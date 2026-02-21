Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Пер- и полифторалкильные вещества, которые ученые чаще называют сокращенно ПФАС («вечные химикаты»), — это большая группа синтетических соединений. Молекулы ПФАС обладают высокой эффективностью по уменьшению поверхностного натяжения воды, что позволяет им отталкивать воду, жир и грязь. Это и объясняет широкое применение «вечных химикатов».
Люди ежедневно сталкиваются с ПФАС. Эти синтетические соединения содержатся в антипригарном покрытии сковородок, упаковках для фастфуда и даже в косметике. Большинство ПФАС устойчивы к разложению микроорганизмами. В природе эти вещества могут сохраняться сотни лет.
Авторы предыдущих исследований выяснили, что регулярный контакт с такими веществами повышает у людей риски поражения печени и развития некоторых видов онкологических заболеваний. О влиянии на домашних питомцев известно меньше, но ветеринары уже связывали наличие ПФАС в организме кошек с болезнями щитовидной железы, почек и дыхательной системы.
Группа японских исследователей под руководством Кея Номиямы (Kei Nomiyama) из Университета Эхиме решила проверить, насколько распространены «вечные химикаты» в кормах для домашних любимцев.
Номияма и его коллеги изучили 100 коммерческих продуктов для собак и кошек. В выборку вошли 48 кормов для собак и 52 для кошек. Продукцию продавали в Японии с 2018 по 2020 год. Исследователи включили в анализ как сухие, так и влажные корма. В лаборатории специалисты искали следы 34 соединений класса ПФАС с помощью метода жидкостной хроматографии, совмещенной с масс-спектрометрией.
Результаты оказались неоднозначными. «Вечные химикаты» нашли во многих продуктах, но уровень концентрации ПФАС сильно колебался в зависимости от ингредиентов и страны-производителя.
Хуже всего дела обстояли с кормами на основе рыбы. Именно в них концентрации оказались рекордными. Особенно часто встречались перфтороктансульфоновая кислота, перфторундецановая кислота и перфтортридекановая кислота. Кроме того, в образцах из Китая, Японии и Таиланда нашли соединение 9Cl-PF3ONS, которое входит в состав промышленной смеси на основе F-53B.
Чтобы оценить возможные риски, исследователи рассчитали примерную дозу ПФАС, получаемую животным при одной порции пищи, и сравнили ее с допустимыми для людей уровнями, установленными Европейским агентством по безопасности продуктов питания (EFSA). Оказалось, что для многих кормов показатель превышает допустимый порог. Коэффициент опасности для кошек и собак в ряде продуктов перевалил за допустимую единицу, что говорит о потенциальной угрозе здоровью.
Среди кормов для собак больше всего ПФАС нашли в японских продуктах на зерновой основе. Ученые предположили два пути попадания «вечных химикатов»: через растительные ингредиенты, для выращивания которых использовали загрязненную воду или почву, либо через добавление рыбной муки. С помощью последней повышают содержание белка в корме, это дешевле, чем чистое мясо.
Часто ПФАС содержатся в загрязненной воде. Когда производитель покупает дешевую рыбную муку (сделанную из рыбы, обитающей в такой воде), он вместе с белком покупает и весь «букет» синтетических соединений, которые рыба накопила за свою жизнь в океане или море. Даже небольшое количество такой муки в составе зернового корма может резко повысить общий уровень ПФАС в продукте.
Для сравнения, мясные рационы оказались гораздо чище. Один японский и два австралийских бренда и вовсе не содержали следов «вечных химикатов».
Что касается кошачьего меню, то здесь антилидерами стали рыбные консервы и паучи из Азии, США и Европы. Самые высокие концентрации нашли во влажном корме на основе рыбы, произведенном в Таиланде. Связь прослеживается четко: рыба, которая живет в загрязненной воде и идет на корм, получает синтетические соединения по пищевой цепочке.
В Европейском агентстве по безопасности продуктов питания отказались комментировать результаты исследования, но заметили, что их нормы для людей не стоит напрямую применять к животным. Номияма отчасти с этим согласен, однако подчеркнул, что сам факт наличия высокой концентрации синтетических соединений в кормах для домашних питомцев требует внимания. По словам ученого, ветеринарам необходимо разработать собственные нормативы и методы оценки рисков.
Специалисты не призывают паниковать и выбрасывать весь корм. Они говорят о пробелах в знаниях. Ученые пока мало знают о том, как именно «вечные химикаты» влияют на организм кошек и собак, если те получают их каждый день на протяжении долгого времени. Для этого нужны дополнительные исследования.
По мнению авторов научной работы, проблема не в самом корме, а в рыбе. Даже если корм выглядит свежим, пахнет нормально и не просрочен, он все равно может быть опасен. Потому что внутри него уже есть рыбный ингредиент с «вечными химикатами».
Выводы команды Номиямы представлены в журнале Environmental Pollution.
Больше трети населения мира близоруки, а еще в 2000 году эта доля была в 1,5 раза ниже. Причины массового ухудшения зрения огромного числа людей активно обсуждаются учеными. Авторы новой работы считают, что прежние подходы боролись с проблемой не с того конца.
Польские ученые разрешили многолетний спор о расходившихся почти на столетие результатах двух методов датировки захоронения женщины римского железного века, которую называют «принцессой из Багича». Точку в этом вопросе позволил поставить дендрохронологический анализ ее деревянного гроба.
Исследователи смогли построить систему, использующую фемтосекундные лазеры и недорогое боросиликатное стекло для плотного хранения данных. Специалисты ожидают, что их технология сохранит данные читаемыми на 10 000 лет.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.
Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
17 Июля, 2015
5 судьбоносных археологических находок
24 Сентября, 2017
Кофе: вред, польза и… наслаждение
30 Октября, 2013
Манящее будущее
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии