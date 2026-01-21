  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Справедливость: научный подход

Слушатели узнают, почему люди по-разному понимали, понимают и будут понимать справедливость.

Центр «Архэ»
26 февраля, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Что такое справедливость и как ее установить в обществе? Аспирант философии Алексей Лебедев расскажет о том, почему люди по-разному понимали, понимают и будут понимать справедливость; о двух базовых принципах справедливости; о том, какие способы достижения справедливости предлагают современные философы.

Расписание
26
Четверг
Февраль 2026
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

21 января, 12:45
Александр Речкин
2
# наука
# справделивость
# философия
Комментарии

Написать комментарий

