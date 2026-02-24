Уведомления
Какой стиль обучения выбрали отличники онлайн-образования
Эксперты НИУ ВШЭ проанализировали цифровые следы студентов и впервые показали, что итоговые оценки зависят от личного стиля прохождения онлайн-курса. Сбалансированный тип учеников оказался успешнее традиционного и практико-ориентированного. Результаты работы помогут в создании адаптивных индивидуальных образовательных систем.
Онлайн-обучение дает студентам свободу учиться в своем темпе, выбирать, с чего начать. Но как личный выбор обучающегося влияет на усвоение знаний, а индивидуальный паттерн перехода к тому или иному типу учебного материала превращается в конкретный тип когнитивной нагрузки, было неизвестно.
Научные сотрудники Института образования НИУ ВШЭ Анна Горбунова, Ксения Адамович и доцент факультета права Александр Савельев, а также Джейми Костли из Университета ОАЭ изучили, как личные стратегии студентов при прохождении онлайн-курсов связаны с распределением когнитивных усилий и успеваемостью. В исследовании приняли участие 90 магистрантов-юристов, проходивших обучение в рамках онлайн-модуля по правовой защите персональных данных. Им были доступны три типа материалов: видеолекции, видеоразборы примеров и практические задачи по решению юридических кейсов. Работа опубликована в журнале The Internet and Higher Education.
Чтобы фиксировать каждое действие студентов при онлайн-обучении, ученые использовали систему сбора log-файлов (цифровых следов), встроенную в саму образовательную платформу. Каждый клик, просмотр, пауза или переход студента в интерфейсе автоматически фиксировался как событие в базе данных с указанием типа действия, метки времени (до секунды) и идентификатора пользователя и материала.
Анализ цифровых следов выявил три поведенческих типа. Представители первого, традиционного (27 студентов), проводили много времени за просмотром лекций, реже обращались к выполнению практических задач и совершали меньше всего действий на платформе.
Второй тип, сбалансированный (30 человек), старался равномерно распределить время между лекциями, разборами примеров и изучением готовых решений, причем делал это наиболее эффективно по времени.
Третий стиль ученые назвали практико-ориентированным (33 обучающихся). Такие студенты с головой погружались в решение кейсов и работу с примерами, тратя на лекции значительно меньше времени и активно переключаясь между материалами.
«Главным открытием стало то, как эти стили связаны с результатами итогового теста. Наивысшие баллы получили ученики сбалансированного типа. Практико-ориентированные студенты оказались на среднем уровне. Они также сообщили о значительно более низком уровне внутренней когнитивной нагрузки, чем традиционные, то есть тема казалась им менее сложной. Но это не помогло достичь им самых высоких результатов. Традиционный тип набрал меньше всего баллов», — рассказала Анна Горбунова.
Для того чтобы понять, как тот или иной тип поведения обучающихся связан с полученными результатами, ученые применили структурное моделирование — статистический метод, позволяющий проверить сложные связи между несколькими переменными одновременно. Он показал, что более высокие баллы у сбалансированных учеников были связаны с повышенной релевантной когнитивной нагрузкой — теми самыми полезными умственными усилиями, которые приводят к глубокому пониманию предмета. При этом уровень внешней нагрузки, вызванной самим фактом выбора, что смотреть на онлайн-курсе и в каком порядке, оказался примерно одинаковым для всех студентов независимо от стиля обучения.
«Мы пришли к выводу, что успех в онлайн-обучении с элементами самостоятельного выбора определяется не только качеством контента, но и тем, как студент этот контент использует. Пассивное следование по пути наименьшего сопротивления (традиционный стиль) или увлечение практикой в ущерб теории (практико-ориентированный тип) могут быть менее эффективны, чем осознанное равномерное взаимодействие с разными типами учебных материалов. Это знание позволяет перейти от универсального дизайна курсов к персонализированной поддержке», — пояснила Анна Горбунова.
Ученые надеются, что в перспективе можно будет создавать системы, которые в реальном времени смогут отследить стиль обучения ученика по его цифровому следу и давать адресные рекомендации. Таким образом, онлайн-образование может стать не просто гибким, но адаптивным, помогая каждому студенту выработать наиболее эффективную для него стратегию обучения.
