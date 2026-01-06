Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Вмешательства США в Южную Америку: сложная история в одном изображении

Соединенные Штаты на протяжении долгого времени играли противоречивую роль в политической жизни Южной Америки — от негласной поддержки переворотов в XX веке до беспрецедентного военного вмешательства в 2026 году. Драматические события этой недели в Каракасе вновь напомнили об этой истории.

Вмешательства США в Южную Америку / © World in Maps

Американские вооруженные силы 3 января 2026 года начали операцию, получившую в Белом доме название «Абсолютная решимость» — спецоперацию на территории Венесуэлы, результатом которой стал захват и отстранение от власти президента Николаса Мадуро.

Южноамериканского лидера доставили в Соединенные Штаты, где он предстал перед федеральным судом по обвинениям, связанным с предполагаемым наркоторроризмом и незаконным оборотом оружия.

Это вмешательство стало самым жестким и прямым действием США в регионе с конца XX века и вызвало немедленную международную реакцию.

Лидеры стран Латинской Америки, Европы и других регионов осудили операцию как нарушение международного права и угрозу региональному суверенитету. В то же время ряд американских законодателей утверждает, что Белый дом санкционировал действия, обойдя Конгресс.

Со времен Второй мировой войны Соединенные Штаты неоднократно вмешивались во внутренние дела стран Южной Америки. Теперь Венесуэла оказалась в одном ряду с Перу (1963, 1990), Боливией (1971, 2019), Чили (1964, 1973), Парагваем (1954, 1989), Аргентиной (1976), Уругваем (1973) и Бразилией (1964) — эпизодами, в которых американское военное давление, поддержка или прямые действия существенно повлияли на национальную политику.

Эти вмешательства включали перевороты эпохи холодной войны и тайные операции, зачастую обусловленные опасениями Вашингтона по поводу советского влияния и усиления левых движений внутри самих стран региона.

Одним из наиболее печально известных примеров стала операция «Кондор» — скоординированная кампания 1970-х годов, проводившаяся рядом южноамериканских диктатур (Аргентина, Чили, Уругвай, Парагвай, Боливия, Бразилия) при негласной поддержке США и направленная против оппозиционеров, преследуемых даже за пределами национальных границ.

Администрация Трампа представила интервенцию 2026 года как часть более широкой кампании по борьбе с наркотрафиком и угрозами национальной безопасности США, продолжив серию ударов по инфраструктуре контрабанды наркотиков и морских блокад, длившихся на протяжении предыдущих месяцев.