Вмешательства США в Южную Америку: сложная история в одном изображении
Соединенные Штаты на протяжении долгого времени играли противоречивую роль в политической жизни Южной Америки — от негласной поддержки переворотов в XX веке до беспрецедентного военного вмешательства в 2026 году. Драматические события этой недели в Каракасе вновь напомнили об этой истории.
Американские вооруженные силы 3 января 2026 года начали операцию, получившую в Белом доме название «Абсолютная решимость» — спецоперацию на территории Венесуэлы, результатом которой стал захват и отстранение от власти президента Николаса Мадуро.
Южноамериканского лидера доставили в Соединенные Штаты, где он предстал перед федеральным судом по обвинениям, связанным с предполагаемым наркоторроризмом и незаконным оборотом оружия.
Это вмешательство стало самым жестким и прямым действием США в регионе с конца XX века и вызвало немедленную международную реакцию.
Лидеры стран Латинской Америки, Европы и других регионов осудили операцию как нарушение международного права и угрозу региональному суверенитету. В то же время ряд американских законодателей утверждает, что Белый дом санкционировал действия, обойдя Конгресс.
Со времен Второй мировой войны Соединенные Штаты неоднократно вмешивались во внутренние дела стран Южной Америки. Теперь Венесуэла оказалась в одном ряду с Перу (1963, 1990), Боливией (1971, 2019), Чили (1964, 1973), Парагваем (1954, 1989), Аргентиной (1976), Уругваем (1973) и Бразилией (1964) — эпизодами, в которых американское военное давление, поддержка или прямые действия существенно повлияли на национальную политику.
Эти вмешательства включали перевороты эпохи холодной войны и тайные операции, зачастую обусловленные опасениями Вашингтона по поводу советского влияния и усиления левых движений внутри самих стран региона.
Одним из наиболее печально известных примеров стала операция «Кондор» — скоординированная кампания 1970-х годов, проводившаяся рядом южноамериканских диктатур (Аргентина, Чили, Уругвай, Парагвай, Боливия, Бразилия) при негласной поддержке США и направленная против оппозиционеров, преследуемых даже за пределами национальных границ.
Администрация Трампа представила интервенцию 2026 года как часть более широкой кампании по борьбе с наркотрафиком и угрозами национальной безопасности США, продолжив серию ударов по инфраструктуре контрабанды наркотиков и морских блокад, длившихся на протяжении предыдущих месяцев.
В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?
Медленное снижение дозировки антидепрессанта наряду с курсом психотерапии помогло пациентам избежать рецидива депрессии. К такому выводу ученые пришли, проанализировав результаты 76 клинических исследований с участием более 17 тысяч человек.
Около 72% россиян отмечают православное Рождество, при этом большая часть проводит его дома, в кругу семьи, а около четверти — посещают церковь. Ученые Пермского Политеха рассказали, когда зародился этот праздник, как он пришел в Россию, почему РПЦ не разрешили отмечать его 25 декабря, почему именно Николай Чудотворец стал прообразом Санта Клауса, зачем советская власть отменила субботу и воскресенье, а также почему сейчас большинство воспринимает Рождество как мини-Новый год.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
