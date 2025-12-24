Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай впервые запустил частично многоразовую ракету Long March 12A

Во второй раз за этот месяц китайская частично многоразовая ракета успешно вышла на низкую околоземную орбиту уже в своем первом полете — результат, который идет вразрез с традиционно высокими рисками дебютных запусков новых носителей.

Первый запуск ракеты Long March 12A / © CASC

Первая ракета Long March 12A, по высоте и диаметру сопоставимая с основным «рабочей лошадкой» SpaceX — Falcon 9, стартовала с космодрома Цзюцюань 23 декабря 2025 года.

Менее чем через десять минут после старта первая ступень вернулась в атмосферу и упала в удаленном районе примерно в 320 километрах от космодрома в северо-западном Китае. Первая ступень не выполнила тормозной маневр, необходимый для мягкой посадки на заранее подготовленную площадку у окраины пустыни Гоби.

Первая ступень ракеты Long March 12A возвращается на Землю / © Weibo

При этом верхняя ступень ракеты отработала штатно и успешно вывела полезную нагрузку на заданную орбиту, сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) — государственный холдинг, возглавляющий космическую отрасль страны.

Такой результат во многом повторяет итоги первого полета другой китайской частично многоразовой ракеты — Zhuque-3, стартовавшей 3 декабря. Этот носитель разработан частной компанией LandSpace. По габаритам и характеристикам Zhuque-3 близка к Long March 12A: в своем дебюте она также достигла орбиты, однако возвращаемая первая ступень разбилась при попытке посадки вдали от стартовой площадки. В случае Zhuque-3 ускоритель упал рядом с зоной посадки, тогда как Long March 12A, по всей видимости, промахнулась как минимум на несколько километров.

Несмотря на неудачную посадку, в CASC подчеркнула важность полученных данных: «Хотя в ходе этой миссии не удалось реализовать запланированное возвращение первой ступени, были получены ключевые инженерные данные в реальных условиях полета ракеты, что заложило важную основу для последующих запусков и надежного восстановления ступеней».

Одно из ключевых различий между Zhuque-3 и Long March 12A заключается в том, что последняя разработана государственной структурой — Шанхайской академией космических технологий, входящей в состав CASC. Эта организация также отвечает за создание ракет семейства Long March 4 и Long March 6.

Zhuque-3 и Long March 12A стали первыми китайскими орбитальными ракетами с возвращаемыми первыми ступенями. Обе используют схему управляемой посадки с включением двигателей — архитектуру, впервые реализованную SpaceX. В отличие от Falcon 9, садящегося на морские платформы, китайские ускорители нацеливаются на посадку в пустынных районах, далеко по траектории от внутренних стартовых площадок.

В этом году Китай осуществил 89 орбитальных запусков — менее половины от количества пусков американских ракет-носителей. Тем не менее китайский темп запусков значительно превосходит показатели всех остальных стран мира, а совокупная доля США и Китая составляет почти 90 процентов всех орбитальных запусков в 2025 году.

Такой высокий ритм был достигнут за счет парка одноразовых ракет — от малых носителей до тяжелого Long March 5. Переход к многоразовым системам может позволить Китаю запускать еще чаще и дешевле, радикально изменив доступ страны в космос — подобно тому, как Falcon 9 открыл новую эру недорогих пусков в США.

На подходе находится еще несколько китайских многоразовых ракет. Среди них — коммерческие проекты стартапов Space Pioneer (Tianlong-3) и CAS Space (Kinetica-3), дебют которых возможен уже в первые месяцы следующего года. Обе ракеты оснащены возвращаемыми первыми ступенями, а их разработчики заявляют, что носители уже доставлены на стартовые площадки.

Также на многоразовую архитектуру рассчитаны ракеты Pallas-1 компании Galactic Energy, Hyperbola-3 от i-Space и Nebula-1 от Deep Blue Aerospace. Их первые полеты ожидаются в 2026 году.