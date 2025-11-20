Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Телескоп запечатлел, как недавно обнаруженная комета распалась на части

Итальянский астроном Джанлука Мази, основатель проекта Virtual Telescope, предоставляющего публичный доступ к управляемым удаленно телескопам, получил уникальные снимки кометы C/2025 K1 (ATLAS), на которых четко видно, что ее ядро раскололось на три части.

Комета C/2025 K1 (ATLAS) распалась на три фрагмента / © Giancula Masi / Virtual Telescope Project

Впервые астрономы обнаружили эту комету в мае текущего года с помощью телескопа обсерватории Эль-Соус в чилийском Рио-Уртадо. Наблюдения велись в рамках финансируемой NASA системы предупреждения о столкновениях астероидов с Землей (ATLAS), задача которой — служить системой раннего оповещения о любых движущихся объектах, которые могут столкнуться с нашей планетой.

По данным Sky & Telescope, K1/ATLAS возникла в Облаке Оорта — гипотетической области на краю Солнечной системы, состоящей из ледяных объектов. Оттуда она была вытолкнута во внутреннюю часть Солнечной системы, достигнув максимального сближения с Солнцем 8 октября.

Затем, в конце октября — начале ноября, астрономы зафиксировали две вспышки яркости кометы и обнаружили, что она распадается. Это часто происходит, когда комета, состоящая в основном из камня, льда и пыли, приближается к Солнцу и нагревается.