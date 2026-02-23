Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Системы радиоэлектронной борьбы, способные нарушить ход военных операций

Спутниковая антенна / © Wikimedia Commons

Сегодня РЭБ стала одним из ключевых инструментов вооруженных конфликтов. Ее объект — среда, в которой функционируют системы связи, навигации и обнаружения. Нарушая работу сигналов, датчиков и сетей, военные могут создавать серьезные помехи противнику и парализовать его действия, не производя ни единого выстрела.

Уже сегодня целый ряд технологий меняет облик войны. В таких условиях защита электромагнитного спектра становится критически важной задачей: любая армия, пренебрегающая ею, рискует утратить контроль над коммуникациями на поле боя.

Ниже семь инноваций в области радиоэлектронной борьбы, способных контролировать и во многом предопределять исход войн.

1. Системы высокомощного микроволнового излучения (HPM).

Системы High-Power Microwave (HPM) относятся к средствам направленного энергетического воздействия и нацелены не на физические объекты, а на электронные компоненты. Они испускают мощные микроволновые импульсы, нарушающие или разрушающие электронные схемы.

Воздействуя энергией на проводку, антенны и электронные элементы, такие системы способны вызывать как временные сбои, так и необратимые повреждения — в зависимости от напряженности электромагнитного поля.

Один некинетический импульс HPM может одновременно вывести из строя несколько беспилотников или электронных систем, зачастую без видимых признаков атаки.

2. Когнитивные системы радиоэлектронной борьбы.

Когнитивная РЭБ знаменует переход от заранее запрограммированных средств подавления к системам, способным в реальном времени анализировать, обучаться и реагировать на угрозы. Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения позволяет таким платформам обрабатывать «сырые» сигнальные данные, распознавать незнакомые излучения и формировать индивидуальные контрмеры в течение миллисекунд.

В результате электромагнитный спектр превращается в поле боя машинной скорости, где алгоритмы соревнуются друг с другом в режиме реального времени. По мере того как государства инвестируют в адаптивные радары, интеллектуальные станции помех и системы спектральной осведомлённости на базе ИИ, превосходство все в большей степени будет зависеть не от аппаратной части, а от качества данных, моделей и вычислительных ресурсов.

3. Технология DRFM (Digital Radio Frequency Memory).

Технология цифровой памяти радиочастот (DRFM) позволяет системам РЭБ перехватывать сигналы вражеских радаров, сохранять их и повторно излучать в модифицированном виде, который воспринимается датчиками как подлинный.

Изменяя временные параметры, частотные сдвиги и амплитуду сигнала, DRFM формирует ложные цели и искажает видимое положение или скорость объекта.

Вместо грубого «забивания» радара шумом здесь применяется точечный обман. Манипуляция на уровне сигнала позволяет станциям помех и ложным целям создавать убедительные «фантомные» формирования или скрывать реальные самолеты до последних мгновений их сближения. Это переводит РЭБ из сферы силового подавления в область расчетливой дезориентации противника.

4. Системы позиционирования, навигации и синхронизации (PNT).

Системы PNT (Positioning, Navigation, and Timing), включая GPS и другие глобальные навигационные сети, стали неотъемлемой частью современной войны и, следовательно, приоритетной целью радиоэлектронных атак.

Масштабное глушение и спуфинг способны нарушить работу беспилотников, высокоточного оружия, средств связи и спутниковых каналов управления, подрывая навигацию и командование на обширных территориях.

Рост значения PNT-противоборства стимулирует развитие средств защиты — от спутников с формированием узконаправленных лучей и специализированных антенн до шифрованных приемников и систем обнаружения помех на базе ИИ.

В результате борьба за навигационные сигналы становится постоянным фактором высокотехнологичных конфликтов, определяя, насколько надежно вооруженные силы могут опираться на системы точного наведения и автономные платформы.

5. Беспилотные летательные аппараты.

Стремительное распространение малых дронов вызвало создание специализированных систем РЭБ для противодействия низколетящим БПЛА, часто созданным на базе коммерческих технологий.

Такие комплексы обнаруживают сигналы беспилотников, определяют местоположение операторов и избирательно подавляют каналы управления и навигации, срывая выполнение миссии.

Современные системы формируют скоординированную оборону, создавая широкие электронные «барьеры» против враждебных дронов. Автоматизированное обнаружение, сопровождение и точечное подавление превращают противодроновую борьбу из разрозненных мер реагирования в устойчивую систему защиты по всей линии фронта.

6. Операции в электромагнитном спектре (EMSO).

Современные армии переходят от отдельных действий в области РЭБ к интегрированным операциям в электромагнитном спектре (EMSO), рассматривая его как полноценную манёвренную среду наряду с сушей, морем, воздухом, космосом и киберпространством.

Такой подход требует новых структур управления и координации, способных синхронизировать спектральную активность объединённых сил в режиме реального времени.

Разработка так называемой «распознанной электромагнитной картины» (Recognized Electromagnetic Picture) призвана предоставить командирам целостное и постоянно обновляемое представление об излучениях своих и чужих сил. Это позволяет более эффективно планировать, согласовывать и оценивать операции РЭБ на всем пространстве боевых действий.

7. Авиационные сетевые многодиапазонные контейнеры помех.

Авиационные средства дистанционного подавления известны давно, однако подход к их применению радикально меняется.

Сетевые многодиапазонные станции помех способны разделять лучи и применять различные методы воздействия одновременно, поражая несколько угроз без снижения эффективности.

Таким образом, воздушная радиоэлектронная атака перестает быть вспомогательной функцией и превращается в точный, динамичный инструмент, способный в реальном времени формировать конфигурацию электромагнитного поля боя.

Радиоэлектронная борьба становится одним из решающих столпов современной войны. Контроль над электромагнитным спектром способен определить исход столкновения еще до вступления в бой традиционных сил.

Обман, интеллектуальное подавление, направленная энергия и интегрированные спектральные операции смещают характер противоборства в сторону борьбы сигналов, сетей и алгоритмов.

В будущих конфликтах преимущество получит та сторона, которая быстрее и эффективнее установит господство в этом невидимом пространстве — ослепит противника, защитит собственные системы и задаст темп боевых действий, не сделав ни единого выстрела.