В США зафиксировали побег лабораторных приматов, возможно, зараженных опасными патогенами
Согласно данным полиции американского штата Миссисипи, грузовик, перевозивший подопытных обезьян, попал в аварию на межштатной трассе в восточной части Миссисипи после выезда из Тулейнского университета, и несколько животных сбежали.
Согласно заявлению шерифа округа Джаспер, приматы заражены рядом опасных заболеваний, включая гепатит C, герпес и COVID-19. Позже полиция сообщила, что все сбежавшие животные, кроме одной особи, усыплены.
«Мы продолжаем поиски одной обезьяны, которая все еще находится на свободе», — заявили правоохранители.
Однако затем история приняла неожиданный оборот. Представитель Тулейнского университета Майкл Стрекер в интервью местному изданию NOLA заявил, что «эти приматы принадлежат другой организации и не заразны».
Представитель университета уточнил: «Обезьяны не были переносчиками каких-либо инфекционных заболеваний и не подвергались воздействию инфекционных агентов».
Независимо от угрозы заражения, ситуация представляла значительную опасность. По данным офиса шерифа, каждая обезьяна весила около 18 килограммов и проявляла «агрессию по отношению к людям, что требовало использования средств индивидуальной защиты при контакте».
Это не первый случай побега лабораторных приматов. В ноябре 2024 года более 40 макак-резусов сбежали из центра компании Alpha Genesis в Южной Каролине. Власти тогда предупредили жителей плотно закрывать окна и двери.
Спустя месяц четыре обезьяны оставались на свободе. К концу января 2025 года официальные лица подтвердили, что все 43 примата были благополучно найдены.
Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.
Программирование, то есть умение создавать компьютерные программы, сегодня уже не просто профессия, а инструмент развития, творчества и влияния в современном обществе. Но что происходит в человеческом мозге, когда он осваивает этот важнейший навык? Изучить вопрос взялись исследователи из Университета Джонса Хопкинса (США).
В современном мире, где гигиена стала неотъемлемой частью нашей повседневности, антисептики прочно вошли в жизнь миллионов людей. Эти удобные средства обещают мгновенную защиту от бактерий и вирусов, но так ли они безопасны, как кажется на первый взгляд? Оказывается, постоянное использование антисептиков вместо традиционного мытья рук может нести скрытые угрозы для здоровья. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы обратились к эксперту — доценту кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрею Дорохову, который подробно объяснил, почему антисептики не должны становиться полноценной заменой воде и мылу.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
