Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Будущее самое высокое здание в мире, Jeddah Tower, преодолело отметку в 300 метров

Будущая километровая башня Jeddah Tower, строительство которой возобновилось в этом году в Саудовской Аравии, вышла на стабильный темп в этаж в неделю.

Концепт Jeddah Tower / © Jeddah Now

Сейчас идет возведение 76-го этажа. Ожидается, что к концу текущего года Jeddah Tower достигнет 83-го этажа, а к концу 2026 года, если текущие темпы строительства сохранятся, будет достроен 135-й этаж. Высота башни при этом почти удвоится.

Строительство Jeddah Tower / © Jeddah Now

Недавно Jeddah Tower преодолела отметку в 300 метров и получила статус сверхвысокого здания.

Наложение реального изображения строительства Jeddah Tower с проектом здания / © Jeddah Now