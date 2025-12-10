Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Найденная в Италии голова статуи рассказала о связях греков и этрусков
Во время раскопок в древнем этрусском городе Вульчи археологи обнаружили голову мраморной статуи. Подобные образцы греческой скульптуры крайне редко встречаются за пределами Греции. По оценкам исследователей, возраст артефакта — более 2500 лет.
В Италии археологи из Фрайбургского университета и Университета Иоганна Гутенберга в Майнце (Германия) обнаружили голову статуи, изучая остатки монументального позднеархаического храма, идентифицированного только в 2020 году. Артефакт сохранился в необычайно хорошем состоянии, хотя пролежал под землей более двух тысяч лет.
По словам Мариакиары Франческини из Фрайбургского университета, эта статуя показывает, что обмен между греками и этрусками был более глубоким и разнообразным, чем считалось ранее. Страны обменивались религиозными идеями и ремесленниками, а в Этрурию привозили не только керамику, но и изысканные скульптуры.
Мраморная голова принадлежала Коре — типу статуи, изображающей молодую женщину. Этот образец Коры напоминает знаменитые статуи из афинского Акрополя. По мнению исследователей, статую создали в Аттике, а потом импортировали в Этрурию.
Примечательно, что на ней сохранились следы оригинальной краски. Такие пигменты редко встречаются на древней скульптуре. Они помогут исследователям восстановить первоначальный облик статуи и расскажут о древней полихромии.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Команда психолингвистов Центра языка и мозга НИУ ВШЭ обнаружила, что у подростков в возрасте 15–18 лет навыки фонологической обработки продолжают влиять на скорость чтения текстов. Это открытие опровергает убеждение, что к подростковому возрасту эти навыки уже не играют значимой роли в беглости чтения.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
