Пуск японской ракеты H3 закончился аварией

Японская ракета H3 потерпела неудачу из-за проблемы со второй ступенью, в результате чего был утрачен навигационный спутник Michibiki-5 (QZS-5).

Запуск ракеты H3 / © JAXA

Пуск состоялся 22 декабря с космодрома Танэгасима. Первая ступень ракеты отработала штатно, однако сбой на второй не позволил вывести спутник на расчетную орбиту.

Представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) сообщили, что запуск двигателя второй ступени прошел не нормально и преждевременно прервался. В итоге спутник не удалось вывести на нужную орбиту, и запуск признали неуспешным. На послепусковой пресс-конференции специалисты JAXA уточнили, что первое выключение двигателя второй ступени произошло с опозданием на 27 секунд, а повторный запуск задержался на 15 секунд и почти сразу завершился. Телеметрия также показала падение давления в водородном баке второй ступени еще во время работы первой ступени — этот эффект сейчас расследуется.

Неясно, произошло ли отделение спутника от ракеты. Космические силы США зафиксировали объект на орбите. Однако из-за очень низкой перигейной точки и спутник, и вторая ступень, вероятно, войдут в атмосферу в течение нескольких витков.

Аппарат QZSS — это японская навигационная группировка, предназначенная для предоставления услуг позиционирования, навигации и синхронизации времени над Японией, а также для повышения точности и надежности GPS в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ранее, в феврале, спутник Michibiki-6 был успешно вывели на геостационарную орбиту.

Этот пуск стал седьмым для ракеты H3, созданной для замены носителей H-IIA и H-IIB, и вторым аварийным — первый провал случился в марте 2023 года, также из-за проблем со второй ступенью. Последний успешный запуск H3 состоялся в октябре, когда была выведена первая грузовая миссия HTV-X.

Авария может серьезно повлиять на японскую космическую программу. В ближайший год H3 должна была запускать еще один спутник QZSS, второй корабль HTV-X и другие полезные нагрузки. Особое значение имеет миссия MMX по исследованию спутников Марса, запланированная на ноябрь–декабрь 2026 года: короткое пусковое окно уже однажды было упущено осенью 2024 года, в том числе из-за предыдущей аварии H3. Кроме того, на этой ракете планируется запуск астероидной миссии ОАЭ в 2028 году.

Запуск 22 декабря стал третьим полетом H3 в этом году и четвертым японским орбитальным пуском в 2025-м. При этом ряд японских аппаратов в течение года выводился иностранными носителями, включая Rocket Lab Electron и SpaceX Falcon 9, в том числе второй лунный посадочный аппарат компании ispace.