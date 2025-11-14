Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Руководитель программы Model Y покинул Tesla вслед за руководителем подразделения Cybertruck

За один день Tesla покинули два программных менеджера, курировавшие Cybertruck и Model Y. Тем временем, продажи Cybertruck в 2025 году сильно упали.

Автомобили Cybertruck / © Jonathan Weiss, Shutterstock

Программный менеджер CybertruckСиддхант Авасти покинул Tesla. Как сообщает Reuters, спустя несколько часов ушел Эммануэль Ламаккья, программный менеджер самой продаваемой модели Tesla — Model Y.

«Недавно я принял одно из самых трудных решений в своей жизни», — написал Авасти в LinkedIn. Он не стал объяснять свое решение и лишь похвалил компанию.

Авасти начал карьеру в Tesla восемь лет назад в качестве стажера. Он сыграл ключевую роль в выпуске Cybertruck на рынок. Ламаккья работал в Tesla с 2018 года. Более четырех лет он курировал Model Y.

Reuters напоминает, что Tesla в последнее время сместила фокус на роботакси и проекты на базе искусственного интеллекта. За последний год компанию покинули нескольких старших программных менеджеров, включая Дэвида Чжана, который курировал программы Model S и X.

Тем временем продажи Cybertruck продолжают падать. В третьем квартале 2025 года Tesla продала 5 385 Cybertruck, что на 63% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом месяце компания отозвала 63 000 Cybertruck из-за слишком ярких фар. В марте Tesla также отзывала 46 000 автомобилей. Поводом стала тонкая декоративная деталь, которая постоянно отваливалась.