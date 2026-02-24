  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
24 февраля, 10:59
НИУ ВШЭ
1
28

Какой стиль обучения выбрали отличники онлайн-образования

❋ 4.6

Эксперты НИУ ВШЭ проанализировали цифровые следы студентов и впервые показали, что итоговые оценки зависят от личного стиля прохождения онлайн-курса. Сбалансированный тип учеников оказался успешнее традиционного и практико-ориентированного. Результаты работы помогут в создании адаптивных индивидуальных образовательных систем.

НИУ ВШЭ
# дистанционное обучение
# образование
# онлайн-обучение
# Психология
# учеба
студент во время теста
Кадр из фильма «Высший балл» / © Paramount Pictures

Онлайн-обучение дает студентам свободу учиться в своем темпе, выбирать, с чего начать. Но как личный выбор обучающегося влияет на усвоение знаний, а индивидуальный паттерн перехода к тому или иному типу учебного материала превращается в конкретный тип когнитивной нагрузки, было неизвестно.

Научные сотрудники Института образования НИУ ВШЭ Анна Горбунова, Ксения Адамович и доцент факультета права Александр Савельев, а также Джейми Костли из Университета ОАЭ изучили,  как личные стратегии студентов при прохождении онлайн-курсов связаны с распределением когнитивных  усилий и успеваемостью. В исследовании приняли участие 90 магистрантов-юристов, проходивших обучение в рамках онлайн-модуля по правовой защите персональных данных. Им были доступны три типа материалов: видеолекции, видеоразборы примеров и практические задачи по решению юридических кейсов. Работа опубликована в журнале The Internet and Higher Education.

Чтобы фиксировать каждое действие студентов при онлайн-обучении, ученые использовали систему сбора log-файлов (цифровых следов), встроенную в саму образовательную платформу. Каждый клик, просмотр, пауза или переход студента в интерфейсе автоматически фиксировался как событие в базе данных с указанием типа действия, метки времени (до секунды) и идентификатора пользователя и материала.

Анализ цифровых следов выявил три поведенческих типа. Представители первого, традиционного (27 студентов), проводили много времени за просмотром лекций, реже обращались к выполнению практических задач и совершали меньше всего действий на платформе.

Второй тип, сбалансированный (30 человек), старался равномерно распределить время между лекциями, разборами примеров и изучением готовых решений, причем делал это наиболее эффективно по времени. 

Третий стиль ученые назвали практико-ориентированным (33 обучающихся). Такие студенты с головой погружались в решение кейсов и работу с примерами, тратя на лекции значительно меньше времени и активно переключаясь между материалами.

«Главным открытием стало то, как эти стили связаны с результатами итогового теста. Наивысшие баллы получили ученики сбалансированного типа. Практико-ориентированные студенты оказались на среднем уровне. Они также сообщили о значительно более низком уровне внутренней когнитивной нагрузки, чем традиционные, то есть тема казалась им менее сложной. Но это не помогло достичь им самых высоких результатов. Традиционный тип набрал меньше всего баллов», — рассказала Анна Горбунова.

Для того чтобы понять, как тот или иной тип поведения обучающихся связан с полученными результатами, ученые применили структурное моделирование — статистический метод, позволяющий проверить сложные связи между несколькими переменными одновременно. Он показал, что более высокие баллы у сбалансированных учеников были связаны с повышенной релевантной когнитивной нагрузкой — теми самыми полезными умственными усилиями, которые приводят к глубокому пониманию предмета. При этом уровень внешней нагрузки, вызванной самим фактом выбора, что смотреть на онлайн-курсе и в каком порядке, оказался примерно одинаковым для всех студентов независимо от стиля обучения.

«Мы пришли к выводу, что успех в онлайн-обучении с элементами самостоятельного выбора определяется не только качеством контента, но и тем, как студент этот контент использует. Пассивное следование по пути наименьшего сопротивления (традиционный стиль) или увлечение практикой в ущерб теории (практико-ориентированный тип) могут быть менее эффективны, чем осознанное равномерное взаимодействие с разными типами учебных материалов. Это знание позволяет перейти от универсального дизайна курсов к персонализированной поддержке», — пояснила Анна Горбунова.

Ученые надеются, что в перспективе можно будет создавать системы, которые в реальном времени смогут отследить стиль обучения ученика по его цифровому следу и давать адресные рекомендации. Таким образом, онлайн-образование может стать не просто гибким, но адаптивным, помогая каждому студенту выработать наиболее эффективную для него стратегию обучения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
НИУ ВШЭ
498 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
Показать больше
НИУ ВШЭ
# дистанционное обучение
# образование
# онлайн-обучение
# Психология
# учеба
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Фев
1000
Приматы: взбираемся по древу эволюции
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Фев
1000
Жизненный цикл: «изобретение», определившее судьбу растений
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Фев
500
Квазары: ультраяркие космические машины
Московский Планетарий
Москва
Лекция
25 Фев
Бесплатно
Как «Союзмультфильм» не стал Pixar: краткая история компьютерной анимации в СССР
ВДНХ
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Микрохирургическое лечение церебральных аневризм. Перспективы развития
Нейрокампус
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Справедливость: научный подход
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Трехмерный мир белков и разработка лекарств
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Животные китайского календаря
Московский зоопарк
Москва
Лекция
26 Фев
800
Скифы исторические и скифы археологические
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
23 февраля, 10:00
Evgenia Vavilova

Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Биология
# вода
# клопы
# поверхностное натяжение
21 февраля, 12:18
Игорь Байдов

В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Биология
# вечные химикаты
# домашние питомцы
# корма
# кошки
# ПФАС
# собаки
24 февраля, 11:06
Игорь Байдов

В Сербии нашли следы одного из крупнейших массовых убийств женщин и детей железного века

В середине прошлого века археологи обнаружили в Сербии братскую могилу, где покоились останки 77 человек, погребенных более 2800 лет назад. Долгое время ученые полагали, что люди умерли во время эпидемии. Однако авторы нового исследования провели генетическую экспертизу и выяснили, что на самом деле они стали жертвами массовой резни. Убийцы действовали неслучайно: охотились не на воинов, а на женщин, подростков и младенцев.

Археология
# братская могила
# каменный век
# массовое убийство
# Сербия
# убийства
21 февраля, 12:18
Игорь Байдов

В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Биология
# вечные химикаты
# домашние питомцы
# корма
# кошки
# ПФАС
# собаки
23 февраля, 10:00
Evgenia Vavilova

Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Биология
# вода
# клопы
# поверхностное натяжение
22 февраля, 10:18
Игорь Байдов

Не только мопсы и бульдоги: ученые выявили 12 пород собак, страдающих от проблем с дыханием

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Биология
# животные
# породы собак
# собаки
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Сергей Механик
Сергей Механик
3 минуты назад
-
0
+
Научиться можно всему и самостоятельно, если есть желание. Знаю по себе.
Ответить
-
0
+

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 66

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно