Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ключевая антенна в системе дальней космической связи NASA получила повреждения

Одна из крупнейших антенн NASA, входящих в сеть дальней космической связи (Deep Space Network), получила серьезные повреждения и, вероятно, останется вне строя надолго, что создаст дополнительную нагрузку на всю систему.

Антенна DSS-14 комплекса в Голдстоуне (Калифорния) / © NASA

Лаборатория реактивного движения (JPL) NASA сообщила 10 ноября, что 70-метровая антенна комплекса в Голдстоуне (Калифорния) не работает с 16 сентября. Сроки ее восстановления пока не определены.

По данным специалистов, антенна «повернулась за пределы допустимого угла вращения», из-за чего пострадали кабели и аппаратура в центральной части конструкции. Повреждены также шланги противопожарной системы, что вызвало протечку, быстро ликвидированную персоналом.

Эта антенна, обозначаемая как DSS-14, является крупнейшей на калифорнийском участке DSN и одной из трех самых мощных в глобальной сети, наряду с аналогичными 70-метровыми антеннами в Мадриде (Испания) и Канберре (Австралия). Именно такие антенны обеспечивают связь с аппаратами во внешней Солнечной системе, а также используются для миссий, требующих повышенной пропускной способности канала или испытывающих технические проблемы.

О неполадках с DSS-14 ходили слухи уже несколько недель: сайт, отслеживающий активность DSN в реальном времени, показывал лишь статус «незапланированное обслуживание». Ранее сотрудники NASA не комментировали ситуацию, ссылаясь на сложности из-за приостановки работы федерального правительства.

Теперь агентство подтвердило, что для расследования происшествия создана специальная комиссия. Антенна отключена, а инженеры и техники оценивают состояние конструкции и готовят рекомендации по ремонту. Результаты расследования и сроки восстановления NASA обещает обнародовать позже.

Подобные долгосрочные простои в DSN уже случались: например, 70-метровая антенна DSS-43 в Австралии проходила почти годовую модернизацию в 2020–2021 годах, из-за чего связь с аппаратом «Вояджер-2» (Voyager 2) тогда временно отсутствовала.

Потеря даже одной антенны серьезно осложняет работу сети, которая, по данным отчёта инспекции NASA 2023 года, уже работает на пределе своих возможностей. С ростом числа межпланетных миссий нагрузка продолжает увеличиваться.

Ситуация особенно обострилась во время миссии «Артемида I» в 2022 году, когда DSN обеспечивала связь сразу с кораблем Orion и множеством вторичных спутников-кубсатов, из-за чего другим проектам, включая телескоп «Джеймс Уэбб», пришлось корректировать графики.