Китайский робот прошел без остановки более 100 километров
В Китае человекоподобный робот преодолел путь более 100 километров. Он установил мировой рекорд.
Робот китайского стартапа AgiBot прошел более 100 километров от озера Цзинцзи в городе Сучжоу (провинция Цзянсу) до набережной Бунд в Шанхае. Гуманоидный робот AgiBot A2 финишировал 20 ноября. Как отмечает Global Times, результат получил официальное признание от Книги рекордов Гиннесса в категории «Самое длинное расстояние, пройденное человекоподобным роботом».
В общей сложности робот преодолел маршрут в 106,286 километра. Путь A2 лежал через улицы городов, достопримечательности и трассы. Представители компании заявили, что во время пешего путешествия робот соблюдал правила дорожного движения.
В AgiBot пояснили, что A2 преодолел весь маршрут без отключений. Это произошло благодаря системе сменных аккумуляторов AgiBot. Хотя робот прошел более 100 километров, он остался в хорошем состоянии. В компании зафиксировали небольшой износ резинового слоя на подошвах.
Старший вице-президент AgiBot Ван Чуан рассказал, что участвовавший в испытании робот — стандартное серийное коммерческое устройство без индивидуальных модификаций. Он практически идентичен роботам, которые компания поставляет клиентам. Перед маршрутом робота оснастили двойным GPS, а также встроенными лидаром и инфракрасными камерами глубины. Это помогло роботу ориентироваться в сложной городской среде и не теряться в темное время суток.
