Инфографика: в каких странах больше всего лесов
Леса покрывают практически треть поверхности суши Земли. Это не только ценный ресурс, они крайне важны для экологии и поддержания устойчивых экосистем. Инфографика наглядно показывает, в каких странах находится больше всего лесов.
По данным Global Forest Resources Assessments, больше всего лесов находится в России — 833 миллиона гектаров. Это около 20% всех лесов в мире.
На втором месте оказалась Бразилия, на которую пришлось 486 миллионов гектаров леса. Далее следует Канада — там леса занимают 369 миллионов гектаров.
В топ-5 также попали США (309 миллионов гектаров) и Китай (227 миллионов гектаров). Получается, на первую пятерку стран приходится более половины мировых лесов.
В десятку также вошли Республика Конго, Австралия, Индонезия, Индия и Перу. Из европейских стран, помимо России, больше всего лесов произрастает в Швеции — практически 28 миллионов гектаров. В общемировом рейтинге страна оказалась на 22-м месте.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Морские биологи стали свидетелями любопытной тактики охоты. Стаи косаток целенаправленно атакуют молодых белых акул: переворачивают их брюхом вверх, вызывая временный паралич, а затем выедают печень. Ученые впервые засняли на видео этот тип охоты и считают, что речь идет о новой, ранее неизвестной группе косаток, которые специализируются именно на таких нападениях.
Анализ медицинских данных более 130 тысяч взрослых пациентов с бессонницей, которые не менее года принимали мелатонин для нормализации сна, показал, что у них чаще диагностировали сердечную недостаточность. Также в группе были выше показатели госпитализации из-за проблем с сердцем и смертности от всех причин.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
25 Января, 2017
Массовое вымирание: стоит ли ждать конца?
2 Августа, 2016
Розуэлльский инцидент: правда и вымысел
25 Ноября, 2015
Россия vs Турция: чья боевая авиация сильней?
25 Декабря, 2015
5 необычных «экспериментов» с расплавленной медью
