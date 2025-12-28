  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
28 декабря, 22:12
Рейтинг: +127
Посты: 395

Спутник Starlink из-за «аномалии» разбросал обломки и начал снижаться в сторону Земли

Компания SpaceX сообщила, что потеряла связь со своим спутником Starlink. Аппарат начал снижаться в сторону Земли.

# SpaceX
# космос
# орбита
# спутник
Спутники Starlink до отделения от разгонного блока / © Official SpaceX Photos
Спутники Starlink до отделения от разгонного блока / © Official SpaceX Photos

Как рассказали представители компании в соцсети X, спутник под номером 35956 столкнулся с аномалией, из которой резко понизилось давление в топливном баке. Полуось большого овала орбиты уменьшилась примерно на четыре километра. Из-за инцидента высвободились несколько небольших объектов, движущихся с относительно медленной скоростью.

По данным Reuters, компания по отслеживанию космических объектов LeoLabs обнаружила «десятки» обломков. Анализ компании показал, что, вероятно, произошел взрыв, несвязанный со столкновением. SpaceX вместе с NASA и U.S. Space Force сейчас отслеживают образовавшиеся объекты.

Учитывая высоту Международной космической станции, остатки спутника не представляют для нее угрозы. Вероятно, они скоро сгорят в верхних слоях атмосферы Земли. 

Инженеры SpaceX разбираются в причинах произошедшего. Они уже приступили к обновлению программного обеспечения своих аппаратов, чтобы избежать таких ситуаций в будущем.

Это не первый инцидент со спутниками Starlink в последнее время. В декабре один из спутников едва не столкнулся с китайской ракетой. Сейчас на орбите находится более 9000 спутников Starlink.

