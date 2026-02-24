Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Карта: какая доля населения каждой страны живет в ее крупнейшем городе
В одних странах один мегаполис возвышается над всеми остальными. В других население распределено между несколькими крупными агломерациями, и ни одна из них не обладает безусловным доминированием.
Карта выше показывает, какая доля городского населения каждой страны проживает в ее крупнейшем городе, позволяя увидеть, где мегаполисы играют ключевую роль, а где население рассредоточено значительно равномернее. Данные основаны на статистике Всемирного банка.
В глобальном масштабе лишь 16% городских жителей живут в крупнейшем городе своей страны. Это означает, что в большинстве государств население и экономическая активность распределены между несколькими городскими центрами, а не сосредоточены в одном.
Возглавляют список город-государство Сингапур, а также два специальных административных района Китая — Гонконг и Макао. В то же время в таких гигантах, как Китай, Индия, Россия и США, в крупнейшем городе проживает менее 10% населения.
Даже внутри одного региона различия могут быть значительными. Около пятой части жителей Великобритании, Испании и Франции живут в столицах и крупнейших городах своих стран. В Германии и Польше население распределено значительно более равномерно.
Среди 27 стран Европейского союза самой высокой концентрацией выделяются государства Балтии: в Эстонии и Латвии 47–48% населения проживает в столицах — Таллине и Риге.
Северная и Южная Америка — родина некоторых крупнейших городов мира, включая Сан-Паулу, Мехико, Нью-Йорк и Торонто. Однако даже эти гигантские агломерации нередко объединяют меньшую долю населения страны, чем такие столицы, как Лима, Асунсьон или Монтевидео.
Во многих странах региона — например, в Аргентине и Колумбии — со времен обретения независимости ведутся дискуссии о соотношении централизации и децентрализации власти и ресурсов.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Исследователи смогли построить систему, использующую фемтосекундные лазеры и недорогое боросиликатное стекло для плотного хранения данных. Специалисты ожидают, что их технология сохранит данные читаемыми на 10 000 лет.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
20 Мая, 2015
Самые знаменитые теории заговоров
12 Февраля, 2015
С точки зрения психоанализа: религия
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии