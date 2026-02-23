Уведомления
Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
Постельные клопы (лат. Cimicidae) — насекомые, сильно портящие жизнь человеку, птицам и грызунам, в жилище которых они поселяются. Они питаются кровью, оставляя на жертве серию болезненных укусов. Механически убить клопа сложно — его плоское гибкое тело хорошо сопротивляется давлению.
Из-за особенностей организмов этих насекомых и того, что они хорошо прячутся и быстро перемещаются с места на место, бороться с ними сложно. В ход идут высокие температуры, вымораживание, инсектициды и народные средства. Недавно ученые из США выяснили, что, возможно, методы борьбы с клопами стоит пересмотреть.
Оказалось, что клопы активно избегают мокрых поверхностей. Такое поведение демонстрируют все: самцы, самки и молодь. Детали ученые описали в статье в журнале Journal of Ethology.
Почувствовав приближение влажной поверхности, насекомые разворачиваются на месте и быстро удаляются восвояси, причем убегают они со скоростью на 38 процентов большей скорости приближения. Нимфы, активно питающиеся личинки, разворачиваются раньше — для них минимальное расстояние до мокрой поверхности на 60 процентов больше, чем для взрослых особей.
Ученые объяснили такое поведение строением организмов насекомых: на боках и внизу брюшка плоского тела клопа находятся дыхательные отверстия — стигмы. Легких у них нет, поэтому если клоп застрянет на капле воды, он просто не сможет дышать. Несмотря на то что они могут прожить какое-то время без поступления воздуха в организм, закупоривание дыхалец все равно опасно для насекомого.
«Вода хорошо сцепляется с поверхностью клопа, поэтому с их точки зрения она чрезвычайно опасна. Так что неудивительно, что они выработали к ней сильную неприязнь»,— сказал профессор энтомологии Донг-Хван Чоэ (Dong-Hwan Choe).
Найденное учеными избегание мокрого у клопов может помочь эффективно с ними бороться. При разработке инсектицидов стоит учитывать, что если водорастворимые формы препаратов не убьют насекомое сразу, то оно будет избегать мокрой поверхности специально. Это может привести к тому, что клопы перейдут на другое, сухое место, но не исчезнут из помещения.
Хорошие новости в том, что постельные клопы все еще не умеют летать. А если вам кажется, что насекомые ползают по вам, достаточно принять ванну или душ, чтобы их прогнать.
