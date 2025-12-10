Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Более 200 экологических групп потребовали остановить работу новых дата-центров в США

Дата-центр Google возле города Прайор, штат Оклахома / © Xpda, Wikipedia

Как сообщает The Guardian, в США коалиция из более чем 230 экологических организаций потребовала ввести национальный мораторий на строительство новых дата-центров. Они обвинили индустрию в увеличении углеродного следа, большом потреблении воды и излишнем росте счетов за электричество. По их словам, бурный рост дата-центров, связанных с искусственным интеллектом и криптовалютами, уже влияет на жизнь людей.

Как известные международные, так и местные организации призвали Конгресс остановить массовое строительство энергоемких дата-центров. Авторы обращения попросили не одобрять новые проекты, пока не появится регулирующие нормативы.

Обращение прозвучало на фоне нарастающего недовольства из-за планов Meta, Google и OpenAI потратить сотни миллиардов долларов на строительство новых дата-центров, которые должны удовлетворить спрос на вычислительные мощности для искусственного интеллекта. Компании уже приостановили строительство 16 проектов общей стоимостью 64 миллиарда долларов из-за протестов против роста стоимости электроэнергии. Еще одна причина недовольства — огромные объемы воды, необходимые для охлаждения серверов. Эта проблема особенно актуальна в регионах, где вода — дефицитный ресурс.

Директор Food & Water Watch Эмили Вюрт, стоящая за обращением властям, признала, что американцы недовольны в первую очередь растущими счетами за электроэнергию, а не возможными климатическими последствиями. Она отметила, что многие люди не получают преимуществ от искусственного интеллекта, однако чувствуют, что именно им придется платить за него своими счетами за электроэнергию и воду.