Фтор в питьевой воде признали безвредным

Фторирование воды — крайне популярная мера поддержки общественного здоровья в США. Однако в последние годы появились сомнения в безопасности этого метода. Новое исследование показало, что добавление фтора в воду не вредит людям, а наоборот способствует улучшению когнитивных способностей.

Контрольно-дозирующее устройство фторирования (слева) в машинном отделении водонапорной башни / © Gregg Anderson / Historic American Engineering Record / Wikipedia

В Соединенных Штатах Америки практика добавления фтора в общественные системы водоснабжения началась в 1945 году. Считалось, что длительное употребление такой воды снижает вероятность кариеса. Центр по контролю и профилактике заболеваний США более двух десятков лет назад отнес эту практику к одному из величайших достижений здравоохранения страны.

В последние годы у части общества появились сомнения в безопасности фторирования воды. Некоторые исследования показывали, что к 10 годам дети показали более низкие когнитивные способности, если их матери во время беременности употребляли более 0,72 миллиграмма фторида на литр.

Однако новое исследование оспорило недавние заявления о рисках фторида. Ученые отметили, что во время большинства предыдущих исследований оценивались последствия воздействия чрезвычайно высоких уровней фторида. Результаты нового исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Профессор социологии Джон Роберт Уоррен (John Robert Warren) из Университета Миннесоты (University of Minnesota) возглавлял программу, которая началась при участии Министерства образования США. На протяжении более четырех десятилетий ученые отслеживали группу из десятков тысяч человек с их школьных лет в 1980-х годах.

В новом исследовании Уоррен и его коллеги сопоставили эту информацию с данными об успеваемости по математике, чтению и словарным запасом почти 27 000 человек. Ученые сравнили, сколько фторида они получали с питьевой водой, взяв за основу данные Министерства здравоохранения и Геологической службы США.

Исследователи предположили, что люди жили рядом со своей средней школой на протяжении всего детства. Ученые разделили людей на группы в зависимости от того, получали ли они все детство фторид через фторирование питьевой воды, совсем не получали его или только в какой-то период детства.

Исследование показало, что ученики, получавшие фторид в течение части детства, показывали в старшей школе более высокие результаты тестов, чем неполучавшие фторид. Еще заметнее оказалась разница с теми, кто получал фторид во время всего детства. Тесты проводились до 2021 года, когда большинство участников достигли 60 лет. Результаты показали, что воздействие фторида также не способствовало ухудшению когнитивных способностей с возрастом.