5000 человекоподобных роботов за 36 месяцев: китайский стартап поставил рекорд в роботостроении

Шанхайская компания AgiBot объявила, что изготовила своего 5000-го человекоподобного робота, важный этап для одного из главных робототехнических стартапов Китая, за которым наблюдают во всем мире.

Линейка роботов компании AgiBot / © AgiBot

О достижении сообщили в ходе прямой трансляции с производственной площадки, дав редкую возможность увидеть, как компания столь быстро масштабирует свои производственные системы. Эта веха достигнута менее чем через три года после основания компании в феврале 2023 года, установив новый ориентир в стремительно развивающемся секторе гуманоидов.

AgiBot представила подробные данные о производстве. Вместо того чтобы полагаться на одну платформу, она выстраивает выпуск вокруг трех продуктовых линеек, каждая из которых рассчитана на разные коммерческие сценарии. Такое сочетание показывает, что стратегия массового производства опирается на разнообразие моделей, созданных под потребности заказчиков в разных отраслях.

Линейка Lingxi X-Series — это портфель проворных двуногих роботов. По данным AgiBot, произведено 1 846 единиц.

Линейка Expedition A-Series насчитывает 1 742 экземпляра. Это полноразмерный человекоподобный робот, предназначенный для широкого диапазона задач; недавно он установил мировой рекорд, преодолев расстояние более 100 километров — от Сучжоу до Шанхая.

Линейка Genie G-Series составляет 1 412 единиц. Эти роботы имеют прикладные конструкции, часто с колесными основаниями, и предназначены для промышленной и логистической среды, где требуется высокая эффективность.

Достигнутая веха также демонстрирует позиции компании на фоне других соперников. UBTech недавно заявила, что планирует выйти на показатель 5 000 единиц в 2026 году. Текущие результаты AgiBot указывают на более высокие темпы, подкрепленные стратегией, сочетающей развитие ИИ и эффективное производство аппаратного обеспечения.

По данным компании, ее роботы уже используются в восьми коммерческих секторах — от интеллектуального производства и логистической сортировки до гостиничных служб и коммерческих выступлений.