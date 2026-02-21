  • Добавить в закладки
21 февраля, 12:18
Игорь Байдов
В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

кошки и собаки
Японские ученые проанализировали 100 различных кормов для домашних питомцев и во многих из них обнаружили «вечные химикаты». Уровень концентрации ПФАС в этих кормах сильно колебался в зависимости от ингредиентов и страны-производителя / © Kei Nomiyama

Пер- и полифторалкильные вещества, которые ученые чаще называют сокращенно ПФАС («вечные химикаты»), — это большая группа синтетических соединений. Молекулы ПФАС обладают высокой эффективностью по уменьшению поверхностного натяжения воды, что позволяет им отталкивать воду, жир и грязь. Это и объясняет широкое применение «вечных химикатов».

Люди ежедневно сталкиваются с ПФАС. Эти синтетические соединения содержатся в антипригарном покрытии сковородок, упаковках для фастфуда и даже в косметике. Большинство ПФАС устойчивы к разложению микроорганизмами. В природе эти вещества могут сохраняться сотни лет.

Авторы предыдущих исследований выяснили, что регулярный контакт с такими веществами повышает у людей риски поражения печени и развития некоторых видов онкологических заболеваний. О влиянии на домашних питомцев известно меньше, но ветеринары уже связывали наличие ПФАС в организме кошек с болезнями щитовидной железы, почек и дыхательной системы.

Группа японских исследователей под руководством Кея Номиямы (Kei Nomiyama) из Университета Эхиме решила проверить, насколько распространены «вечные химикаты» в кормах для домашних любимцев.

Номияма и его коллеги изучили 100 коммерческих продуктов для собак и кошек. В выборку вошли 48 кормов для собак и 52 для кошек. Продукцию продавали в Японии с 2018 по 2020 год. Исследователи включили в анализ как сухие, так и влажные корма. В лаборатории специалисты искали следы 34 соединений класса ПФАС с помощью метода жидкостной хроматографии, совмещенной с масс-спектрометрией.

Результаты оказались неоднозначными. «Вечные химикаты» нашли во многих продуктах, но уровень концентрации ПФАС сильно колебался в зависимости от ингредиентов и страны-производителя. 

Хуже всего дела обстояли с кормами на основе рыбы. Именно в них концентрации оказались рекордными. Особенно часто встречались перфтороктансульфоновая кислота, перфторундецановая кислота и перфтортридекановая кислота. Кроме того, в образцах из Китая, Японии и Таиланда нашли соединение 9Cl-PF3ONS, которое входит в состав промышленной смеси на основе F-53B.

Чтобы оценить возможные риски, исследователи рассчитали примерную дозу ПФАС, получаемую животным при одной порции пищи, и сравнили ее с допустимыми для людей уровнями, установленными Европейским агентством по безопасности продуктов питания (EFSA). Оказалось, что для многих кормов показатель превышает допустимый порог. Коэффициент опасности для кошек и собак в ряде продуктов перевалил за допустимую единицу, что говорит о потенциальной угрозе здоровью.

Среди кормов для собак больше всего ПФАС нашли в японских продуктах на зерновой основе. Ученые предположили два пути попадания «вечных химикатов»: через растительные ингредиенты, для выращивания которых использовали загрязненную воду или почву, либо через добавление рыбной муки. С помощью последней повышают содержание белка в корме, это дешевле, чем чистое мясо.

Часто ПФАС содержатся в загрязненной воде. Когда производитель покупает дешевую рыбную муку (сделанную из рыбы, обитающей в такой воде), он вместе с белком покупает и весь «букет» синтетических соединений, которые рыба накопила за свою жизнь в океане или море. Даже небольшое количество такой муки в составе зернового корма может резко повысить общий уровень ПФАС в продукте.

Для сравнения, мясные рационы оказались гораздо чище. Один японский и два австралийских бренда и вовсе не содержали следов «вечных химикатов».

Что касается кошачьего меню, то здесь антилидерами стали рыбные консервы и паучи из Азии, США и Европы. Самые высокие концентрации нашли во влажном корме на основе рыбы, произведенном в Таиланде. Связь прослеживается четко: рыба, которая живет в загрязненной воде и идет на корм, получает синтетические соединения по пищевой цепочке.

В Европейском агентстве по безопасности продуктов питания отказались комментировать результаты исследования, но заметили, что их нормы для людей не стоит напрямую применять к животным. Номияма отчасти с этим согласен, однако подчеркнул, что сам факт наличия высокой концентрации синтетических соединений в кормах для домашних питомцев требует внимания. По словам ученого, ветеринарам необходимо разработать собственные нормативы и методы оценки рисков.

Специалисты не призывают паниковать и выбрасывать весь корм. Они говорят о пробелах в знаниях. Ученые пока мало знают о том, как именно «вечные химикаты» влияют на организм кошек и собак, если те получают их каждый день на протяжении долгого времени. Для этого нужны дополнительные исследования. 

По мнению авторов научной работы, проблема не в самом корме, а в рыбе. Даже если корм выглядит свежим, пахнет нормально и не просрочен, он все равно может быть опасен. Потому что внутри него уже есть рыбный ингредиент с «вечными химикатами».

Выводы команды Номиямы представлены в журнале Environmental Pollution.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
492 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
