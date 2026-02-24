Уведомления
Новый вид древних муравьев нашли в янтаре в Доминикане
Изучение ископаемых муравьев, которые хорошо сохраняются в кусочках янтаря, позволяет ученым находить особей, вымерших миллионы лет назад. В новом исследовании специалистам удалось обнаружить вид древних муравьев, обитавших на территории современной Доминиканской Республики.
Янтарь, особенно из знаменитых месторождений Балтики, Доминиканской Республики и Бирмы, на протяжении многих лет служит уникальным источником информации о древних экосистемах. Застывшая смола хвойных деревьев сохраняет важные детали строения организмов, попавших в нее миллионы лет назад. Муравьи, как одна из самых многочисленных и экологически значимых групп насекомых, часто становятся такими инклюзами — они замирают и сохраняются в кусочках окаменевшей смолы.
Изучение ископаемых муравьев позволяет проследить пути их эволюции, расселения по континентам и изменения видового состава с течением времени. Однако, несмотря на хорошие возможности для исследований, далеко не все виды ископаемых муравьев изучены на сегодня. Например, род Hypoponera, широко распространенный в современной тропической и субтропической фауне, до недавнего времени был практически неизвестен в ископаемом состоянии, Единственный вид, описанный более 150 лет назад из балтийского янтаря, вызывал дискуссии у специалистов, а присутствие этих муравьев в древних фаунах Нового Света оставалось лишь гипотезой.
Ученые детально исследовали крошечный кусочек прозрачного желтого доминиканского янтаря, внутри которого находилась крылатая самка муравья. Возраст образца, обнаруженного в шахтах провинции Сантьяго, оценивается примерно в 16 миллионов лет, что соответствует раннему миоцену. Чтобы изучить насекомое, не повреждая уникальный образец, исследователи применили цифровую микроскопию и микрокомпьютерную томографию, а затем построили трехмерную модель муравья. Благодаря этому удалось рассмотреть мельчайшие детали анатомии, скрытые от обычного взгляда пузырьками воздуха или помутнениями янтаря. Результаты исследования опубликованы в Journal of Paleontology.
Авторы установили, что изученный образец представляет собой новый для науки вид ископаемых муравьев. Он получил название Hypoponera electrocacica, объединяющее латинское слово, обозначающее янтарь, и слово из языка таино — коренных жителей Карибских островов — означающее «вождь» или «правитель». Проведенный анализ показал, что новый вид обладает всеми характерными признаками рода Hypoponera: у него маленькие гладкие мандибулы с крупными зубцами, упрощенное жилкование крыльев и округлый выступ на стебельке брюшка.
Примечательно, что за шестнадцать миллионов лет эти ключевые черты строения практически не изменились, что свидетельствует о крайней консервативности и эволюционной успешности данной группы муравьев. В то же время совокупность внешних признаков позволила четко отграничить новую находку от всей известной науки видов — как ископаемых, так и ныне живущих.
Таким образом, ученые впервые подтвердили присутствие рода Hypoponera в Западном полушарии в миоцене. Тем самым обосновывается гипотеза о древнем происхождении и длительной истории этой группы в Карибском регионе.
