Пять лучших роботизированных собак мира, перевернувших военные технологии, науку и индустрию
В мире, где граница между машиной и интеллектом становится все тоньше, роботизированные собаки — одни из первых устройств, нашедших применение сразу в нескольких сферах. Первоначально они создавались главным образом для военных и промышленных задач.
Сегодня же их можно встретить повсюду: от патрулирования нефтяных платформ и обследования шахт — до помощи людям с нарушениями зрения и эмоциональной поддержки пожилых пациентов в больницах.
От легендарного Spot компании Boston Dynamics до трогательного Aibo от Sony — эти механические четвероногие воплощают, как искусственный интеллект и робототехника формируют будущее человечества. Ниже пять самых известных и функциональных робот-собак, работающих по всему миру.
1. Boston Dynamics Spot
Весом всего 25 килограммов, Spot стал, пожалуй, первым промышленным роботом, который по-настоящему привлек внимание публики, когда в июне 2020 года поступил на рынок. С тех пор этот ярко-желтый четвероногий робот заслуженно удерживает статус альфы среди своих собратьев.
Spot удивительно ловок: он способен передвигаться по пересеченной местности, подниматься по лестницам и даже танцевать, при этом выполняя важнейшие задачи промышленного контроля. Его активно используют на нефтяных платформах, атомных станциях и стройках — в местах, где человеку небезопасно.
2. ANYbotics ANYmal
От химических заводов и морских платформ до шахт — швейцарская компания ANYbotics создала ANYmal для работы в самых тяжелых условиях, где человеку грозит смертельная опасность.
Робот полностью автономен: он умеет прокладывать маршруты, сканировать пространство и выявлять утечки, перегрев или механические неисправности задолго до аварий. ANYmal защищен от воды и пыли, уверенно движется по неровным поверхностям и повышает безопасность и эффективность в тяжелой промышленности.
3. Unitree B2
Китайская компания Unitree добилась впечатляющего баланса между функциональностью и доступностью. Модель B2 разработана для логистики, инспекций и 3D-картографирования. Это надежный и выносливый робот-пес без заоблачной цены.
Благодаря высокой проходимости и длительной автономной работе B2 активно используется на складах, в цехах и технических службах для автономного мониторинга и сбора данных. Большая грузоподъемность позволяет оснащать его сенсорными модулями или манипуляторами для выполнения специализированных задач.
4. Ghost Robotics Vision 60
Vision 60 — это крепкий и устойчивый робот-пес, созданный для оборонных и охранных задач. Он уверенно перемещается по пересеченной местности, работает в непогоду и способен выполнять патрулирование или разведку в опасных зонах.
Благодаря модульной архитектуре Vision 60 легко оснащается различными полезными нагрузками — от видеокамер до датчиков радиации. Для военных и пограничных служб он представляет собой надежную автономную платформу, которая снижает риск для людей в опасных условиях.
5. Sony Aibo (ERS-1000)
Aibo не носит сенсорные модули и не бегает по скалам, зато покоряет сердца. Этот домашний робот создан не для труда, а для общения. Его реалистичные движения, «эмоции» и умение запоминать привычки владельца делают его настоящим электронным питомцем.
Aibo идеально подходит для пожилых людей, детей или семей, где живое животное невозможно завести. Благодаря облачному ИИ робот обучается, узнает хозяина и адаптируется к нему. Он демонстрирует, что робототехника способна не только помогать, но и сочувствовать.
От неутомимого Spot, патрулирующего стройплощадки, до ласкового Aibo, приносящего радость в дома, — роботизированные собаки олицетворяют прогресс современной робототехники.
