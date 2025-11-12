Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Ключевая антенна в системе дальней космической связи NASA получила повреждения
Одна из крупнейших антенн NASA, входящих в сеть дальней космической связи (Deep Space Network), получила серьезные повреждения и, вероятно, останется вне строя надолго, что создаст дополнительную нагрузку на всю систему.
Лаборатория реактивного движения (JPL) NASA сообщила 10 ноября, что 70-метровая антенна комплекса в Голдстоуне (Калифорния) не работает с 16 сентября. Сроки ее восстановления пока не определены.
По данным специалистов, антенна «повернулась за пределы допустимого угла вращения», из-за чего пострадали кабели и аппаратура в центральной части конструкции. Повреждены также шланги противопожарной системы, что вызвало протечку, быстро ликвидированную персоналом.
Эта антенна, обозначаемая как DSS-14, является крупнейшей на калифорнийском участке DSN и одной из трех самых мощных в глобальной сети, наряду с аналогичными 70-метровыми антеннами в Мадриде (Испания) и Канберре (Австралия). Именно такие антенны обеспечивают связь с аппаратами во внешней Солнечной системе, а также используются для миссий, требующих повышенной пропускной способности канала или испытывающих технические проблемы.
О неполадках с DSS-14 ходили слухи уже несколько недель: сайт, отслеживающий активность DSN в реальном времени, показывал лишь статус «незапланированное обслуживание». Ранее сотрудники NASA не комментировали ситуацию, ссылаясь на сложности из-за приостановки работы федерального правительства.
Теперь агентство подтвердило, что для расследования происшествия создана специальная комиссия. Антенна отключена, а инженеры и техники оценивают состояние конструкции и готовят рекомендации по ремонту. Результаты расследования и сроки восстановления NASA обещает обнародовать позже.
Подобные долгосрочные простои в DSN уже случались: например, 70-метровая антенна DSS-43 в Австралии проходила почти годовую модернизацию в 2020–2021 годах, из-за чего связь с аппаратом «Вояджер-2» (Voyager 2) тогда временно отсутствовала.
Потеря даже одной антенны серьезно осложняет работу сети, которая, по данным отчёта инспекции NASA 2023 года, уже работает на пределе своих возможностей. С ростом числа межпланетных миссий нагрузка продолжает увеличиваться.
Ситуация особенно обострилась во время миссии «Артемида I» в 2022 году, когда DSN обеспечивала связь сразу с кораблем Orion и множеством вторичных спутников-кубсатов, из-за чего другим проектам, включая телескоп «Джеймс Уэбб», пришлось корректировать графики.
