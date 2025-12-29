  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
29 декабря, 09:00
Рейтинг: +737
Посты: 2254

Китай откроет одну из крупнейших подземных лабораторий для ядерных отходов

Китай завершил один из ключевых этапов строительства подземной лаборатории Бэйшань, закончив сооружение спирального подъездного тоннеля, ведущего к глубокой геологической установке.

Сообщество
# атомная энергия
# Китай
# отходы
Проходческий комплекс «Бэйшань № 1» / © China National Nuclear Corporation
Проходческий комплекс «Бэйшань № 1» / © China National Nuclear Corporation

В подземной исследовательской лаборатории Бэйшань — одной из крупнейших в мире в своем роде, предназначенной для обращения с радиоактивными отходами, — была полностью построена сложная спиральная транспортная рампа. Проект реализуется Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC) и расположен глубоко под пустыней Гоби, вблизи города Цзюцюань в провинции Ганьсу. Его цель — решение одной из самых чувствительных проблем атомной энергетики: долговременного и безопасного захоронения радиоактивных материалов.

По словам главного научного сотрудника CNNC и ведущего конструктора проекта Ван Цзюя, атомная энергетика остается высокоэффективным и низкоуглеродным источником энергии. При этом около 99 процентов образующихся радиоактивных отходов относятся к низко- и среднеактивным и со временем естественным образом распадаются до безопасных уровней.

Вместе с тем, отметил Ван, наиболее сложной задачей остается обращение с высокоактивными отходами. По его словам, примерно один процент ядерных отходов относится к этой категории и требует надежной изоляции на сотни тысяч лет. Он также подчеркнул, что разные страны по-разному подходят к проблеме утилизации ядерных отходов, а проект Бэйшань задуман как международная платформа сотрудничества — для обмена лучшими мировыми практиками и одновременного вклада Китая в глобальные исследования и накопление опыта.

Выбор подходящего места для глубинного геологического хранилища по сложности сопоставим с самим строительством: он требует обширных, устойчивых горных массивов, способных надежно изолировать подземное хранилище. После почти трех десятилетий исследований Китай остановился на удаленном районе Бэйшань в провинции Ганьсу, известном своей древней и прочной геологической структурой.

Глубоко под поверхностью пустыни лаборатория Бэйшань приобретает форму благодаря чрезвычайно сложной подземной архитектуре. В ее основе — протяженный спиральный подъездной тоннель, три вертикальных шахты и два горизонтальных уровня, уходящих на глубину около 560 метров. Недавно завершенный спиральный тоннель имеет длину примерно 6,9 километра, диаметр около семи метров.

Строительство оказалось особенно трудным из-за исключительно твердых гранитных пород, сформировавшихся более 250 миллионов лет назад. Обычные методы выемки здесь оказались малоэффективными и могли повредить саму породу. Дополнительные сложности создавали крутые повороты тоннеля, которые испытывали на пределе возможностей гигантскую проходческую машину длиной около 100 метров.

Экстремальная глубина — почти 560 метров под землей — поставила перед строителями серьезные задачи в области безопасности. Для работы в таких условиях инженеры использовали проходческий комплекс «Бэйшань № 1» — уникальную машину, полностью разработанную в Китае для бурения твердых пород и прохождения крутых изогнутых тоннелей.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Дек
800
Здравствуй, …., Новый год!
Гиперион
Москва
Экскурсия
02 Янв
Бесплатно
Жизнь на орбите
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
03 Янв
Бесплатно
Космический «Олимп»
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
09 Янв
1300
Когда Луна с Солнцем встречаются
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
28 декабря, 16:21
Александр Березин

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.

Космонавтика
# «Восточный»
# космос
# Роскосмос
# Россия
27 декабря, 17:46
Адель Романова

3I/ATLAS оказалась намного меньше по размерам, чем ожидали ученые

После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
27 декабря, 10:30
Максим Абдулаев

Динозавры протоптали магистраль по берегу озера в Боливии

Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.

Биология
Палеонтология
# окаменелости
# Палеонтология
# тероподы
24 декабря, 11:36
ПНИПУ

Ученые разработали систему оценки индивидуальных рисков здоровью работников

В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.

ПНИПУ
# здоровье
# прогнозирование
# риски
# труд
# условия труда
25 декабря, 09:49
Максим Абдулаев

У трутней нашли ген, отвечающий за выпрашивание еды

Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.

