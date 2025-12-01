Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Европе распространяется хищный червь
В Европе распространился хищный червь, в перспективе угрожающий сельскому хозяйству. Исследователи опасаются, что он может нарушить экологическое равновесие почв региона.
По Европе продолжает распространяться хищный червь Obama nungara родом из Аргентины, сообщает Bild. Его встретили в садовом хозяйстве возле Тульна в Нижней Австрии.
По данным Венского музея естественной истории и Университета Инсбрука, исследователи фиксировали этих червей в Австрии четыре раза за период с ноября 2022 года по август 2024 года. Генетические анализы подтвердили, что червь принадлежит этому виду.
Obama nungara приезжает в Европу с декоративными растениями. Во Франции червь встречался примерно на 75 процентах территории страны. В Германии его находят с 2020 года, в том числе в Баварии.
Obama nungara питается в основном дождевыми червями, а также улитками, личинками насекомых и мокрицами. В Европе у него практически нет природных врагов. Птицы и ежи избегают его из-за горького вкуса.
Дождевые черви крайне важны для качества почвы. Если их численность сократится из-за хищных червей, это в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на сельском хозяйстве и экосистемах. Ученые пока не знают, сможет ли он закрепиться в Германии и Австрии. Модели распространения показали, что эти страны расположены на восточной границе территорий, которые ему подходят. Однако изменение климата и рост температур могут это изменить.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Проанализировав результаты более 100 исследований, посвященных метеоритам разных типов, ученые реконструировали события, происходившие в первые миллионы лет после рождения Солнечной системы, и выяснили, как именно возникли Земля и другие миры.
Американские ботаники выяснили, что ориентация растений в пространстве — результат конкуренции двух противоположных сигнальных систем, а не простого стремления расти вверх. Они описали белок SLQ1, который активно заставляет стебель расти вниз. Это открытие меняет представление о гравитропизме: оказалось, растения балансируют между сигналами «вверх» и «вниз».
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
