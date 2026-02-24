  • Добавить в закладки
24 февраля, 12:35
СГМУ им. В.И. Разумовского
54

Ученые из России объяснили, что мешает астматикам достичь ремиссии

❋ 4.8

Исследователи Саратовского медуниверситета установили, что большинство пациентов с бронхиальной астмой имеют как минимум одну сопутствующую патологию, а у некоторых наблюдается четырех или более сопутствующих заболеваний.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# аллергия
# астма
# бронхиальная астма
# здоровье
# медицина
Иллюстрация астмы / © BruceBlaus, Wikipedia

Несмотря на достижения в области лечения бронхиальной астмы, в том числе появление инновационных биологических препаратов, многие пациенты по-прежнему сталкиваются с проблемами в достижении оптимального контроля над заболеванием, как показали исследования ученых СГМУ им. В.И. Разумовского.

С 2016 года в пульмонологической практике используется термин «курабельные признаки» (treatabletraits), обозначающий характеристики болезни, поддающиеся терапевтическому воздействию, или потенциально модифицируемые аспекты заболевания.

Сопутствующие заболевания рассматриваются как один из таких потенциально модифицируемых факторов. К их числу относятся: синдром обструктивного апноэ сна, ожирение, аллергический ринит, хронический риносинусит, сердечно-сосудистые заболевания, психологические расстройства и другие. Внелегочные сопутствующие заболевания усугубляют контроль над БА у пациентов, страдающих от ее тяжелой формы. Более того, сопутствующие заболевания могут имитировать симптомы бронхиальной астмы, а также усиливать ее проявления, учащать обострения и ухудшать качество жизни.

Исследования показывают, что значительная часть людей, страдающих аллергией и бронхиальной астмой (БА), также подвержены аллергическому риниту.

У 90% пациентов с БА легкой и умеренной тяжести наблюдаются рентгенологические признаки синусита, а у больных с тяжелой формой БА этот показатель приближается к 100%. Среди пациентов с БА распространенность обструктивного апноэ сна (ОАС) довольно велика: от 19 до 60% при нетяжелой БА и до 95% при тяжелой форме заболевания.

Ожирение повышает вероятность возникновения астмы, причем лишний вес матери увеличивает риск развития БА у детей на 15-30%.

В своем исследовании профессор кафедры госпитальной терапии лечебного факультета СГМУ имени В.И. Разумовского Нина Кароли установила, что сопутствующие заболевания оказывают существенное влияние на течение бронхиальной астмы, способствуя ее утяжелению, увеличению потребности в лекарственной терапии и затрудняя достижение контроля над болезнью. Для разработки индивидуализированного плана лечения, соответствующего современной концепции treatable traits, необходимо учитывать взаимосвязь между БА и сопутствующими патологиями.

Тщательное обследование пациентов, особенно с тяжелой формой астмы, на наличие сопутствующих заболеваний, важно не только для достижения эффективного лечения, но и для дифференциации истинной тяжелой рефрактерной астмы от случаев, когда коморбидность имитирует тяжелое течение и отсутствие контроля. Ведение пациентов с неконтролируемой БА и сопутствующими заболеваниями требует комплексного междисциплинарного подхода с привлечением специалистов различных областей медицины.

СГМУ им. В.И. Разумовского
12 статей
Официальная страница Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского Минздрава России.
СГМУ им. В.И. Разумовского
