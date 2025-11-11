Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Страны с самым высоким уровнем владения смартфонами

Смартфоны уже давно перестали быть просто удобством — они стали основой современной жизни, определяя все: от общения и торговли до развлечений и образования.

Страны с самым высоким уровнем владения смартфонами / © World Visualized

Согласно данным аналитической компании Newzoo, США лидируют по уровню проникновения смартфонов: 81,6 % населения страны владеют такими устройствами. За ними следуют Япония — 78,6 %, Россия — 73,6 %, а Китай и Индонезия демонстрируют показатели на уровне 68 %.

Активный рост наблюдается и в Бразилии, Мексике и других странах Латинской Америки, тогда как Индия (46,5 %), Нигерия (38,1 %) и Пакистан (31 %) остаются крупнейшими рынками с потенциалом для дальнейшего развития.

Рост распространения смартфонов отражает не только увеличение числа устройств, но и изменение способов доступа к интернету.

По данным компании Semrush, более 63 % мирового веб-трафика сегодня приходится на мобильные устройства — это свидетельствует о решающем сдвиге от традиционного настольного интернета.

Кроме того, большинство поисковых запросов в Google теперь совершается именно со смартфонов — ключевой фактор, который компании и маркетологи учитывают при корректировке цифровых стратегий.

Эксперты рассматривают этот рост как часть более широкой истории о глобальной взаимосвязанности. Согласно отчету IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker за второй квартал 2025 года, поставки смартфонов выросли на 1 % по сравнению с прошлым годом и достигли 295,2 миллиона устройств, несмотря на слабый спрос в Китае и экономические трудности в ряде регионов.

Главными драйверами роста остаются доступные Android-смартфоны и увеличение интернет-покрытия в развивающихся странах.

Однако в таких странах, как Индия и государства Африки, стоимость устройств по-прежнему является серьезным барьером: миллионы людей все еще пользуются простыми телефонами или делят один гаджет на несколько человек. Это создает новые возможности для производителей бюджетных смартфонов и платформ, ориентированных на мобильное использование.

Тем временем в развитых экономиках — таких как США и Япония — рынок растёт за счет обновлений моделей и спроса на премиальные устройства с функциями на базе искусственного интеллекта.