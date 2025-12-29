Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай откроет одну из крупнейших подземных лабораторий для ядерных отходов
Китай завершил один из ключевых этапов строительства подземной лаборатории Бэйшань, закончив сооружение спирального подъездного тоннеля, ведущего к глубокой геологической установке.
В подземной исследовательской лаборатории Бэйшань — одной из крупнейших в мире в своем роде, предназначенной для обращения с радиоактивными отходами, — была полностью построена сложная спиральная транспортная рампа. Проект реализуется Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC) и расположен глубоко под пустыней Гоби, вблизи города Цзюцюань в провинции Ганьсу. Его цель — решение одной из самых чувствительных проблем атомной энергетики: долговременного и безопасного захоронения радиоактивных материалов.
По словам главного научного сотрудника CNNC и ведущего конструктора проекта Ван Цзюя, атомная энергетика остается высокоэффективным и низкоуглеродным источником энергии. При этом около 99 процентов образующихся радиоактивных отходов относятся к низко- и среднеактивным и со временем естественным образом распадаются до безопасных уровней.
Вместе с тем, отметил Ван, наиболее сложной задачей остается обращение с высокоактивными отходами. По его словам, примерно один процент ядерных отходов относится к этой категории и требует надежной изоляции на сотни тысяч лет. Он также подчеркнул, что разные страны по-разному подходят к проблеме утилизации ядерных отходов, а проект Бэйшань задуман как международная платформа сотрудничества — для обмена лучшими мировыми практиками и одновременного вклада Китая в глобальные исследования и накопление опыта.
Выбор подходящего места для глубинного геологического хранилища по сложности сопоставим с самим строительством: он требует обширных, устойчивых горных массивов, способных надежно изолировать подземное хранилище. После почти трех десятилетий исследований Китай остановился на удаленном районе Бэйшань в провинции Ганьсу, известном своей древней и прочной геологической структурой.
Глубоко под поверхностью пустыни лаборатория Бэйшань приобретает форму благодаря чрезвычайно сложной подземной архитектуре. В ее основе — протяженный спиральный подъездной тоннель, три вертикальных шахты и два горизонтальных уровня, уходящих на глубину около 560 метров. Недавно завершенный спиральный тоннель имеет длину примерно 6,9 километра, диаметр около семи метров.
Строительство оказалось особенно трудным из-за исключительно твердых гранитных пород, сформировавшихся более 250 миллионов лет назад. Обычные методы выемки здесь оказались малоэффективными и могли повредить саму породу. Дополнительные сложности создавали крутые повороты тоннеля, которые испытывали на пределе возможностей гигантскую проходческую машину длиной около 100 метров.
Экстремальная глубина — почти 560 метров под землей — поставила перед строителями серьезные задачи в области безопасности. Для работы в таких условиях инженеры использовали проходческий комплекс «Бэйшань № 1» — уникальную машину, полностью разработанную в Китае для бурения твердых пород и прохождения крутых изогнутых тоннелей.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
