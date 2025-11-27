  • Добавить в закладки
Юлия Николаева
Юлия Николаева
27 ноября, 11:46
Рейтинг: +68
Посты: 112

Смена лидера глобальной урбанизации: Джакарта возглавила рейтинг самых населенных мегаполисов мира

Столица Индонезии, Джакарта, с населением 42 миллиона человек, сместила Токио с первой строчки в списке самых густонаселенных городов планеты согласно данным Департамента по экономическим и социальным вопросам перспектив мировой урбанизации ООН. 

# демография
# мир
# население
# Рейтинги
# статистика
Джакарта / © Getty Images
Джакарта / © Getty Images

Это изменение стало результатом не только демографических тенденций, но и применения новой, более унифицированной методики определения городских границ.

Тройку лидеров замыкают Дакка (37 миллионов) и Токио (33 миллиона). Значительное расхождение с данными 2018 года, где японская столица лидировала, подчеркивает возросшую скорость урбанизации в Азии: девять (Джакарта, Дакка, Токио, Нью-Дели, Шанхай, Гуанчжоу, Каир, Манила, Калькутта и Сеул) из десяти городов-гигантов рейтинга находятся именно в этом регионе.

Как отметили в ООН, обновленный подход обеспечивает международную сопоставимость данных. Статистика наглядно иллюстрирует масштаб трансформации: если в 1950 году горожане составляли 20% от 2,5 миллиардов населения Земли, то сегодня на их долю приходится почти половина из 8,2 миллиарда жителей планеты.

26 ноября, 16:18
ФизТех

Тайная архитектура пьезокерамики: как атомная симметрия породила уникальные свойства материалов

Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.

ФизТех
# атомная структура
# керамика
# кристаллическая решетка
# материал
# пьезоэлектрика
# структура
26 ноября, 13:12
Александр Березин

Японский астроном заявил об открытии гамма-излучения от частиц темной материи

Гамма-излучение, зафиксированное гамма-телескопом «Ферми», по мнению исследователя, может объясняться только распадом вимпов, частиц темной материи, в существовании которых множество других физиков уже разуверились. Если независимые проверки подтвердят открытие, это может существенно изменить космологическую картину мира.

Физика
# Fermi
# вимпы
# космические телескопы
# космос
26 ноября, 12:39
Игорь Байдов

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

Что стало настоящим фундаментом власти — умение обрабатывать землю или контроль над некоторыми культурными растениями? Авторы нового исследования пришли к выводу, что появление первых крупных сообществ и государств зависело не от земледелия в целом, а от выращивания определенных злаков. Эти культуры было легко хранить и, еще важнее, невероятно просто облагать налогом, что и дало толчок появлению цивилизации.

История
# земледелие
# зерновые культуры
# письменность
# сельское хозяйство
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
21 ноября, 10:02
ПНИПУ

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.

ПНИПУ
# демография
# зумеры
# интернет
# молодежь
# общество
# подростки
# поколения
# теория поколений
Последние новости:

  1. Раздельная эволюция байкальских рачков не позволила им скрещиваться

    27 ноября, 11:30

  2. Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

    27 ноября, 11:05

  3. Мозг птерозавров и птиц адаптировался к полету двумя совершенно разными путями

    27 ноября, 10:51

  4. Космическая пыль сыграла ключевую роль в формировании «кирпичиков жизни» в межзвездном пространстве

    27 ноября, 10:21
