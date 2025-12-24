  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
24 декабря, 06:59
Китай впервые запустил частично многоразовую ракету Long March 12A

Во второй раз за этот месяц китайская частично многоразовая ракета успешно вышла на низкую околоземную орбиту уже в своем первом полете — результат, который идет вразрез с традиционно высокими рисками дебютных запусков новых носителей.

# Китай
# космос
# ракеты
# технологии
Первый запуск ракеты Long March 12A / © CASC
Первый запуск ракеты Long March 12A / © CASC

Первая ракета Long March 12A, по высоте и диаметру сопоставимая с основным «рабочей лошадкой» SpaceX — Falcon 9, стартовала с космодрома Цзюцюань 23 декабря 2025 года.

Менее чем через десять минут после старта первая ступень вернулась в атмосферу и упала в удаленном районе примерно в 320 километрах от космодрома в северо-западном Китае. Первая ступень не выполнила тормозной маневр, необходимый для мягкой посадки на заранее подготовленную площадку у окраины пустыни Гоби.

Первая ступень ракеты Long March 12A возвращается на Землю / © Weibo
Первая ступень ракеты Long March 12A возвращается на Землю / © Weibo

При этом верхняя ступень ракеты отработала штатно и успешно вывела полезную нагрузку на заданную орбиту, сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) — государственный холдинг, возглавляющий космическую отрасль страны.

Такой результат во многом повторяет итоги первого полета другой китайской частично многоразовой ракеты — Zhuque-3, стартовавшей 3 декабря. Этот носитель разработан частной компанией LandSpace. По габаритам и характеристикам Zhuque-3 близка к Long March 12A: в своем дебюте она также достигла орбиты, однако возвращаемая первая ступень разбилась при попытке посадки вдали от стартовой площадки. В случае Zhuque-3 ускоритель упал рядом с зоной посадки, тогда как Long March 12A, по всей видимости, промахнулась как минимум на несколько километров.

Несмотря на неудачную посадку, в CASC подчеркнула важность полученных данных: «Хотя в ходе этой миссии не удалось реализовать запланированное возвращение первой ступени, были получены ключевые инженерные данные в реальных условиях полета ракеты, что заложило важную основу для последующих запусков и надежного восстановления ступеней».

Одно из ключевых различий между Zhuque-3 и Long March 12A заключается в том, что последняя разработана государственной структурой — Шанхайской академией космических технологий, входящей в состав CASC. Эта организация также отвечает за создание ракет семейства Long March 4 и Long March 6.

Zhuque-3 и Long March 12A стали первыми китайскими орбитальными ракетами с возвращаемыми первыми ступенями. Обе используют схему управляемой посадки с включением двигателей — архитектуру, впервые реализованную SpaceX. В отличие от Falcon 9, садящегося на морские платформы, китайские ускорители нацеливаются на посадку в пустынных районах, далеко по траектории от внутренних стартовых площадок.

В этом году Китай осуществил 89 орбитальных запусков — менее половины от количества пусков американских ракет-носителей. Тем не менее китайский темп запусков значительно превосходит показатели всех остальных стран мира, а совокупная доля США и Китая составляет почти 90 процентов всех орбитальных запусков в 2025 году.

Такой высокий ритм был достигнут за счет парка одноразовых ракет — от малых носителей до тяжелого Long March 5. Переход к многоразовым системам может позволить Китаю запускать еще чаще и дешевле, радикально изменив доступ страны в космос — подобно тому, как Falcon 9 открыл новую эру недорогих пусков в США.

На подходе находится еще несколько китайских многоразовых ракет. Среди них — коммерческие проекты стартапов Space Pioneer (Tianlong-3) и CAS Space (Kinetica-3), дебют которых возможен уже в первые месяцы следующего года. Обе ракеты оснащены возвращаемыми первыми ступенями, а их разработчики заявляют, что носители уже доставлены на стартовые площадки.

Также на многоразовую архитектуру рассчитаны ракеты Pallas-1 компании Galactic Energy, Hyperbola-3 от i-Space и Nebula-1 от Deep Blue Aerospace. Их первые полеты ожидаются в 2026 году.

