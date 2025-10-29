  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
29 октября, 07:21
Рейтинг: +59
Посты: 96

В США зафиксировали побег лабораторных приматов, возможно, зараженных опасными патогенами

Согласно данным полиции американского штата Миссисипи, грузовик, перевозивший подопытных обезьян, попал в аварию на межштатной трассе в восточной части Миссисипи после выезда из Тулейнского университета, и несколько животных сбежали.

Сообщество
# биология
# вирусы
# приматы
# США
В США зафиксировали побег лабораторных приматов, возможно, зараженных опасными патогенами / © Jasper County Sheriff's Department
В США зафиксировали побег лабораторных приматов, возможно, зараженных опасными патогенами / © Jasper County Sheriff’s Department

Согласно заявлению шерифа округа Джаспер, приматы заражены рядом опасных заболеваний, включая гепатит C, герпес и COVID-19. Позже полиция сообщила, что все сбежавшие животные, кроме одной особи, усыплены.

«Мы продолжаем поиски одной обезьяны, которая все еще находится на свободе», — заявили правоохранители.

Однако затем история приняла неожиданный оборот. Представитель Тулейнского университета Майкл Стрекер в интервью местному изданию NOLA заявил, что «эти приматы принадлежат другой организации и не заразны».

Представитель университета уточнил: «Обезьяны не были переносчиками каких-либо инфекционных заболеваний и не подвергались воздействию инфекционных агентов».

Независимо от угрозы заражения, ситуация представляла значительную опасность. По данным офиса шерифа, каждая обезьяна весила около 18 килограммов и проявляла «агрессию по отношению к людям, что требовало использования средств индивидуальной защиты при контакте».

Это не первый случай побега лабораторных приматов. В ноябре 2024 года более 40 макак-резусов сбежали из центра компании Alpha Genesis в Южной Каролине. Власти тогда предупредили жителей плотно закрывать окна и двери.

Спустя месяц четыре обезьяны оставались на свободе. К концу января 2025 года официальные лица подтвердили, что все 43 примата были благополучно найдены.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Окт
700
Происхождение языка: от бактерии до Пушкина
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Занимательная вероятность
ВДНХ
Москва
Лекция
29 Окт
900
Майя в начале I тыс. н.э.: генезис государства и классического общества
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
29 Окт
750
Экстремальные объекты Вселенной
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
29 Окт
700
Крик корня мандрагоры: как услышать и не умереть?
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
29 Окт
750
Гнев и страх: нейробиология спасительных эмоций
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
30 Окт
1000
Французская революция
Medio Modo
Москва
Лекция
30 Окт
1000
Клонирование вымерших:о курозаврах, мамонтах и лютоволках
Medio Modo
Москва
Лекция
30 Окт
750
Как измерить дозу ионизирующей радиации?
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 октября, 10:38
Игорь Байдов

Эксперимент с амадинами помог объяснить феномен рассветного пения птиц

Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.

Биология
# вокализация
# животные
# пение птиц
# птицы
28 октября, 14:25
Юлия Трепалина

Эксперимент показал, что все люди обладают задатками к программированию

Программирование, то есть умение создавать компьютерные программы, сегодня уже не просто профессия, а инструмент развития, творчества и влияния в современном обществе. Но что происходит в человеческом мозге, когда он осваивает этот важнейший навык? Изучить вопрос взялись исследователи из Университета Джонса Хопкинса (США).

Психология
# python
# мозговая активность
# Нейронная сеть
# нейроны
# программирование
# фМРТ
# человеческий мозг
27 октября, 14:24
РТУ МИРЭА

Химик объяснил, почему не следует заменять мыло антисептиками

В современном мире, где гигиена стала неотъемлемой частью нашей повседневности, антисептики прочно вошли в жизнь миллионов людей. Эти удобные средства обещают мгновенную защиту от бактерий и вирусов, но так ли они безопасны, как кажется на первый взгляд? Оказывается, постоянное использование антисептиков вместо традиционного мытья рук может нести скрытые угрозы для здоровья. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы обратились к эксперту — доценту кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрею Дорохову, который подробно объяснил, почему антисептики не должны становиться полноценной заменой воде и мылу.

