Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Системы радиоэлектронной борьбы, способные нарушить ход военных операций
Радиоэлектронная борьба (РЭБ) переосмысливает современный бой, превращая электромагнитный спектр в решающее поле сражения.
Сегодня РЭБ стала одним из ключевых инструментов вооруженных конфликтов. Ее объект — среда, в которой функционируют системы связи, навигации и обнаружения. Нарушая работу сигналов, датчиков и сетей, военные могут создавать серьезные помехи противнику и парализовать его действия, не производя ни единого выстрела.
Уже сегодня целый ряд технологий меняет облик войны. В таких условиях защита электромагнитного спектра становится критически важной задачей: любая армия, пренебрегающая ею, рискует утратить контроль над коммуникациями на поле боя.
Ниже семь инноваций в области радиоэлектронной борьбы, способных контролировать и во многом предопределять исход войн.
1. Системы высокомощного микроволнового излучения (HPM).
Системы High-Power Microwave (HPM) относятся к средствам направленного энергетического воздействия и нацелены не на физические объекты, а на электронные компоненты. Они испускают мощные микроволновые импульсы, нарушающие или разрушающие электронные схемы.
Воздействуя энергией на проводку, антенны и электронные элементы, такие системы способны вызывать как временные сбои, так и необратимые повреждения — в зависимости от напряженности электромагнитного поля.
Один некинетический импульс HPM может одновременно вывести из строя несколько беспилотников или электронных систем, зачастую без видимых признаков атаки.
2. Когнитивные системы радиоэлектронной борьбы.
Когнитивная РЭБ знаменует переход от заранее запрограммированных средств подавления к системам, способным в реальном времени анализировать, обучаться и реагировать на угрозы. Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения позволяет таким платформам обрабатывать «сырые» сигнальные данные, распознавать незнакомые излучения и формировать индивидуальные контрмеры в течение миллисекунд.
В результате электромагнитный спектр превращается в поле боя машинной скорости, где алгоритмы соревнуются друг с другом в режиме реального времени. По мере того как государства инвестируют в адаптивные радары, интеллектуальные станции помех и системы спектральной осведомлённости на базе ИИ, превосходство все в большей степени будет зависеть не от аппаратной части, а от качества данных, моделей и вычислительных ресурсов.
3. Технология DRFM (Digital Radio Frequency Memory).
Технология цифровой памяти радиочастот (DRFM) позволяет системам РЭБ перехватывать сигналы вражеских радаров, сохранять их и повторно излучать в модифицированном виде, который воспринимается датчиками как подлинный.
Изменяя временные параметры, частотные сдвиги и амплитуду сигнала, DRFM формирует ложные цели и искажает видимое положение или скорость объекта.
Вместо грубого «забивания» радара шумом здесь применяется точечный обман. Манипуляция на уровне сигнала позволяет станциям помех и ложным целям создавать убедительные «фантомные» формирования или скрывать реальные самолеты до последних мгновений их сближения. Это переводит РЭБ из сферы силового подавления в область расчетливой дезориентации противника.
4. Системы позиционирования, навигации и синхронизации (PNT).
Системы PNT (Positioning, Navigation, and Timing), включая GPS и другие глобальные навигационные сети, стали неотъемлемой частью современной войны и, следовательно, приоритетной целью радиоэлектронных атак.
Масштабное глушение и спуфинг способны нарушить работу беспилотников, высокоточного оружия, средств связи и спутниковых каналов управления, подрывая навигацию и командование на обширных территориях.
Рост значения PNT-противоборства стимулирует развитие средств защиты — от спутников с формированием узконаправленных лучей и специализированных антенн до шифрованных приемников и систем обнаружения помех на базе ИИ.
В результате борьба за навигационные сигналы становится постоянным фактором высокотехнологичных конфликтов, определяя, насколько надежно вооруженные силы могут опираться на системы точного наведения и автономные платформы.
5. Беспилотные летательные аппараты.
Стремительное распространение малых дронов вызвало создание специализированных систем РЭБ для противодействия низколетящим БПЛА, часто созданным на базе коммерческих технологий.
Такие комплексы обнаруживают сигналы беспилотников, определяют местоположение операторов и избирательно подавляют каналы управления и навигации, срывая выполнение миссии.
Современные системы формируют скоординированную оборону, создавая широкие электронные «барьеры» против враждебных дронов. Автоматизированное обнаружение, сопровождение и точечное подавление превращают противодроновую борьбу из разрозненных мер реагирования в устойчивую систему защиты по всей линии фронта.
6. Операции в электромагнитном спектре (EMSO).
Современные армии переходят от отдельных действий в области РЭБ к интегрированным операциям в электромагнитном спектре (EMSO), рассматривая его как полноценную манёвренную среду наряду с сушей, морем, воздухом, космосом и киберпространством.
Такой подход требует новых структур управления и координации, способных синхронизировать спектральную активность объединённых сил в режиме реального времени.
Разработка так называемой «распознанной электромагнитной картины» (Recognized Electromagnetic Picture) призвана предоставить командирам целостное и постоянно обновляемое представление об излучениях своих и чужих сил. Это позволяет более эффективно планировать, согласовывать и оценивать операции РЭБ на всем пространстве боевых действий.
7. Авиационные сетевые многодиапазонные контейнеры помех.
Авиационные средства дистанционного подавления известны давно, однако подход к их применению радикально меняется.
Сетевые многодиапазонные станции помех способны разделять лучи и применять различные методы воздействия одновременно, поражая несколько угроз без снижения эффективности.
Таким образом, воздушная радиоэлектронная атака перестает быть вспомогательной функцией и превращается в точный, динамичный инструмент, способный в реальном времени формировать конфигурацию электромагнитного поля боя.
Радиоэлектронная борьба становится одним из решающих столпов современной войны. Контроль над электромагнитным спектром способен определить исход столкновения еще до вступления в бой традиционных сил.
Обман, интеллектуальное подавление, направленная энергия и интегрированные спектральные операции смещают характер противоборства в сторону борьбы сигналов, сетей и алгоритмов.
В будущих конфликтах преимущество получит та сторона, которая быстрее и эффективнее установит господство в этом невидимом пространстве — ослепит противника, защитит собственные системы и задаст темп боевых действий, не сделав ни единого выстрела.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.
Ученые СГМУ имени В.И. Разумовского разработали новый способ оценки содержания двух активных компонентов — папаверина гидрохлорида (ПГХ) и дибазола (бендазола гидрохлорида, БДГ). Новый подход позволит существенно повысить точность и эффективность контроля качества лекарств, обеспечивая безопасность пациентов.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
30 Августа, 2015
Секреты Windows
17 Сентября, 2015
Забытые виды спорта
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии