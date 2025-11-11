Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Казахстане нашли гробницу сакского воина с бронзовым мечом
В Казахстане археологи раскопали гробницу сакского воина, в которой обнаружили бронзовый меч, зажатый в руке владельца. По мнению исследователей, это одна из самых значимых археологических находок раннего железного века за последние десятилетия.
Как сообщает Tengrinews.kz, нетронутый курган, датируемый VII–VI веками до нашей эры, обнаружила команда Карагандинского краеведческого музея на захоронении Карабие в Актогайском районе Карагандинской области. Нетронутые сакские захоронения встречаются крайне редко. Многие памятники разграбили еще в древности.
Под слоями каменных плит нашли останки воина, лежавшего согласно древним погребальным традициям. Его правая рука зажимала бронзовый акинак.
Акинак длиной около 30 сантиметров искусно украшен изображениями степных хищных птиц и рогов аргали. По мнению археолога Армана Бейсенова, найденный меч — «шедевр древней металлургии». Его аналоги в Казахстане пока не находили.
Ученые также обнаружили в гробнице пять металлических стрел и золотую серьгу. Исследователи полагают, что серьга служила воину украшением или была подношением, сопровождавшим его в загробную жизнь. Украшения из драгоценных металлов позволили предположить, что мужчина имел высокий статус — возможно, он был вождем или знатным воином.
Чтобы определить возраст и происхождение воина, а также точный состав бронзового сплава, исследователи планируют провести металлографический, радиоуглеродный и антропологический анализы. Результаты могут дать понимание, как в раннем железном веке развивались торговые пути и происходил обмен технологиями.
