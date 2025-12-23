Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Пуск японской ракеты H3 закончился аварией
Японская ракета H3 потерпела неудачу из-за проблемы со второй ступенью, в результате чего был утрачен навигационный спутник Michibiki-5 (QZS-5).
Пуск состоялся 22 декабря с космодрома Танэгасима. Первая ступень ракеты отработала штатно, однако сбой на второй не позволил вывести спутник на расчетную орбиту.
Представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) сообщили, что запуск двигателя второй ступени прошел не нормально и преждевременно прервался. В итоге спутник не удалось вывести на нужную орбиту, и запуск признали неуспешным. На послепусковой пресс-конференции специалисты JAXA уточнили, что первое выключение двигателя второй ступени произошло с опозданием на 27 секунд, а повторный запуск задержался на 15 секунд и почти сразу завершился. Телеметрия также показала падение давления в водородном баке второй ступени еще во время работы первой ступени — этот эффект сейчас расследуется.
Неясно, произошло ли отделение спутника от ракеты. Космические силы США зафиксировали объект на орбите. Однако из-за очень низкой перигейной точки и спутник, и вторая ступень, вероятно, войдут в атмосферу в течение нескольких витков.
Аппарат QZSS — это японская навигационная группировка, предназначенная для предоставления услуг позиционирования, навигации и синхронизации времени над Японией, а также для повышения точности и надежности GPS в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ранее, в феврале, спутник Michibiki-6 был успешно вывели на геостационарную орбиту.
Этот пуск стал седьмым для ракеты H3, созданной для замены носителей H-IIA и H-IIB, и вторым аварийным — первый провал случился в марте 2023 года, также из-за проблем со второй ступенью. Последний успешный запуск H3 состоялся в октябре, когда была выведена первая грузовая миссия HTV-X.
Авария может серьезно повлиять на японскую космическую программу. В ближайший год H3 должна была запускать еще один спутник QZSS, второй корабль HTV-X и другие полезные нагрузки. Особое значение имеет миссия MMX по исследованию спутников Марса, запланированная на ноябрь–декабрь 2026 года: короткое пусковое окно уже однажды было упущено осенью 2024 года, в том числе из-за предыдущей аварии H3. Кроме того, на этой ракете планируется запуск астероидной миссии ОАЭ в 2028 году.
Запуск 22 декабря стал третьим полетом H3 в этом году и четвертым японским орбитальным пуском в 2025-м. При этом ряд японских аппаратов в течение года выводился иностранными носителями, включая Rocket Lab Electron и SpaceX Falcon 9, в том числе второй лунный посадочный аппарат компании ispace.
Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.
С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.
До сих пор предполагалось, что азот, углерод и другие частицы земного воздуха осели на поверхность Луны в древние времена, когда наша планета еще не могла эффективно удерживать их. По другой версии, их присутствие в лунных образцах — результат банального «загрязнения» в лаборатории. Недавно ученые пришли к неожиданному выводу: на самом деле транспортировка этих частиц между Землей и ее естественным спутником происходит каждый лунный месяц.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
