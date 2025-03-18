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«Застрявшие» на МКС астронавты отправились на Землю

Рано утром 18 марта пилотируемый корабль Crew Dragon C212 Freedom компании SpaceX с «застрявшими» астронавтами NASA Сунитой Уильямс и Барри Уилмором, а также космонавтом «Роскосмоса» Александром Горбуновым и астронавтом Ником Хейгом отчалил от Международной космической станции.

Отстыковка пилотируемого корабля Crew Dragon C212 Freedom от МКС / © NASA

Ожидается, что Crew Dragon приводнится в Атлантическом океане, у побережья штата Флорида, в ночь на 19 марта по московскому времени.

© NASA

Напомним, Уильямс и Уилмор находились на МКС из-за технических проблем с космическим кораблем Starliner компании Boeing. По изначальному плану миссии, они должны были провести в космосе чуть больше недели, однако пробыли на орбитальном форпосте девять с половиной месяцев.

© «Роскосмос» / Иван Вагнер