Китай откроет одну из крупнейших подземных лабораторий для ядерных отходов

Проходческий комплекс «Бэйшань № 1» / © China National Nuclear Corporation

В подземной исследовательской лаборатории Бэйшань — одной из крупнейших в мире в своем роде, предназначенной для обращения с радиоактивными отходами, — была полностью построена сложная спиральная транспортная рампа. Проект реализуется Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC) и расположен глубоко под пустыней Гоби, вблизи города Цзюцюань в провинции Ганьсу. Его цель — решение одной из самых чувствительных проблем атомной энергетики: долговременного и безопасного захоронения радиоактивных материалов.

По словам главного научного сотрудника CNNC и ведущего конструктора проекта Ван Цзюя, атомная энергетика остается высокоэффективным и низкоуглеродным источником энергии. При этом около 99 процентов образующихся радиоактивных отходов относятся к низко- и среднеактивным и со временем естественным образом распадаются до безопасных уровней.

Вместе с тем, отметил Ван, наиболее сложной задачей остается обращение с высокоактивными отходами. По его словам, примерно один процент ядерных отходов относится к этой категории и требует надежной изоляции на сотни тысяч лет. Он также подчеркнул, что разные страны по-разному подходят к проблеме утилизации ядерных отходов, а проект Бэйшань задуман как международная платформа сотрудничества — для обмена лучшими мировыми практиками и одновременного вклада Китая в глобальные исследования и накопление опыта.

Выбор подходящего места для глубинного геологического хранилища по сложности сопоставим с самим строительством: он требует обширных, устойчивых горных массивов, способных надежно изолировать подземное хранилище. После почти трех десятилетий исследований Китай остановился на удаленном районе Бэйшань в провинции Ганьсу, известном своей древней и прочной геологической структурой.

Глубоко под поверхностью пустыни лаборатория Бэйшань приобретает форму благодаря чрезвычайно сложной подземной архитектуре. В ее основе — протяженный спиральный подъездной тоннель, три вертикальных шахты и два горизонтальных уровня, уходящих на глубину около 560 метров. Недавно завершенный спиральный тоннель имеет длину примерно 6,9 километра, диаметр около семи метров.

Строительство оказалось особенно трудным из-за исключительно твердых гранитных пород, сформировавшихся более 250 миллионов лет назад. Обычные методы выемки здесь оказались малоэффективными и могли повредить саму породу. Дополнительные сложности создавали крутые повороты тоннеля, которые испытывали на пределе возможностей гигантскую проходческую машину длиной около 100 метров.

Экстремальная глубина — почти 560 метров под землей — поставила перед строителями серьезные задачи в области безопасности. Для работы в таких условиях инженеры использовали проходческий комплекс «Бэйшань № 1» — уникальную машину, полностью разработанную в Китае для бурения твердых пород и прохождения крутых изогнутых тоннелей.