Редкое явление: спрайты над замком Бейнак
Спрайты — одно из наименее изученных электрических явлений в верхних слоях атмосферы Земли. Поймать их на камеру — большая удача для фотографа.
Ученый Николя Эскурат запечатлел спрайты в небе над замком Бейнак во Франции. NASA выбрало его работу изображением месяца в своем научном календаре за декабрь 2025 года.
Спрайты — самый часто наблюдаемый тип транзиентных (кратковременных) световых явлений (Transient Luminous Events). Этим явлениям, принимающим различные причудливые формы, исследователи дают не менее причудливые названия.
О спрайтах заговорили в конце XIX века, но впервые задокументировать это явление смогли ученые из Миннесотского университета в 1989 году. У исследователей пока нет точного ответа, почему они формируются.
Спрайты возникают на высоте около 80 километров. Они появляются через несколько мгновений после удара молнии. Красная вспышка, озаряющая небо, может принимать различные формы. Некоторые спрайты будто бы танцуют над бурями, вспыхивая и угасая один за другим.
