Китайские космонавты остались на орбите с поврежденным кораблем

Трое китайских космонавтов 14 ноября вернулись на Землю на корабле «Шэньчжоу-21», оставив на станции «Тяньгун» трех своих сменщиков с кораблем «Шэньчжоу-20», который был поврежден космическим мусором.

Изображение корабля серии «Шэньчжоу» / © CMSA

В начале ноября китайские Китайское пилотируемое космическое агентство (CMSA) сообщило, что «Шэньчжоу-20» «предположительно столкнулся с мелким космическим мусором».

Спустя еще неделю сотрудники CMSA сообщили, что специалисты признали корабль «Шэньчжоу-20» небезопасным, поэтому трое китайских космонавтов, которые пробыли в космосе 204 дня, вернулись на Землю на более новом «Шэньчжоу-21», который прибыл на «Тяньгун» 31 октября. Трое космонавтов, прибывших на «Шэньчжоу-21» — Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан — остались на станции, имея в распоряжении лишь поврежденный «Шэньчжоу-20» в качестве корабля для эвакуации.

Корабли серии «Шэньчжоу» служат не только средством доставки экипажей на низкую околоземную орбиту и обратно, но и выполняют роль спасательных капсул, позволяющих экстренно покинуть станцию в случае аварии или медицинской чрезвычайной ситуации. Аналогичную функцию выполняют российские «Союзы» и корабли Crew Dragon компании SpaceX на Международной космической станции.

Следующий корабль серии — «Шэньчжоу-22» — будет запущен позднее, заявили в CMSA. «Шэньчжоу-20» при этом останется на орбите для продолжения экспериментов. «Тяньгун» рассчитан на длительное пребывание трех человек, а размещение шести допускается лишь на короткое время.

Когда будет запущен «Шэньчжоу-22», официально не сообщается, но Китай традиционно держит ракету «Чанчжэн» и корабль резервного старта в готовности. В этот раз «Шэньчжоу-22» доставит не людей, а свежие продукты и оборудование для обеспечения трех оставшихся на станции космонавтов.