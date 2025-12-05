Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Northrop Grumman представила новый автономный боевой беспилотник Project Talon

Американская оборонная компания Northrop Grumman показала новый военный беспилотник Project Talon, который создан для работы в связке с истребителями США. Презентация прошла 3 декабря на предприятии Scaled Composites в Мохаве, штат Калифорния.

Новый автономный боевой беспилотник Talon / © Northrop Grumman

Как отметили представители компании, Talon создан после внутреннего разбора причин, по которым Northrop Grumman не удалось получить один из первых контрактов ВВС США по программе Collaborative Combat Aircraft (CCA) — «Боевые беспилотные напарники».

Talon прошел путь от старта проекта до полной сборки за 15 месяцев. Первый полет ожидается в течение двух лет с момента начала работ — то есть примерно осенью 2026 года.

В Northrop Grumman сообщили, что дрон превзошел цели компании по стоимости и оказался более эффективным по нескольким ключевым параметрам по сравнению с предыдущим проектом CCA. Точные характеристики пока не раскрываются — ни тип двигателя, ни летные данные, ни полезная нагрузка, ни ориентировочная цена.

Известно только, что Talon стал примерно на 450 килограммов легче, чем прежний проект CCA, получил полностью композитный корпус и на 50% меньше деталей. Это позволило сократить время сборки примерно на треть.

Еще одно изменение коснулось самого процесса разработки: инженеры Northrop Grumman и Scaled Composites работали как единая команда, принимая решения оперативно и с учетом стоимости и сроков — в отличие от более традиционного подхода, применявшегося ранее.

Напомним, что программа CCA предполагает, что рои автономных беспилотников будут сопровождать пилотируемые истребители, выполняя задачи разведки, радиоэлектронной борьбы и ударов в условиях высокого риска.