Уведомления
Руководитель программы Model Y покинул Tesla вслед за руководителем подразделения Cybertruck
За один день Tesla покинули два программных менеджера, курировавшие Cybertruck и Model Y. Тем временем, продажи Cybertruck в 2025 году сильно упали.
Программный менеджер CybertruckСиддхант Авасти покинул Tesla. Как сообщает Reuters, спустя несколько часов ушел Эммануэль Ламаккья, программный менеджер самой продаваемой модели Tesla — Model Y.
«Недавно я принял одно из самых трудных решений в своей жизни», — написал Авасти в LinkedIn. Он не стал объяснять свое решение и лишь похвалил компанию.
Авасти начал карьеру в Tesla восемь лет назад в качестве стажера. Он сыграл ключевую роль в выпуске Cybertruck на рынок. Ламаккья работал в Tesla с 2018 года. Более четырех лет он курировал Model Y.
Reuters напоминает, что Tesla в последнее время сместила фокус на роботакси и проекты на базе искусственного интеллекта. За последний год компанию покинули нескольких старших программных менеджеров, включая Дэвида Чжана, который курировал программы Model S и X.
Тем временем продажи Cybertruck продолжают падать. В третьем квартале 2025 года Tesla продала 5 385 Cybertruck, что на 63% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом месяце компания отозвала 63 000 Cybertruck из-за слишком ярких фар. В марте Tesla также отзывала 46 000 автомобилей. Поводом стала тонкая декоративная деталь, которая постоянно отваливалась.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Ученые из МФТИ и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создали первую в своем роде полную классификацию конических сингулярностей в геометрии Минковского. Это фундаментальное достижение в математической физике заполняет пробел, существовавший в общей теории относительности более 60 лет.
Экзопланета K2-18 b недавно прославилась благодаря обнаружению в ее атмосфере гипотетических продуктов жизнедеятельности фитопланктона. В это трудно поверить, в том числе потому, что ее родительская звезда — красный карлик, а такие звезды известны своими экстремальными вспышками. Новые наблюдения показали, что K2-18 отличается необычным спокойствием.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
