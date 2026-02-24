  • Добавить в закладки
24 февраля, 12:55
Андрей Серегин
3

Новый вид древних муравьев нашли в янтаре в Доминикане

❋ 5.0

Изучение ископаемых муравьев, которые хорошо сохраняются в кусочках янтаря, позволяет ученым находить особей, вымерших миллионы лет назад. В новом исследовании специалистам удалось обнаружить вид древних муравьев, обитавших на территории современной Доминиканской Республики.

Биология
# Доминиканская Республика
# ископаемые
# муравьи
# янтарь
Микрофотографии и иллюстрация Hypoponera electrocacica / © Journal of Paleontology

Янтарь, особенно из знаменитых месторождений Балтики, Доминиканской Республики и Бирмы, на протяжении многих лет служит уникальным источником информации о древних экосистемах. Застывшая смола хвойных деревьев сохраняет важные детали строения организмов, попавших в нее миллионы лет назад. Муравьи, как одна из самых многочисленных и экологически значимых групп насекомых, часто становятся такими инклюзами — они замирают и сохраняются в кусочках окаменевшей смолы.

Изучение ископаемых муравьев позволяет проследить пути их эволюции, расселения по континентам и изменения видового состава с течением времени. Однако, несмотря на хорошие возможности для исследований, далеко не все виды ископаемых муравьев изучены на сегодня. Например, род Hypoponera, широко распространенный в современной тропической и субтропической фауне, до недавнего времени был практически неизвестен в ископаемом состоянии, Единственный вид, описанный более 150 лет назад из балтийского янтаря, вызывал дискуссии у специалистов, а присутствие этих муравьев в древних фаунах Нового Света оставалось лишь гипотезой.

Ученые детально исследовали крошечный кусочек прозрачного желтого доминиканского янтаря, внутри которого находилась крылатая самка муравья. Возраст образца, обнаруженного в шахтах провинции Сантьяго, оценивается примерно в 16 миллионов лет, что соответствует раннему миоцену. Чтобы изучить насекомое, не повреждая уникальный образец, исследователи применили цифровую микроскопию и микрокомпьютерную томографию, а затем построили трехмерную модель муравья. Благодаря этому удалось рассмотреть мельчайшие детали анатомии, скрытые от обычного взгляда пузырьками воздуха или помутнениями янтаря. Результаты исследования опубликованы в Journal of Paleontology.

Авторы установили, что изученный образец представляет собой новый для науки вид ископаемых муравьев. Он получил название Hypoponera electrocacica, объединяющее латинское слово, обозначающее янтарь, и слово из языка таино — коренных жителей Карибских островов — означающее «вождь» или «правитель». Проведенный анализ показал, что новый вид обладает всеми характерными признаками рода Hypoponera: у него маленькие гладкие мандибулы с крупными зубцами, упрощенное жилкование крыльев и округлый выступ на стебельке брюшка.

Примечательно, что за шестнадцать миллионов лет эти ключевые черты строения практически не изменились, что свидетельствует о крайней консервативности и эволюционной успешности данной группы муравьев. В то же время совокупность внешних признаков позволила четко отграничить новую находку от всей известной науки видов — как ископаемых, так и ныне живущих.

Таким образом, ученые впервые подтвердили присутствие рода Hypoponera в Западном полушарии в миоцене. Тем самым обосновывается гипотеза о древнем происхождении и длительной истории этой группы в Карибском регионе.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
52 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
Биология
# Доминиканская Республика
# ископаемые
# муравьи
# янтарь
