Карта: какая доля населения каждой страны живет в ее крупнейшем городе

В одних странах один мегаполис возвышается над всеми остальными. В других население распределено между несколькими крупными агломерациями, и ни одна из них не обладает безусловным доминированием.

Карта: какая доля населения каждой страны живет в ее крупнейшем городе / © Visual Capitalist

Карта выше показывает, какая доля городского населения каждой страны проживает в ее крупнейшем городе, позволяя увидеть, где мегаполисы играют ключевую роль, а где население рассредоточено значительно равномернее. Данные основаны на статистике Всемирного банка.

В глобальном масштабе лишь 16% городских жителей живут в крупнейшем городе своей страны. Это означает, что в большинстве государств население и экономическая активность распределены между несколькими городскими центрами, а не сосредоточены в одном.

Возглавляют список город-государство Сингапур, а также два специальных административных района Китая — Гонконг и Макао. В то же время в таких гигантах, как Китай, Индия, Россия и США, в крупнейшем городе проживает менее 10% населения.

Даже внутри одного региона различия могут быть значительными. Около пятой части жителей Великобритании, Испании и Франции живут в столицах и крупнейших городах своих стран. В Германии и Польше население распределено значительно более равномерно.

Среди 27 стран Европейского союза самой высокой концентрацией выделяются государства Балтии: в Эстонии и Латвии 47–48% населения проживает в столицах — Таллине и Риге.

Северная и Южная Америка — родина некоторых крупнейших городов мира, включая Сан-Паулу, Мехико, Нью-Йорк и Торонто. Однако даже эти гигантские агломерации нередко объединяют меньшую долю населения страны, чем такие столицы, как Лима, Асунсьон или Монтевидео.

Во многих странах региона — например, в Аргентине и Колумбии — со времен обретения независимости ведутся дискуссии о соотношении централизации и децентрализации власти и ресурсов.