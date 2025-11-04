  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
4 ноября, 17:35
Инфографика: в каких странах больше всего лесов

Леса покрывают практически треть поверхности суши Земли. Это не только ценный ресурс, они крайне важны для экологии и поддержания устойчивых экосистем. Инфографика наглядно показывает, в каких странах находится больше всего лесов.

Инфографика: в каких странах больше всего лесов / © Visual Capitalist
Инфографика: в каких странах больше всего лесов / © Visual Capitalist

По данным Global Forest Resources Assessments, больше всего лесов находится в России — 833 миллиона гектаров. Это около 20% всех лесов в мире.

На втором месте оказалась Бразилия, на которую пришлось 486 миллионов гектаров леса. Далее следует Канада — там леса занимают 369 миллионов гектаров.

В топ-5 также попали США (309 миллионов гектаров) и Китай (227 миллионов гектаров). Получается, на первую пятерку стран приходится более половины мировых лесов.

В десятку также вошли Республика Конго, Австралия, Индонезия, Индия и Перу. Из европейских стран, помимо России, больше всего лесов произрастает в Швеции — практически 28 миллионов гектаров. В общемировом рейтинге страна оказалась на 22-м месте.

