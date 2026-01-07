Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: истинный масштаб Африки
Разглядывая привычные карты, создается впечатление, что Африка — относительно небольшой континент. На инфографике наглядно показано соотношение размеров Африки с некоторыми странами и регионами мира.
Из-за искажения проекции Меркатора, создается ощущение, что Африка значительно меньше Евразии. Однако площадь Африки составляет более половины Евразии — 30,32 миллиона квадратных километров против 53,44 миллиона квадратных километров.
Россия — самая большая страна в мире. Может показаться, что она превосходит по размерам Африку, но это не так. Площадь России — чуть более 17 миллионов квадратных километров.
США (9,8 миллиона квадратных километров), Китай (9,6 миллиона квадратных километров) и Бразилия (8,5 миллиона квадратных километров) также входят в топ-5 самых больших стран мира. По площади эти три страны гипотетически могли бы вместе поместиться на территории Африки. Однако на Индию (3,3 миллиона квадратных километров) места бы уже не осталось.
Между тем, на территории Африки получилось бы разместить более пяти Европ без европейской части России (5,9 миллиона квадратных километров).