Биология
# поведение
# пчелы
# трутни
26 декабря, 15:47
Максим Абдулаев

Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных

Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.

Биология
# миксины
# обоняние
# эволюция
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Звезда из эпохи реионизации погибла, как ее современные потомки

    29 декабря, 08:10

  2. С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

    28 декабря, 16:21

  3. Лабораторные мыши избавились от тревоги после переезда на «волю»

    28 декабря, 15:23

  4. 3I/ATLAS оказалась намного меньше по размерам, чем ожидали ученые

    27 декабря, 17:46
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

1 2
42 минуты назад
Какая великолепная новость!

Биоинженеры восстановили блуждающий нерв минипигу, чтобы спасти сердце от старения

Incognito Sapienti
1 час назад
Просто, ИИ не нужно платить кредиты и ипотеку, следовательно нет нужды годами получать зарплату за якобы неразрешимую проблему!!!

Палеонтологи выяснили, что выживание видов акул зависит от их «стажа»

Izzatillo Pulatov
1 час назад
Да кто они вообще такие чтобы выражать беспокойствие‽ Китайцы же не жаловались когда США продовала истребителей Тайванью и помогала оказывать

В США выразили обеспокоенность активным развитием китайской авиации

Konstantin Resto
2 часа назад
Kiridan, о я так понимаю ты почитал другие мои комментарии, как можно заставить ИИ переключиться на другой режим работы и тебе это очень не

Ученый выявил «алгоритмическую шизофрению» нейросетей

Kiridan
2 часа назад
Konstantin, Просто старый идиот.

Ученый выявил «алгоритмическую шизофрению» нейросетей

Алексей Янов
3 часа назад
Андрей, доказательства будут или обойдётесь оскорблениями?

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Konstantin Resto
3 часа назад
ИИ как чистильщик науки: почему глупость не устоит ИИ не создаёт "компетентных идиотов" — он избавляет от настоящих идиотов в науке. Уже сейчас:

Лабораторные мыши избавились от тревоги после переезда на «волю»

Konstantin Resto
6 часов назад
это напоминает идиотизм. Но не тот, о котором вы думаете. Это системный идиотизм — состояние, когда очевидные истины требуют многомиллионных

Лабораторные мыши избавились от тревоги после переезда на «волю»

Николай Цыгикало
6 часов назад
Александр, да ничего, не первый раз у Роскосмоса ошибки в данных находятся, прямо на сайте Роскосмоса не раз их показывал. Мы-то отрегулируем! :) да и

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

Андрей Колесников
6 часов назад
собрались учёные обсуждать статью , а на поверку кто вы ?

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Андрей Колесников
6 часов назад
Andrey, не отвечай больше с помощью ии , идиот

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Aleksandr Porotikov
6 часов назад
Китай рулит!

В США выразили обеспокоенность активным развитием китайской авиации

Андрей Колесников
6 часов назад
Алексей, вы идиот ?

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Андрей Колесников
6 часов назад
Muon, вы сумасшедший , вас ни кто ни в чем не убеждал , а в марицу кинофильма вы, поверили , это просто идиотизм

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Александр Березин
7 часов назад
Хотя Восточный на широте Воронежа, а Плесецк в Аргангельской области, срденегодовая температура в Плецсецке плюс полтора градуса, а на Восточном

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

Aisha Mushtaq
7 часов назад
جميعنا نعشق الألعاب، وجهازك الأندرويد هو أحد أشهر منافذ ملايين ألعاب الجوال المصممة لإمتاعك. إذا كنت من محبي الاستراتيجيات، فهناك مئات الآلاف من

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Игорь Пенкин
8 часов назад
Василий, а тебе знакомо чувство свободы?

Рейтинг: пять крупнейших мегаполисов мира в 2025 году по площади застроенной территории

Иван Колупаев
8 часов назад
Kavib, если бы сразу действовали как США в Ираке или Израиль в Газе все бы давно уже кончилось.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Илья Кучеров
9 часов назад
Если Бразилия такая большая , то чего ж она такая бедная то ?

Инфографика: реальный размер Бразилии 

Kavib
10 часов назад
Антон, после "восемь лет дамбили бамбасс" там все было целехонько, и даже вода с канализацией у людей была, пока ТЫ со своим "узким миром" не

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно