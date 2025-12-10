Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
5000 человекоподобных роботов за 36 месяцев: китайский стартап поставил рекорд в роботостроении
Шанхайская компания AgiBot объявила, что изготовила своего 5000-го человекоподобного робота, важный этап для одного из главных робототехнических стартапов Китая, за которым наблюдают во всем мире.
О достижении сообщили в ходе прямой трансляции с производственной площадки, дав редкую возможность увидеть, как компания столь быстро масштабирует свои производственные системы. Эта веха достигнута менее чем через три года после основания компании в феврале 2023 года, установив новый ориентир в стремительно развивающемся секторе гуманоидов.
AgiBot представила подробные данные о производстве. Вместо того чтобы полагаться на одну платформу, она выстраивает выпуск вокруг трех продуктовых линеек, каждая из которых рассчитана на разные коммерческие сценарии. Такое сочетание показывает, что стратегия массового производства опирается на разнообразие моделей, созданных под потребности заказчиков в разных отраслях.
Линейка Lingxi X-Series — это портфель проворных двуногих роботов. По данным AgiBot, произведено 1 846 единиц.
Линейка Expedition A-Series насчитывает 1 742 экземпляра. Это полноразмерный человекоподобный робот, предназначенный для широкого диапазона задач; недавно он установил мировой рекорд, преодолев расстояние более 100 километров — от Сучжоу до Шанхая.
Линейка Genie G-Series составляет 1 412 единиц. Эти роботы имеют прикладные конструкции, часто с колесными основаниями, и предназначены для промышленной и логистической среды, где требуется высокая эффективность.
Достигнутая веха также демонстрирует позиции компании на фоне других соперников. UBTech недавно заявила, что планирует выйти на показатель 5 000 единиц в 2026 году. Текущие результаты AgiBot указывают на более высокие темпы, подкрепленные стратегией, сочетающей развитие ИИ и эффективное производство аппаратного обеспечения.
По данным компании, ее роботы уже используются в восьми коммерческих секторах — от интеллектуального производства и логистической сортировки до гостиничных служб и коммерческих выступлений.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
В некоторых звездных системах, близких к Солнцу, наблюдают массивные скопления небольших небесных тел наподобие нашего пояса Койпера. Недавние расчеты показали, что прямо сейчас два-три объекта оттуда могут пролетать по Солнечной системе. Впрочем, ни к одному из уже открытых межзвездных гостей это не относится.
Команда психолингвистов Центра языка и мозга НИУ ВШЭ обнаружила, что у подростков в возрасте 15–18 лет навыки фонологической обработки продолжают влиять на скорость чтения текстов. Это открытие опровергает убеждение, что к подростковому возрасту эти навыки уже не играют значимой роли в беглости чтения.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
