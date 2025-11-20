Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Цифровая география: в каких странах сосредоточены дата-центры в 2025 году

Дата-центры представляют собой становый хребт цифровой экономики — они хранят, обрабатывают и управляют всеми мировыми данными.

Цифровая география: в каких странах сосредоточены дата-центры в 2025 году / © Visual Capitalist

На инфографике выше представлены страны с наибольшим количеством дата-центров по состоянию на ноябрь 2025 года, что позволяет увидеть, где сосредоточена мировая цифровая инфраструктура.

США уверенно лидируют с 4165 дата-центрами, на которые приходится почти 38% всех объектов в мире. Это обусловлено мощным технологическим сектором страны — такие гиганты, как Amazon, Google и Microsoft, создали здесь разветвленную облачную инфраструктуру.

Такие компании, как OpenAI, также стимулируют беспрецедентное наращивание цифровых мощностей для обеспечения работы искусственного интеллекта, взяв на себя обязательства по инвестированию 1,4 триллиона долларов в период до 2035 года. Вопрос о том, насколько устойчивым окажется этот уровень расходов, пока остается открытым.

В Европе расположено почти 3500 дата-центров, причем наибольшее их количество сосредоточено в Великобритании (499), Германии (487) и Франции (321).

Нормативное регулирование ЕС о неприкосновенности частной жизни, сделанное в рамках Общего регламента по защите данных (GDPR), также способствовало росту числа локальных объектов, особенно в Северной и Западной Европе.

В России находятся 180 дата-центров; по данному показателю наша страна занимает 15-е место в мире.