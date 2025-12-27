Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Лучшие снимки — 2025 по версии Европейского космического агентства
Представители Европейского космического агентства (ESA) опубликовали лучшие изображения, сделанные в 2025 году и отражающие деятельность организации.
ESA и Немецкий центр авиации и космонавтики (DLR) провели имитацию лунной прогулки в реалистичных условиях, воссоздающих лунную поверхность, с использованием прототипа новой камеры. Консультативный комитет по космическим системам данных (CCSDS) готовит почву для приема фото и видео с будущих миссий «Артемида» на лунной поверхности. Комитет решает проблему получения высококачественных изображений при ограниченной пропускной способности каналов связи с Луной.
Передовой спутник Biomass запустили с помощью ракеты-носителя Vega-C со стартовой площадки Европейского космопорта во Французской Гвиане. Его оборудование позволяет получать снимки местности, скрытой кронами и ветвями деревьев. Кроме того волны радара Biomass глубже проникают сквозь песок и лед, что открывает перспективы для поиска древних руин и дает возможность изучать процессы, происходящие в ледниковых щитах на полюсах Земли.
Летом 2025 года космический аппарат Solar Orbiter, принадлежащий Европейскому космическому агентству (ESA), передал на Землю первые в истории изображения южного полюса нашей звезды.
Специалисты Европейского космического агентства представили первые изображения искусственного солнечного затмения, которое сделали аппараты миссии Proba-3. Один из них спутников миссии Proba-3 под названием Occulter сыграл роль искусственной Луны для аппарата Coronagraph. Он позволил последнему запечатлеть внутренние слои солнечной короны в уникальном состоянии, которое редко можно наблюдать с Земли.
Основной задачей миссии Proba-3 станет изучение солнечной короны — самого разреженного и горячего слоя атмосферы нашей звезды, чья температура составляет миллионы градусов. Наблюдения за короной имеют решающее значение для понимания таких явлений, как солнечный ветер и выбросы корональной массы.
Марсианские вихри — это вращающиеся столбы пыли, перемещающиеся по поверхности Красной планеты. Они представляют собой один из механизмов, с помощью которых пыль поднимается в разреженную атмосферу Марса и переносится из одного места в другое.
Система получения цветных и стереоскопических снимков поверхности (CaSSIS) на борту орбитального аппарата TGO миссии ExoMars запечатлела эти три пылевых вихря.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
Бурение — единственный способ добычи подземных углеводородов, но традиционные буровые растворы на основе нефтехимии создают серьезную экологическую угрозу. Их токсичные отходы отравляют почву и грунтовые воды, нанося долгосрочный ущерб экосистемам и здоровью людей. В качестве решения разрабатываются «зеленые» альтернативы: биоразлагаемые компоненты из отходов сельского хозяйства, растительных масел и природных полимеров, а также наночастицы. Однако у них есть недостатки: органические составы не всегда устойчивы к температурным условиям в скважинах, а нанотехнологии — дороги и не всегда экологичны. Это препятствует массовому переходу на безопасные методы. Ученые Пермского Политеха совместно с международными исследователями разработали новые классы реагентов для нефтедобычи, сочетающие биоразлагаемые компоненты с наночастицами. Данные составы сокращают вредные утечки более чем на 31% и при этом полностью разлагаются, не нанося ущерба природе.
В современном рельсовом транспорте каждый цикл разгона и торможения напрямую зависит от большого количества энергии. И если набор скорости потребляет мощность, то торможение, наоборот, производит ее в избытке. Проблема в том, что значительная часть этой энергии пропадает впустую, буквально сгорая при нагреве контактной сети и тормозных систем. Но уже есть электрохимические и емкостные накопители энергии, которые могут собирать, хранить и возвращать в сеть драгоценные киловатт-часы, делая транспорт одновременно дешевле и экологичнее. Как предполагают белорусские инженеры, в перспективе подобные накопители станут одним из ключевых элементов энергоэффективной транспортной инфраструктуры uST.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Обычно, увидев черную плесень в помещении, мы стремимся избавиться от нее как можно скорее. Микроскопический гриб Aspergillus niger обладает уникальной живучестью и умением приспосабливаться к любым неблагоприятным условиям среды, но для человека воспринимается как признак бытовой неприятности. Он портит еду, размножается в сырых углах, вызывает аллергию и ассоциируется с антисанитарией. Однако именно эти качества — устойчивость к токсичным веществам и способность расти в экстремальных условиях — оказались ключевыми для неожиданной сферы его применения. Ученые задействовали этот гриб для утилизации одного из самых проблемных промышленных загрязнителей — трибутилфосфата.
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
3 Ноября, 2016
16 лет МКС в гифках
1 Ноября, 2020
Лайк и репост: вместо тысячи слов
30 Декабря, 2014
Досье на Деда Мороза
16 Сентября, 2013
10 захватывающих сферических панорам
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии