Ученые из России объяснили, что мешает астматикам достичь ремиссии
Исследователи Саратовского медуниверситета установили, что большинство пациентов с бронхиальной астмой имеют как минимум одну сопутствующую патологию, а у некоторых наблюдается четырех или более сопутствующих заболеваний.
Несмотря на достижения в области лечения бронхиальной астмы, в том числе появление инновационных биологических препаратов, многие пациенты по-прежнему сталкиваются с проблемами в достижении оптимального контроля над заболеванием, как показали исследования ученых СГМУ им. В.И. Разумовского.
С 2016 года в пульмонологической практике используется термин «курабельные признаки» (treatabletraits), обозначающий характеристики болезни, поддающиеся терапевтическому воздействию, или потенциально модифицируемые аспекты заболевания.
Сопутствующие заболевания рассматриваются как один из таких потенциально модифицируемых факторов. К их числу относятся: синдром обструктивного апноэ сна, ожирение, аллергический ринит, хронический риносинусит, сердечно-сосудистые заболевания, психологические расстройства и другие. Внелегочные сопутствующие заболевания усугубляют контроль над БА у пациентов, страдающих от ее тяжелой формы. Более того, сопутствующие заболевания могут имитировать симптомы бронхиальной астмы, а также усиливать ее проявления, учащать обострения и ухудшать качество жизни.
Исследования показывают, что значительная часть людей, страдающих аллергией и бронхиальной астмой (БА), также подвержены аллергическому риниту.
У 90% пациентов с БА легкой и умеренной тяжести наблюдаются рентгенологические признаки синусита, а у больных с тяжелой формой БА этот показатель приближается к 100%. Среди пациентов с БА распространенность обструктивного апноэ сна (ОАС) довольно велика: от 19 до 60% при нетяжелой БА и до 95% при тяжелой форме заболевания.
Ожирение повышает вероятность возникновения астмы, причем лишний вес матери увеличивает риск развития БА у детей на 15-30%.
В своем исследовании профессор кафедры госпитальной терапии лечебного факультета СГМУ имени В.И. Разумовского Нина Кароли установила, что сопутствующие заболевания оказывают существенное влияние на течение бронхиальной астмы, способствуя ее утяжелению, увеличению потребности в лекарственной терапии и затрудняя достижение контроля над болезнью. Для разработки индивидуализированного плана лечения, соответствующего современной концепции treatable traits, необходимо учитывать взаимосвязь между БА и сопутствующими патологиями.
Тщательное обследование пациентов, особенно с тяжелой формой астмы, на наличие сопутствующих заболеваний, важно не только для достижения эффективного лечения, но и для дифференциации истинной тяжелой рефрактерной астмы от случаев, когда коморбидность имитирует тяжелое течение и отсутствие контроля. Ведение пациентов с неконтролируемой БА и сопутствующими заболеваниями требует комплексного междисциплинарного подхода с привлечением специалистов различных областей медицины.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
В середине прошлого века археологи обнаружили в Сербии братскую могилу, где покоились останки 77 человек, погребенных более 2800 лет назад. Долгое время ученые полагали, что люди умерли во время эпидемии. Однако авторы нового исследования провели генетическую экспертизу и выяснили, что на самом деле они стали жертвами массовой резни. Убийцы действовали неслучайно: охотились не на воинов, а на женщин, подростков и младенцев.
Если в прошлый раз дело было в утечке водорода, то теперь сложности возникли с гелием. Хотя этот газ и инертен, без него ракета не сможет нормально отработать, поэтому дату полета к Луне сдвинули еще на месяц. Учитывая, что на ракете SLS, летящей в этот раз, основная масса двигателей снята с музейных экспонатов, а общий уровень проработки проекта вызывает постоянную критику, это может быть не последней проблемой нынешней «лунной» ракеты США.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
