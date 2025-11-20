Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новый авиадвигатель для самолетов пятого поколения впервые показан Россией на Ближнем Востоке

Госкорпорация «Ростех» представила на авиасалоне Dubai Airshow 2025 в ОАЭ полноразмерный демонстратор нового авиационного двигателя 177С, разработанного для перспективных истребителей пятого поколения.

Полноразмерный демонстратор нового авиационного двигателя 177С / © «Ростех»

По данным корпорации, двигатель развивает тягу до 14,5 тонны и имеет в три раза увеличенный ресурс по сравнению с предшествующими моделями, что значительно продлевает срок его службы.

В «Ростехе» отметили, что 177С совместим с самолетами семейства «Су», где он может применяться как замена двигателям АЛ-31Ф/ФП без необходимости конструктивных доработок. Заявленный ресурс нового агрегата составляет около 6000 часов.

Сейчас двигатель проходит комплекс испытаний, которые должны подтвердить заявленные характеристики.