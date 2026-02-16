О мероприятии

Понятие «скифы», так уж случилось, крайне широко и многозначно. Как это часто бывает на стыке истории и пре-истории, письменные и археологические источники не только дополняют, но часто и противоречат друг другу, а специалисты из смежных научных областей (археологии, истории, антропологии, лингвистики, генетики) не всегда используют термины в одинаковых значениях. На лекции кандидат исторических наук Тимур Рашитович Садыков расскажет о разных определениях слова «скифы» и особенно о том, что этим названием подразумевает археология.

набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург 19:30