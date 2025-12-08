  • Добавить в закладки
Александр Речкин
Александр Речкин
8 декабря, 14:09
Рейтинг: +485
Посты: 1218

Инфографика: как урбанизация изменила облик Азии за последние полвека

За последние 50 лет Азия пережила одну из самых масштабных городских трансформаций в истории. Бывшие города среднего размера разрослись до мегаполисов, чье население сопоставимо с населением целых стран.

Инфографика: как урбанизация изменила облик Азии за последние полвека / © Visual Capitalist
Инфографика: как урбанизация изменила облик Азии за последние полвека / © Visual Capitalist

Сегодня в Азии расположены крупнейшие городские агломерации мира, от Токио и Дели до Шанхая и Дакки. В то время как прибрежные коридоры и речные долины превратились в плотно застроенные территории, обширные внутренние регионы остаются слабо урбанизированными, создавая поразительный контраст на континенте.

До недавнего времени Токио сохранял статус крупнейшей городской агломерации мира с населением (по разным оценкам) более 33-37 миллионов человек, следом идет Дели с примерно 35 миллионами жителей. В Шанхае, Дакке, Пекине и Мумбаи проживает свыше 20 миллионов человек без учета пригородов.

Большая Джакарта сегодня представляет собой один из крупнейших сплошных городских регионов мира, где проживает более 42 миллионов человек. Этот рост отражает десятилетия миграции в экономические центры Индонезии.

Схожие тенденции наблюдаются в дельте китайской реки Чжуцзян (Жемчужная) и вдоль крупных транспортных коридоров Индии, где соседние города срослись в единые метрополитенские зоны. Эти мегарегионы иллюстрируют определяющую черту современного развития Азии: города расширяются до тех пор, пока не сливаются с соседними.

От Лахора до Дакки Индо-Гангская равнина превратилась в один из самых густонаселенных городских коридоров на Земле.

Такие города, как Дели, Калькутта, Дакка и Лахор, образуют почти непрерывную цепь застройки, сложившуюся благодаря плодородным землям и крупным речным системам. В то же время горные регионы, такие как Тибет, Гималаи и Центральная Азия, остаются слабо урбанизированными.

