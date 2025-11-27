Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Смена лидера глобальной урбанизации: Джакарта возглавила рейтинг самых населенных мегаполисов мира

Столица Индонезии, Джакарта, с населением 42 миллиона человек, сместила Токио с первой строчки в списке самых густонаселенных городов планеты согласно данным Департамента по экономическим и социальным вопросам перспектив мировой урбанизации ООН.

Джакарта / © Getty Images

Это изменение стало результатом не только демографических тенденций, но и применения новой, более унифицированной методики определения городских границ.

Тройку лидеров замыкают Дакка (37 миллионов) и Токио (33 миллиона). Значительное расхождение с данными 2018 года, где японская столица лидировала, подчеркивает возросшую скорость урбанизации в Азии: девять (Джакарта, Дакка, Токио, Нью-Дели, Шанхай, Гуанчжоу, Каир, Манила, Калькутта и Сеул) из десяти городов-гигантов рейтинга находятся именно в этом регионе.

Как отметили в ООН, обновленный подход обеспечивает международную сопоставимость данных. Статистика наглядно иллюстрирует масштаб трансформации: если в 1950 году горожане составляли 20% от 2,5 миллиардов населения Земли, то сегодня на их долю приходится почти половина из 8,2 миллиарда жителей планеты.