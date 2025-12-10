Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Найденная в Италии голова статуи рассказала о связях греков и этрусков

Во время раскопок в древнем этрусском городе Вульчи археологи обнаружили голову мраморной статуи. Подобные образцы греческой скульптуры крайне редко встречаются за пределами Греции. По оценкам исследователей, возраст артефакта — более 2500 лет.

Голова статуи, обнаруженная во время раскопок в древнем этрусском городе / © Mariachiara Franceschini, Vulci Cityscape

В Италии археологи из Фрайбургского университета и Университета Иоганна Гутенберга в Майнце (Германия) обнаружили голову статуи, изучая остатки монументального позднеархаического храма, идентифицированного только в 2020 году. Артефакт сохранился в необычайно хорошем состоянии, хотя пролежал под землей более двух тысяч лет.

По словам Мариакиары Франческини из Фрайбургского университета, эта статуя показывает, что обмен между греками и этрусками был более глубоким и разнообразным, чем считалось ранее. Страны обменивались религиозными идеями и ремесленниками, а в Этрурию привозили не только керамику, но и изысканные скульптуры.

Мраморная голова принадлежала Коре — типу статуи, изображающей молодую женщину. Этот образец Коры напоминает знаменитые статуи из афинского Акрополя. По мнению исследователей, статую создали в Аттике, а потом импортировали в Этрурию.

Раскопки древнего этрусского города Вульчи / © Mariachiara Franceschini, Vulci Cityscape

Примечательно, что на ней сохранились следы оригинальной краски. Такие пигменты редко встречаются на древней скульптуре. Они помогут исследователям восстановить первоначальный облик статуи и расскажут о древней полихромии.