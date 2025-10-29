Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В США зафиксировали побег лабораторных приматов, возможно, зараженных опасными патогенами

Согласно данным полиции американского штата Миссисипи, грузовик, перевозивший подопытных обезьян, попал в аварию на межштатной трассе в восточной части Миссисипи после выезда из Тулейнского университета, и несколько животных сбежали.

В США зафиксировали побег лабораторных приматов, возможно, зараженных опасными патогенами / © Jasper County Sheriff’s Department

Согласно заявлению шерифа округа Джаспер, приматы заражены рядом опасных заболеваний, включая гепатит C, герпес и COVID-19. Позже полиция сообщила, что все сбежавшие животные, кроме одной особи, усыплены.

«Мы продолжаем поиски одной обезьяны, которая все еще находится на свободе», — заявили правоохранители.

Однако затем история приняла неожиданный оборот. Представитель Тулейнского университета Майкл Стрекер в интервью местному изданию NOLA заявил, что «эти приматы принадлежат другой организации и не заразны».

Представитель университета уточнил: «Обезьяны не были переносчиками каких-либо инфекционных заболеваний и не подвергались воздействию инфекционных агентов».

Независимо от угрозы заражения, ситуация представляла значительную опасность. По данным офиса шерифа, каждая обезьяна весила около 18 килограммов и проявляла «агрессию по отношению к людям, что требовало использования средств индивидуальной защиты при контакте».

Это не первый случай побега лабораторных приматов. В ноябре 2024 года более 40 макак-резусов сбежали из центра компании Alpha Genesis в Южной Каролине. Власти тогда предупредили жителей плотно закрывать окна и двери.

Спустя месяц четыре обезьяны оставались на свободе. К концу января 2025 года официальные лица подтвердили, что все 43 примата были благополучно найдены.