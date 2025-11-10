Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китайский гибридный внедорожник установил новый мировой рекорд Гиннесса

Производитель автомобилей FAW достиг новой вехи: его внедорожник Hongqi HS6 с подзаряжаемой гибридной установкой установил новый мировой рекорд Гиннесса на самое большое расстояние, пройденное на одном заряде батареи и полном баке топлива.

Hongqi HS6 / © BitAuto

Маршрут протяженностью 2325 километров стартовал в Шангри-Ла 30 октября и завершился в Гуанчжоу 3 ноября. По пути автомобиль проехал через города Куньмин, Байсэ и Учжоу, наглядно продемонстрировав свою выносливость и топливную экономичность.

Этот рекорд подчеркивает стремительный прогресс инженерной мысли Hongqi и стремление бренда развивать устойчивые гибридные технологии с большим запасом хода для мирового рынка. Превзойдя предыдущих рекордсменов, таких как Chery Fulwin T10, внедорожник Hongqi HS6 задал новые стандарты выносливости и эффективности для гибридных моделей.

Предварительные продажи HS6 PHEV стартуют в Китае 15 ноября, что станет очередным шагом в рамках глобальной экспансии бренда. Помимо внутреннего рынка, Hongqi планирует выход на рынки Европы и Ближнего Востока, стремясь закрепиться в премиальном сегменте гибридных внедорожников. Модель отражает подход компании, который сочетает проверенную инженерную мощь с утонченным дизайном и комфортом, демонстрируя растущую готовность китайских производителей конкурировать на уровне технологий и качества исполнения.

Мировой рекорд Гиннесса служит доказательством надежной инженерной проработки модели, а ее дизайн подтверждает, что китайские автопроизводители становятся все более конкурентоспособными в премиум-сегменте.