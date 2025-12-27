  • Добавить в закладки
Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
27 декабря, 08:10
Рейтинг: +521
Посты: 798

Лучшие снимки — 2025 по версии Европейского космического агентства

Представители Европейского космического агентства (ESA) опубликовали лучшие изображения, сделанные в 2025 году и отражающие деятельность организации.

Сообщество
# ESA
# космос
# ракеты
# фотографии
Астронавт Маттиас Маурер держит прототип камеры, которой предстоит отправиться на Луну, во время тренировки на объекте LUNA в Германии / © ESA / M. Cowan
Астронавт Маттиас Маурер держит прототип камеры, которой предстоит отправиться на Луну, во время тренировки на объекте LUNA в Германии / © ESA / M. Cowan

ESA и Немецкий центр авиации и космонавтики (DLR) провели имитацию лунной прогулки в реалистичных условиях, воссоздающих лунную поверхность, с использованием прототипа новой камеры. Консультативный комитет по космическим системам данных (CCSDS) готовит почву для приема фото и видео с будущих миссий «Артемида» на лунной поверхности. Комитет решает проблему получения высококачественных изображений при ограниченной пропускной способности каналов связи с Луной.

Космический аппарат Biomass стартует на борту ракеты Vega-C / © ESA 
Космический аппарат Biomass стартует на борту ракеты Vega-C / © ESA 

Передовой спутник Biomass запустили с помощью ракеты-носителя Vega-C со стартовой площадки Европейского космопорта во Французской Гвиане. Его оборудование позволяет получать снимки местности, скрытой кронами и ветвями деревьев. Кроме того волны радара Biomass глубже проникают сквозь песок и лед, что открывает перспективы для поиска древних руин и дает возможность изучать процессы, происходящие в ледниковых щитах на полюсах Земли.  

Боливийский лес, изображение спутника Biomass / © ESA
Боливийский лес, изображение спутника Biomass / © ESA
Вид на южный полюс Солнца, полученный аппаратом Solar Orbiter / © ESA
Вид на южный полюс Солнца, полученный аппаратом Solar Orbiter / © ESA

Летом 2025 года космический аппарат Solar Orbiter, принадлежащий Европейскому космическому агентству (ESA), передал на Землю первые в истории изображения южного полюса нашей звезды.

Межзвездная комета 3I/ATLAS в объективе телескопа «Джеймс Уэбб» / © ESA / NASA
Межзвездная комета 3I/ATLAS в объективе телескопа «Джеймс Уэбб» / © ESA / NASA
Изображение искусственного солнечного затмения / © ESA
Изображение искусственного солнечного затмения / © ESA

Специалисты Европейского космического агентства представили первые изображения искусственного солнечного затмения, которое сделали аппараты миссии Proba-3. Один из них спутников миссии Proba-3 под названием Occulter сыграл роль искусственной Луны для аппарата Coronagraph. Он позволил последнему запечатлеть внутренние слои солнечной короны в уникальном состоянии, которое редко можно наблюдать с Земли.

Основной задачей миссии Proba-3 станет изучение солнечной короны — самого разреженного и горячего слоя атмосферы нашей звезды, чья температура составляет миллионы градусов. Наблюдения за короной имеют решающее значение для понимания таких явлений, как солнечный ветер и выбросы корональной массы.

Эллиптическая галактика NGC 6505 с кольцом Эйнштейна, снимок получен телескопом «Евклид» / © ESA
Эллиптическая галактика NGC 6505 с кольцом Эйнштейна, снимок получен телескопом «Евклид» / © ESA
Космический аппарат TGO зафиксировал пылевые вихри на Марсе / © ESA
Космический аппарат TGO зафиксировал пылевые вихри на Марсе / © ESA

Марсианские вихри — это вращающиеся столбы пыли, перемещающиеся по поверхности Красной планеты. Они представляют собой один из механизмов, с помощью которых пыль поднимается в разреженную атмосферу Марса и переносится из одного места в другое.

Система получения цветных и стереоскопических снимков поверхности (CaSSIS) на борту орбитального аппарата TGO миссии ExoMars запечатлела эти три пылевых вихря.

