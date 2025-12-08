Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: как урбанизация изменила облик Азии за последние полвека
За последние 50 лет Азия пережила одну из самых масштабных городских трансформаций в истории. Бывшие города среднего размера разрослись до мегаполисов, чье население сопоставимо с населением целых стран.
Сегодня в Азии расположены крупнейшие городские агломерации мира, от Токио и Дели до Шанхая и Дакки. В то время как прибрежные коридоры и речные долины превратились в плотно застроенные территории, обширные внутренние регионы остаются слабо урбанизированными, создавая поразительный контраст на континенте.
До недавнего времени Токио сохранял статус крупнейшей городской агломерации мира с населением (по разным оценкам) более 33-37 миллионов человек, следом идет Дели с примерно 35 миллионами жителей. В Шанхае, Дакке, Пекине и Мумбаи проживает свыше 20 миллионов человек без учета пригородов.
Большая Джакарта сегодня представляет собой один из крупнейших сплошных городских регионов мира, где проживает более 42 миллионов человек. Этот рост отражает десятилетия миграции в экономические центры Индонезии.
Схожие тенденции наблюдаются в дельте китайской реки Чжуцзян (Жемчужная) и вдоль крупных транспортных коридоров Индии, где соседние города срослись в единые метрополитенские зоны. Эти мегарегионы иллюстрируют определяющую черту современного развития Азии: города расширяются до тех пор, пока не сливаются с соседними.
От Лахора до Дакки Индо-Гангская равнина превратилась в один из самых густонаселенных городских коридоров на Земле.
Такие города, как Дели, Калькутта, Дакка и Лахор, образуют почти непрерывную цепь застройки, сложившуюся благодаря плодородным землям и крупным речным системам. В то же время горные регионы, такие как Тибет, Гималаи и Центральная Азия, остаются слабо урбанизированными.
Ученые впервые на практике реализовали знаменитый мысленный эксперимент с «подвижной щелью», который обсуждали Бор и Эйнштейн почти 100 лет назад. Опыт с отдельным атомом показал, что попытка отследить путь частицы неизбежно разрушает ее волновые свойства.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.
Сегодня проблема рационального использования ресурсов в логистике становится ключевой, а значит, в транспортных системах приходится переосмысливать саму логику перевозок. Исследование белорусских инженеров из компании UST Inc. показывает, что недостаточно простого перехода на электротягу или возобновляемые источники энергии — важно уменьшить энергозатраты транспорта на единицу выполненной работы, то есть повысить удельную энергоэффективность. Подобный подход реализуется в транспортно-инфраструктурных комплексах uST.
Исследователи проанализировали огромный массив данных столкновений элементарных частиц и впервые выявили статистически значимые свидетельства распада бозона Хиггса на мюон и антимюон. Это подтвердило, что фундаментальный механизм наделения массой работает не только для тяжелой материи, но и для более легких частиц.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
