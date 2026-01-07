  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
7 января, 16:37
Инфографика: истинный масштаб Африки

Разглядывая привычные карты, создается впечатление, что Африка — относительно небольшой континент. На инфографике наглядно показано соотношение размеров Африки с некоторыми странами и регионами мира.

# африка
# Инфографики
# карта
# площадь
# страны
Инфографика: истинный масштаб Африки / © Statista
Инфографика: истинный масштаб Африки / © Statista

Из-за искажения проекции Меркатора, создается ощущение, что Африка значительно меньше Евразии. Однако площадь Африки составляет более половины Евразии — 30,32 миллиона квадратных километров против 53,44 миллиона квадратных километров.

Россия — самая большая страна в мире. Может показаться, что она превосходит по размерам Африку, но это не так. Площадь России — чуть более 17 миллионов квадратных километров. 

США (9,8 миллиона квадратных километров), Китай (9,6 миллиона квадратных километров) и Бразилия (8,5 миллиона квадратных километров) также входят в топ-5 самых больших стран мира. По площади эти три страны гипотетически могли бы вместе поместиться на территории Африки. Однако на Индию (3,3 миллиона квадратных километров) места бы уже не осталось. 

Между тем, на территории Африки получилось бы разместить более пяти Европ без европейской части России (5,9 миллиона квадратных километров).

7 января, 11:07
Игорь Байдов

«Исчезнувшая» звезда вернулась на небосвод спустя 130 лет

В 1892 году американский астроном Эдвард Эмерсон Барнард увидел рядом с Венерой яркую звезду. Позже светило словно растворилась в небе, породив множество гипотез. Загадка «исчезнувшей звезды» более века волновала астрономов, пока группа американских исследователей, наконец, ее не разгадала.

Астрономия
# астрономы
# Венера
# звезда Барнарда
# звездная величина
# звезды
# переменные звезды
7 января, 10:01
Максим Абдулаев

Ботаники обнаружили у растений систему раннего оповещения о нападении бактерий

Ученые опровергли представление о медленной химической реакции флоры на инфекции, выяснив, что растения передают сигнал тревоги стремительными электрическими импульсами. Оказалось, что для активации этой «нервной системы» используются не профильные противомикробные вещества, а гормоны, которые раньше считались ответственными исключительно за защиту от насекомых.

Биология
# ботаника
# иммунная система
# растения
# светящиеся растения
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
