Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Фотограф впервые запечатлел уникальную белую пиренейскую рысь в дикой природе

В Испании фотографу-любителю удалось запечатлеть то, чего не видел еще никто: белую пиренейскую или иберийскую рысь — одну из самых редких кошек на планете.

Белая пиренейская рысь / © Ángel Hidalgo

Анхель Идальго (Ángel Hidalgo), работающий на фабрике строительных материалов, все свое свободное время посвящает съемке дикой природы. Он часто путешествует по Андалусии в поисках уникальных кадров, и более месяца назад установил в лесу фотоловушку. Просматривая отснятый материал, молодой человек не мог поверить собственным глазам.

Он впервые увидел белую пиренейскую рысь и с того самого дня Анхель Идальго всецело посвятил себя поискам этого животного.

Однажды хмурым утром, после ночного ливня, когда фотограф снова отправился на поиски загадочного зверя, он вдруг вдали заметил белесое пятно, которое, казалось, «излучало собственный свет». Идальго разглядел иберийскую рысь, покрытую снежно-белой шерстью.

Такой необычный окрас возникает из-за лейкизма — редкой мутации, когда шерсть становится светлой, а глаза сохраняют свой цвет.

По данным National Geographic, в прошлом году пиренейскую рысь переклассифицировали из «вымирающего» вида в «уязвимый» — это стало крупнейшим успехом Испании в области сохранения биоразнообразия. На сегодняшний день на Пиренейском полуострове обитает около 2400 особей.