23 февраля, 10:00
Evgenia Vavilova
15

Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов

❋ 4.0

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Биология
# вода
# клопы
# поверхностное натяжение
Пойманный в каплю воды постельный клоп / © Dong-Hwan Choe/UCR
Пойманный в каплю воды постельный клоп / © Dong-Hwan Choe/UCR

Постельные клопы (лат. Cimicidae) — насекомые, сильно портящие жизнь человеку, птицам и грызунам, в жилище которых они поселяются. Они питаются кровью, оставляя на жертве серию болезненных укусов. Механически убить клопа сложно — его плоское гибкое тело хорошо сопротивляется давлению. 

Из-за особенностей организмов этих насекомых и того, что они хорошо прячутся и быстро перемещаются с места на место, бороться с ними сложно. В ход идут высокие температуры, вымораживание, инсектициды и народные средства. Недавно ученые из США выяснили, что, возможно, методы борьбы с клопами стоит пересмотреть.

Оказалось, что клопы активно избегают мокрых поверхностей. Такое поведение демонстрируют все: самцы, самки и молодь. Детали ученые описали в статье в журнале Journal of Ethology.

Почувствовав приближение влажной поверхности, насекомые разворачиваются на месте и быстро удаляются восвояси, причем убегают они со скоростью на 38 процентов большей скорости приближения. Нимфы, активно питающиеся личинки, разворачиваются раньше — для них минимальное расстояние до мокрой поверхности на 60 процентов больше, чем для взрослых особей.

Ученые объяснили такое поведение строением организмов насекомых: на боках и внизу брюшка плоского тела клопа находятся дыхательные отверстия — стигмы. Легких у них нет, поэтому если клоп застрянет на капле воды, он просто не сможет дышать. Несмотря на то что они могут прожить какое-то время без поступления воздуха в организм, закупоривание дыхалец все равно опасно для насекомого.

«Вода хорошо сцепляется с поверхностью клопа, поэтому с их точки зрения она чрезвычайно опасна. Так что неудивительно, что они выработали к ней сильную неприязнь»,— сказал профессор энтомологии Донг-Хван Чоэ (Dong-Hwan Choe).

Найденное учеными избегание мокрого у клопов может помочь эффективно с ними бороться. При разработке инсектицидов стоит учитывать, что если водорастворимые формы препаратов не убьют насекомое сразу, то оно будет избегать мокрой поверхности специально. Это может привести к тому, что клопы перейдут на другое, сухое место, но не исчезнут из помещения.

Хорошие новости в том, что постельные клопы все еще не умеют летать. А если вам кажется, что насекомые ползают по вам, достаточно принять ванну или душ, чтобы их прогнать.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Evgenia Vavilova
160 статей
Евгения Вавилова — научпоп автор, специализирующийся на популярной физике. Выпускница физического факультета, более 10 лет пишет о новейших открытиях в квантовой механике, астрофизике и теоретической физике. Евгения умеет объяснять сложные концепции простым языком и регулярно публикует материалы, основанные на первоисточниках — научных статьях и интервью с исследователями.
Показать больше
Биология
# вода
# клопы
# поверхностное натяжение
Комментарии

Написать комментарий