РТУ МИРЭА
# антисептики
# гигиена
# кожа
# мыло
# мытье рук
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
27 октября, 11:44
Илья Гриднев

Ученые разобрались, как астрономы майя веками предсказывали солнечные затмения

Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.

Антропология
# Календарь Майя
# солнечное затмение
# цивилизация майя
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Физики усовершенствовали наночастицы диоксида титана, полезные для экологии и биомедицины

    28 октября, 16:42

  2. Эксперимент показал, что все люди обладают задатками к программированию

    28 октября, 14:25

  3. Белорусские инженеры нашли способ ускорить возведение промежуточных опор эстакад

    28 октября, 14:20

  4. Ученые рассказали, что важно учесть при переводе ребенка на домашнее обучение

    28 октября, 12:07
Выбор редакции

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

18 октября, 10:18

Последние комментарии

User User
2 минуты назад
Обама галахтический еврей, то есть по маме.

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Сергей Дусаков
7 минут назад
Сергей, США не раскрывает свои золотые запасы. Есть мнение, что большая часть запасов уже продана. Только со слов правительства, которая

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Izofra Avenger
11 минут назад
Ни в России ни в СССР нету ни одного Нобеля. Что за бред статья , автор клоун

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

User User
15 минут назад
Имя, В Изаиле нет населения, это не страна, а вокзал.

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Алексей Сирин
20 минут назад
Образцов, рухнет, рухнет. И долги рухнут. На замену крипта пришла, которую прихлопнуть ещё проще.

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Юрий Губаев
21 минута назад
Хотят нас отвлечь от насущных проблем вот и придумываю что-то другое потому что победит блогеры уже нас не могут вот и придумывают что-нибудь такое

Сурдин: 3I/ATLAS может совершить гравитационный маневр и устремиться к Земле 

Алексей Сирин
21 минута назад
Пугающая иконографика. Для решения долгового кризиса существуют два варианта - утопический и реальный. Утопический, затянуть пояса и погасить

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

T4rg3t x
32 минуты назад
Лев, членина есть

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

T4rg3t x
33 минуты назад
Noxli8, Америка это многонациональная страна) хотя.. А что же так получилось что туда умы планеты едут ?? 🤔 интересно 🤔

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

T4rg3t x
34 минуты назад
Теодор, "ыыыыы приплету сюда Украину чтобы поржать ыыыы" Вы бл9дь спите и видите Украинцев и Украину

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

T4rg3t x
34 минуты назад
Vladimir, +

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

дмитрий bratan
41 минута назад
Дорогие либерасты, конечно у пиндосов все оке, очередной поцелуй в черную попку зачтен. Только пойдите поинтересуйтесь, почему прямо сейчас их

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Владимир В
48 минут назад
Alnuwr, Что за глупость? При чём тут "заправляют"? Речь о выдающихся ученых, большой процент из которых составляют именно евреи. Это факт. Как ни обидно

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Сергей Лёвин
1 час назад
Сергей, если взять 38 триллионов у тебя не только айфон появится, на тебя будет работать вся планета.

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Григорий Суслов
1 час назад
Smart, банкирам. Все страны должны Центробанкам, крупнейший из которых это Федеральная Резервная Система (ФРС США).

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Olga Timohina
2 часа назад
Чему быть...того не миновать!!!

Сурдин: 3I/ATLAS может совершить гравитационный маневр и устремиться к Земле 

Семен Фарада
2 часа назад
Сергей, надо полагать, не китай !

Испытание Солнцем: межзвездная комета 3I/ATLAS не разрушилась после удара солнечной плазмы

Рустам Ахмедиев
2 часа назад
John, это ж надо так загнуть. Вы хоть понимаете, что долг и инвестиции в экономику это разные вещи? Если нет, то это нормально.

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Igor Coyote
2 часа назад
Alex, особенно понравилась статья как китайские инженеры пытались разобрать станок для производства чипов фирмы asmr, да ладу не дали и сломали 😀 . А

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Вячеслав Ким
2 часа назад
Иван, как это не грустно, но это так.

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно