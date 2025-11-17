Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китайские космонавты остались на орбите с поврежденным кораблем
Трое китайских космонавтов 14 ноября вернулись на Землю на корабле «Шэньчжоу-21», оставив на станции «Тяньгун» трех своих сменщиков с кораблем «Шэньчжоу-20», который был поврежден космическим мусором.
В начале ноября китайские Китайское пилотируемое космическое агентство (CMSA) сообщило, что «Шэньчжоу-20» «предположительно столкнулся с мелким космическим мусором».
Спустя еще неделю сотрудники CMSA сообщили, что специалисты признали корабль «Шэньчжоу-20» небезопасным, поэтому трое китайских космонавтов, которые пробыли в космосе 204 дня, вернулись на Землю на более новом «Шэньчжоу-21», который прибыл на «Тяньгун» 31 октября. Трое космонавтов, прибывших на «Шэньчжоу-21» — Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан — остались на станции, имея в распоряжении лишь поврежденный «Шэньчжоу-20» в качестве корабля для эвакуации.
Корабли серии «Шэньчжоу» служат не только средством доставки экипажей на низкую околоземную орбиту и обратно, но и выполняют роль спасательных капсул, позволяющих экстренно покинуть станцию в случае аварии или медицинской чрезвычайной ситуации. Аналогичную функцию выполняют российские «Союзы» и корабли Crew Dragon компании SpaceX на Международной космической станции.
Следующий корабль серии — «Шэньчжоу-22» — будет запущен позднее, заявили в CMSA. «Шэньчжоу-20» при этом останется на орбите для продолжения экспериментов. «Тяньгун» рассчитан на длительное пребывание трех человек, а размещение шести допускается лишь на короткое время.
Когда будет запущен «Шэньчжоу-22», официально не сообщается, но Китай традиционно держит ракету «Чанчжэн» и корабль резервного старта в готовности. В этот раз «Шэньчжоу-22» доставит не людей, а свежие продукты и оборудование для обеспечения трех оставшихся на станции космонавтов.
На уникальных древнеримских стеклянных сосудах обнаружили тайные знаки, которые оказались клеймами ремесленных мастерских. Эти символы, ранее считавшиеся простым украшением, раскрыли, как работали античные мастера, и помогли доказать существование аналогов современных брендов почти две тысячи лет назад.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Научный журналист и член редсовета Naked Science Егор Быковский беседует с представителем научного дивизиона госкорпорации «Росатом» Артуром Гареевым о графите — что это за материал, каковы его ключевые свойства и области применения и почему сегодня к нему приковано столько внимания.
Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Стали известны имена лауреатов Yandex ML Prize. Эту научно-образовательную премию основали в 2019 году для развития академического сообщества, а также поддержания мотивации исследователей и преподавателей к сфере искусственного интеллекта.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
9 Декабря, 2022
Кто убил тысячи каспийских нерп?
28 Декабря, 2022
Нейрообразование: от термина до рынка
9 Апреля, 2016
Вертолеты будущего: на «гражданке»
14 Июня, 2016
Чужой, хищник и куры-убийцы
30 Января, 2021
«Желтая угроза»: синофобия и коронавирус
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии