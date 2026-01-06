  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
6 января, 09:01
Рейтинг: +75
Посты: 130

Вмешательства США в Южную Америку: сложная история в одном изображении

Соединенные Штаты на протяжении долгого времени играли противоречивую роль в политической жизни Южной Америки — от негласной поддержки переворотов в XX веке до беспрецедентного военного вмешательства в 2026 году. Драматические события этой недели в Каракасе вновь напомнили об этой истории.

Сообщество
# война
# инфографика
# история
# оружие
# США
# Южная Америка
Вмешательства США в Южную Америку / © World in Maps
Вмешательства США в Южную Америку / © World in Maps

Американские вооруженные силы 3 января 2026 года начали операцию, получившую в Белом доме название «Абсолютная решимость» — спецоперацию на территории Венесуэлы, результатом которой стал захват и отстранение от власти президента Николаса Мадуро.

Южноамериканского лидера доставили в Соединенные Штаты, где он предстал перед федеральным судом по обвинениям, связанным с предполагаемым наркоторроризмом и незаконным оборотом оружия. 

Это вмешательство стало самым жестким и прямым действием США в регионе с конца XX века и вызвало немедленную международную реакцию.

Лидеры стран Латинской Америки, Европы и других регионов осудили операцию как нарушение международного права и угрозу региональному суверенитету. В то же время ряд американских законодателей утверждает, что Белый дом санкционировал действия, обойдя Конгресс.

Со времен Второй мировой войны Соединенные Штаты неоднократно вмешивались во внутренние дела стран Южной Америки. Теперь Венесуэла оказалась в одном ряду с Перу (1963, 1990), Боливией (1971, 2019), Чили (1964, 1973), Парагваем (1954, 1989), Аргентиной (1976), Уругваем (1973) и Бразилией (1964) — эпизодами, в которых американское военное давление, поддержка или прямые действия существенно повлияли на национальную политику.

Эти вмешательства включали перевороты эпохи холодной войны и тайные операции, зачастую обусловленные опасениями Вашингтона по поводу советского влияния и усиления левых движений внутри самих стран региона.

Одним из наиболее печально известных примеров стала операция «Кондор» — скоординированная кампания 1970-х годов, проводившаяся рядом южноамериканских диктатур (Аргентина, Чили, Уругвай, Парагвай, Боливия, Бразилия) при негласной поддержке США и направленная против оппозиционеров, преследуемых даже за пределами национальных границ.

Администрация Трампа представила интервенцию 2026 года как часть более широкой кампании по борьбе с наркотрафиком и угрозами национальной безопасности США, продолжив серию ударов по инфраструктуре контрабанды наркотиков и морских блокад, длившихся на протяжении предыдущих месяцев.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
09 Янв
1300
Когда Луна с Солнцем встречаются
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 января, 10:53
Александр Березин

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?

Космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Российская орбитальная станция
# Россия
Выбор редакции
3 января, 20:06
Любовь С.

Ученые отменили антидепрессанты без риска рецидива

Медленное снижение дозировки антидепрессанта наряду с курсом психотерапии помогло пациентам избежать рецидива депрессии. К такому выводу ученые пришли, проанализировав результаты 76 клинических исследований с участием более 17 тысяч человек.

Медицина
# антидепрессанты
# депрессия
# метаанализ
# психиатрические заболевания
# психотерапия
# психотропные препараты
5 января, 11:42
ПНИПУ

Ученые рассказали, как менялись рождественские традиции в России и мире

Около 72% россиян отмечают православное Рождество, при этом большая часть проводит его дома, в кругу семьи, а около четверти — посещают церковь. Ученые Пермского Политеха рассказали, когда зародился этот праздник, как он пришел в Россию, почему РПЦ не разрешили отмечать его 25 декабря, почему именно Николай Чудотворец стал прообразом Санта Клауса, зачем советская власть отменила субботу и воскресенье, а также почему сейчас большинство воспринимает Рождество как мини-Новый год.

ПНИПУ
# история
# праздник
# Рождество
# Традиции
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
5 января, 10:53
Александр Березин

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?

Космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Российская орбитальная станция
# Россия
Выбор редакции
3 января, 20:06
Любовь С.

Ученые отменили антидепрессанты без риска рецидива

Медленное снижение дозировки антидепрессанта наряду с курсом психотерапии помогло пациентам избежать рецидива депрессии. К такому выводу ученые пришли, проанализировав результаты 76 клинических исследований с участием более 17 тысяч человек.

