех классах полезной нагрузки и транспортных сценариях».

Помимо 110 миллионов долларов, выделенных напрямую трем стартапам, Германия является крупнейшим вкладчиком в программу ESA European Launcher Challenge — инициативу по поддержке нескольких европейских ракетных компаний. Германия — единственная европейская страна, представленная в программе двумя компаниями: Isar и RFA.

Испания

Испания — второй по величине вкладчик в European Launcher Challenge. Правительство выделило 169 миллионов евро на поддержку PLD Space — ведущего национального пускового стартапа. Компания разрабатывает малую ракету Miura 5 и планирует начать демонстрационные полеты в этом году. В 2024 году PLD Space привлекла более 120 миллионов евро частных инвестиций; средства ESA более чем удвоят эту сумму. Кроме того, в рамках программы PERTE Aerospace правительство Испании выделило компании свыше 40,5 миллионов евро для обеспечения независимого доступа страны в космос.

Правительство назвало доступ в космос «одним из ключевых направлений» национальной политики. Министр науки Диана Морант заявила, что теперь поддержка будет осуществляться и через ESA, чтобы «наш носитель — европейский и испанский бренд — стал частью будущего семейства ракет».

Великобритания

Положение Великобритании в этом списке осложнено крахом шотландской компании Orbex. Спустя более десяти лет работы компания объявила о банкротстве после безуспешных попыток привлечь инвестиции и найти партнеров. Orbex привлекла около 175 миллионов долларов, но так и не приблизилась к орбитальному запуску. Тем не менее это был наиболее капитализированный пусковой стартап страны. Другая шотландская компания — Skyrora — выразила интерес к приобретению ее активов, включая участок под частный космодром.

В начале прошлого года правительство Великобритании объявило о прямых инвестициях более 27 миллионов долларов в развитие ракеты Orbex. В ноябре последовал взнос в размере 170 миллионов долларов в European Launcher Challenge. Около 80% этих средств пока не распределены; дальнейшая судьба бюджета остаётся неопределённой.

Канада

В ноябре правительство Канады объявило об инвестициях примерно 130 миллионов долларов в программу суверенных запусков. Цель — обеспечить возможность вывода канадских полезных нагрузок с территории Канады легкими ракетами к 2028 году. Более половины средств пойдет на конкурсную программу грантов с распределением финансирования по этапам.

Несколько стартапов — Maritime Launch Services, Reaction Dynamics и NordSpace — работают над коммерческими ракетами, но до орбиты пока далеко. Параллельно крупнейшая космическая компания страны MDA Space объявила о собственных инвестициях в Maritime Launch Services. В перспективе Канада планирует запустить вторую программу поддержки для создания ракеты среднего класса.

Австралия

В Австралии лишь одна компания — Gilmour Space — близка к попытке орбитального запуска. Первый тестовый старт в июле закончился неудачей: ракета заглохла вскоре после отрыва от площадки. До этого компания привлекла около 90 миллионов долларов, а недавно — более 300 млн в новом раунде, возглавленном государственной корпорацией National Reconstruction Fund Corporation. Она инвестирует более 50 миллионов долларов в развитие ракеты Eris, расширение производства и космодрома в Квинсленде.

Бразилия

Бразилия стремится к независимым запускам с 1980-х годов, но неоднократно сталкивалась с неудачами. В 2003 году ракета VLS-1 взорвалась на земле, погибли 21 специалист. После этого программа была пересмотрена. Новый проект VLM разрабатывается совместно с Германией, однако прогресс минимален. Государство также финансирует консорциум, работающий над микронесителем MLBR, но испытания продвигаются медленно.

Тайвань

Бюджет космического агентства Тайваня составляет около 200 миллионов долларов в год. Основное внимание уделяется спутникам наблюдения и научным миссиям. Цель — вывести собственную ракету на орбиту к 2034 году; первые испытания возможны к 2029-му.

Аргентина

Проект ракеты Tronador II реализуется давно, но экономический кризис фактически его остановил. Хотя ранее было обещано финансирование свыше 100 миллионов долларов, девальвация песо резко снизила реальную стоимость инвестиций. При нынешнем сокращении расходов программа продвигается крайне медленно.

Другие

ОАЭ обладают ресурсами для создания национального пускового оператора, однако конкретные бюджеты пока не объявлены. Индонезия, Южная Африка и Турция также заявляют о намерениях развивать собственные ракеты, но без значительных финансовых обязательств и заметного прогресса.

Так громкие слова о «суверенном запуске» постепенно превращаются в реальные бюджетные строки — по крайней мере у тех стран, которые рассматривают доступ в космос уже не как престижный проект, а как стратегическую необходимость.