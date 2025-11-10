Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китайский гибридный внедорожник установил новый мировой рекорд Гиннесса
Производитель автомобилей FAW достиг новой вехи: его внедорожник Hongqi HS6 с подзаряжаемой гибридной установкой установил новый мировой рекорд Гиннесса на самое большое расстояние, пройденное на одном заряде батареи и полном баке топлива.
Маршрут протяженностью 2325 километров стартовал в Шангри-Ла 30 октября и завершился в Гуанчжоу 3 ноября. По пути автомобиль проехал через города Куньмин, Байсэ и Учжоу, наглядно продемонстрировав свою выносливость и топливную экономичность.
Этот рекорд подчеркивает стремительный прогресс инженерной мысли Hongqi и стремление бренда развивать устойчивые гибридные технологии с большим запасом хода для мирового рынка. Превзойдя предыдущих рекордсменов, таких как Chery Fulwin T10, внедорожник Hongqi HS6 задал новые стандарты выносливости и эффективности для гибридных моделей.
Предварительные продажи HS6 PHEV стартуют в Китае 15 ноября, что станет очередным шагом в рамках глобальной экспансии бренда. Помимо внутреннего рынка, Hongqi планирует выход на рынки Европы и Ближнего Востока, стремясь закрепиться в премиальном сегменте гибридных внедорожников. Модель отражает подход компании, который сочетает проверенную инженерную мощь с утонченным дизайном и комфортом, демонстрируя растущую готовность китайских производителей конкурировать на уровне технологий и качества исполнения.
Мировой рекорд Гиннесса служит доказательством надежной инженерной проработки модели, а ее дизайн подтверждает, что китайские автопроизводители становятся все более конкурентоспособными в премиум-сегменте.
Цифровая модель копуляции утконосых динозавров дала возможное объяснение частым травмам в основании их хвоста. На сегодня это первая реконструкция сексуального поведения нептичьих, то есть вымерших, динозавров. Результаты могут помочь в определении пола скелетов.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