Медицина
# антидепрессанты
# депрессия
# метаанализ
# психиатрические заболевания
# психотерапия
# психотропные препараты
08.12.2025, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
12.12.2025, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые рассказали, как менялись рождественские традиции в России и мире

    5 января, 11:42

  2. Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

    5 января, 10:53

  3. Ученые отменили антидепрессанты без риска рецидива

    3 января, 20:06

  4. Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

    2 января, 12:27
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Sergey Gorovoy
4 минуты назад
когда комменты круче самого поста, бугага). 😂😂😂

Инфографика: какие страны имеют противоспутниковое оружие 

Михаил Истоков
6 минут назад
Dimus, смртри, чтоб тебе свою недострану не пришлось снова в наш триколор перекрашивать.

Инфографика: какие страны имеют противоспутниковое оружие 

Lehas Ustas
7 минут назад
Grigory, домохозяйка ты лучше продолжай варить свой супчик из потрошков овечьих, не суйся в космос. Смеются они на общей кухне в общаге. Гыы

Первый за полвека пилотируемый полет к Луне может стартовать в феврале

Василий Блишун
1 час назад
Гении, сделали Италию без Сардинии...

Инфографика: похожие по форме страны мира

Dimus Marius
1 час назад
Константин, радуйся что Калинингард еще ваш и не возмущайся, а то быстро перекрасим.

Инфографика: какие страны имеют противоспутниковое оружие 

Роман Губин
1 час назад
Михаил, русские только и занимаются тем, что себя нахваливают и обсирают других. В универе на курсах по межкультурной коммуникации я писал работу о

Глубина Великих озер: какое из них самое глубокое и насколько?

Роман Губин
2 часа назад
Василий, ты бы в тряпочку молчал: твоё мнение - это не мнение всего народа. Хотя, хорошо, что ты написал своё тупое и упоротое видение мира - теперь я

Глубина Великих озер: какое из них самое глубокое и насколько?

Violet Writer
2 часа назад
tempo, перепубликация карт, нарушающих территориальную целостность — уголовно наказуема. Иначе легко можно было бы в Прибалтике стряпать

Инфографика: какие страны имеют противоспутниковое оружие 

Violet Writer
2 часа назад
Слышал, что публикация/перепубликация карт, где от РФ отторжены её территории — уголовно наказуема. В редакцию ещё никто не приходил? o_O

Инфографика: какие страны имеют противоспутниковое оружие 

Hooria Habib
2 часа назад
إذا كنت من محبي متابعة المباريات، فإن Yacine TV هو الخيار المناسب. يقدم قنوات عالمية وعربية بجودة عالية وبث ثابت. التطبيق موثوق ويُحدّث محتواه

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

cyber cat 69
2 часа назад
Paul, 100% брат

Инфографика: похожие по форме страны мира

Кино Киноев
3 часа назад
tt, спасибо

Галактики в сравнении: наглядная демонстрация космических масштабов

Андрей Синицын
4 часа назад
Алексей, запомни, водоёмы копают только украинцы.

Глубина Великих озер: какое из них самое глубокое и насколько?

Konstantin Resto
4 часа назад
Это уже не материаловедение — это инженерия реальности на уровне её структурных законов. Росатом не просто создаёт новые сплавы — он эмпирически

Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом

WADER Cubozoa
4 часа назад
Василий, не всем, а мне например интересно. И при чём здесь проблемы?

Глубина Великих озер: какое из них самое глубокое и насколько?

LEGO
5 часов назад
Алексей, почему ты считаешь, что это бот? Может серб случайно статью увидел.

Инфографика: похожие по форме страны мира

Konstantin Resto
5 часов назад
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Единственный логичный вывод. Уничтожение спутников - прямая дорога к ядерной войне. В ядерной войне

Инфографика: какие страны имеют противоспутниковое оружие 

Константин Голубков
5 часов назад
И те трое,что меня заминусовали,либо терпилы-либерасты,либо враги,либо недоумки,верящие в сказки о добром дяде-капиталисте)))

Инфографика: какие страны имеют противоспутниковое оружие 

Константин Голубков
5 часов назад
tempo, согласен, невнимательность.

Инфографика: какие страны имеют противоспутниковое оружие 

Konstantin Resto
5 часов назад
Рождество — не просто дата в календаре. Это узел в культурной решётке человечества, где пересекаются временные циклы, смыслы и память поколений.

Ученые рассказали, как менялись рождественские традиции в России и мире

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно