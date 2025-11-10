Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта: 15 самых длинных рек мира

От колыбели первых цивилизаций до источников современной гидроэнергетики — великие реки мира испокон веков формировали экономику и культуру.

Карта: 15 самых длинных рек мира / © Visual Capitalist

На представленной выше инфографике показаны 15 самых длинных рек Земли. Она наглядно иллюстрирует, насколько далеко — и через сколько стран — простирается каждая из этих водных систем.

Десятилетиями Нил, протянувшийся на 6650 километров от высокогорий Уганды до дельты на Средиземном море в Египте, носил корону «самой длинной реки мира». Однако недавние исследования, проведенные Бразилией и Перу, присваивают Амазонке — если измерять ее от удаленных истоков Апуримака — еще большую длину, до 6990 километров.

Расхождение вызвано труднодоступными влажнотропическими лесами и сезонными изменениями русел, которые крайне усложняют точное картографирование.

Вне зависимости от того, какая река возглавляет список, обе они намного превосходят своих «соперниц» как по культурно-исторической значимости, так и по богатству экосистем.

Пять рек из топ-15 полностью протекают в пределах одной страны: китайские Янцзы и Хуанхэ, американская Миссисипи, а также российские Лена и Волга.

Подобная «ограниченность» упрощает вопросы управления водными ресурсами, но одновременно концентрирует все экологические риски в рамках одной юрисдикции.

Азия безраздельно доминирует в этом рейтинге, представленная семью реками, что подчеркивает как ее гигантскую территорию, так и обилие высокогорных источников.

Южная Америка вносит в список две мега-реки — Амазонку и Парану, имеющих ключевое значение для региональных торговых коридоров.

Африканские Нил и Нигер наглядно демонстрируют контраст гидрологического режима севера и юга континента, в то время как единственная европейская представительница, Волга, играет выдающуюся роль в качестве исторического «национального тракта» России.

Примечательно отсутствие в списке Австралии и Антарктиды, чьи более короткие и зачастую пересыхающие водотоки даже не приближаются к отметке в 3200 километров.