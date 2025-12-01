Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Европе распространяется хищный червь

В Европе распространился хищный червь, в перспективе угрожающий сельскому хозяйству. Исследователи опасаются, что он может нарушить экологическое равновесие почв региона.

Хищный червь Obama nungara / © Jean-Lou Justine, Wikipedia

По Европе продолжает распространяться хищный червь Obama nungara родом из Аргентины, сообщает Bild. Его встретили в садовом хозяйстве возле Тульна в Нижней Австрии.

По данным Венского музея естественной истории и Университета Инсбрука, исследователи фиксировали этих червей в Австрии четыре раза за период с ноября 2022 года по август 2024 года. Генетические анализы подтвердили, что червь принадлежит этому виду.

Obama nungara приезжает в Европу с декоративными растениями. Во Франции червь встречался примерно на 75 процентах территории страны. В Германии его находят с 2020 года, в том числе в Баварии.

Obama nungara питается в основном дождевыми червями, а также улитками, личинками насекомых и мокрицами. В Европе у него практически нет природных врагов. Птицы и ежи избегают его из-за горького вкуса.

Дождевые черви крайне важны для качества почвы. Если их численность сократится из-за хищных червей, это в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на сельском хозяйстве и экосистемах. Ученые пока не знают, сможет ли он закрепиться в Германии и Австрии. Модели распространения показали, что эти страны расположены на восточной границе территорий, которые ему подходят. Однако изменение климата и рост температур могут это изменить.