В Казахстане нашли гробницу сакского воина с бронзовым мечом

В Казахстане археологи раскопали гробницу сакского воина, в которой обнаружили бронзовый меч, зажатый в руке владельца. По мнению исследователей, это одна из самых значимых археологических находок раннего железного века за последние десятилетия.

Меч, найденный в гробнице сакского воина в Казахстане / © Карагандинский областной историко-краеведческий музей, Tengrinews.kz



Как сообщает Tengrinews.kz, нетронутый курган, датируемый VII–VI веками до нашей эры, обнаружила команда Карагандинского краеведческого музея на захоронении Карабие в Актогайском районе Карагандинской области. Нетронутые сакские захоронения встречаются крайне редко. Многие памятники разграбили еще в древности.

Под слоями каменных плит нашли останки воина, лежавшего согласно древним погребальным традициям. Его правая рука зажимала бронзовый акинак.

Акинак длиной около 30 сантиметров искусно украшен изображениями степных хищных птиц и рогов аргали. По мнению археолога Армана Бейсенова, найденный меч — «шедевр древней металлургии». Его аналоги в Казахстане пока не находили.

Ученые также обнаружили в гробнице пять металлических стрел и золотую серьгу. Исследователи полагают, что серьга служила воину украшением или была подношением, сопровождавшим его в загробную жизнь. Украшения из драгоценных металлов позволили предположить, что мужчина имел высокий статус — возможно, он был вождем или знатным воином.

Серьга, найденная в гробнице сакского воина в Казахстане / © Карагандинский областной историко-краеведческий музей, Tengrinews.kz

Чтобы определить возраст и происхождение воина, а также точный состав бронзового сплава, исследователи планируют провести металлографический, радиоуглеродный и антропологический анализы. Результаты могут дать понимание, как в раннем железном веке развивались торговые пути и происходил обмен технологиями.