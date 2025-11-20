Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Цифровая география: в каких странах сосредоточены дата-центры в 2025 году
Дата-центры представляют собой становый хребт цифровой экономики — они хранят, обрабатывают и управляют всеми мировыми данными.
На инфографике выше представлены страны с наибольшим количеством дата-центров по состоянию на ноябрь 2025 года, что позволяет увидеть, где сосредоточена мировая цифровая инфраструктура.
США уверенно лидируют с 4165 дата-центрами, на которые приходится почти 38% всех объектов в мире. Это обусловлено мощным технологическим сектором страны — такие гиганты, как Amazon, Google и Microsoft, создали здесь разветвленную облачную инфраструктуру.
Такие компании, как OpenAI, также стимулируют беспрецедентное наращивание цифровых мощностей для обеспечения работы искусственного интеллекта, взяв на себя обязательства по инвестированию 1,4 триллиона долларов в период до 2035 года. Вопрос о том, насколько устойчивым окажется этот уровень расходов, пока остается открытым.
В Европе расположено почти 3500 дата-центров, причем наибольшее их количество сосредоточено в Великобритании (499), Германии (487) и Франции (321).
Нормативное регулирование ЕС о неприкосновенности частной жизни, сделанное в рамках Общего регламента по защите данных (GDPR), также способствовало росту числа локальных объектов, особенно в Северной и Западной Европе.
В России находятся 180 дата-центров; по данному показателю наша страна занимает 15-е место в мире.
Долгие годы исследователи полагали, что внутренняя структура полости носа неандертальцев была устроена таким образом, что помогала этим людям переносить холод. Однако авторы нового исследования поставили под сомнение эту гипотезу. Ученые впервые проанализировали носовую полость неандертальца в хорошо сохранившемся черепе и выяснили, что его нос не был приспособлен к суровому климату.
Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.
Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить
В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
