Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Тайваньские ученые разработали новое средство от облысения — у мышей волосы появились за 20 дней
Выпадение волос — распространенная проблема во всем мире. Хотя эффективные способы лечения облысения уже существуют, они не всегда помогают достичь желаемого результата. Группа тайваньских ученых открыла способ, который потенциально может решить эту проблему. Испытание на мышах показало заметный результат через 20 дней.
Ученые из Национального Университета Тайваня (National Taiwan University) разработали потенциальный метод лечения облысения. Результаты опубликованы в Cell Metabolism. Авторы исследования знали, что иногда раздражение или повреждение поверхности кожи способствует чрезмерному росту волос. Во время эксперимента ученые вызывали экзему у побритых мышей обоих полов, нанося им на спину раздражитель — додецилсульфат натрия (SDS).
Через 10–11 дней на обработанных участках кожи из фолликулов начали появляться новые крошечные волоски, а через 20 дней шерсть заметно отрасла. Кожа без экземы и у мышей, на которых не использовали раздражающие вещества, осталась лысой.
Исследователи считают, что из-за раздражителя иммунные клетки перемещались в слой жировой ткани под кожей мыши. Жировые клетки получали сигнал, что пора высвобождать жирные кислоты. Их поглощали стволовые клетки волосяных фолликулов, и в итоге шерсть начинала расти.
После этого исследователи решили проверить, как на кожу повлияют жирные кислоты без использования химического раздражителя. Они создали сыворотки из жирных кислот, растворенных в спирте. Ученые выяснили, что олеиновые и пальмитолеиновые кислоты также способствуют росту волос без использования раздражителей.
Ученые запатентовали свое изобретение и теперь планируют протестировать различные дозы сыворотки на коже головы у людей. В будущем они надеются выпустить ее в продажу, но пока не знают, когда это произойдет и сколько будет стоить.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Чтобы поразить добычу, ядовитая змея должна атаковать молниеносно, иначе жертва успеет отреагировать и убежать. Международная группа биологов провела масштабный эксперимент, в котором впервые в мельчайших деталях изучила и сравнила, как нападают и кусают представители трех семейств ядовитых змей: гадюковых, аспидовых и ужеобразных.
В новом эксперименте исследователи из Финляндии проследили, как два типа питания повлияли на энергетический обмен веществ у псов породы стаффордширский бультерьер. Некоторые из биомаркеров, по которым судили об эффекте, в отношении собак применили впервые.
Чтобы поразить добычу, ядовитая змея должна атаковать молниеносно, иначе жертва успеет отреагировать и убежать. Международная группа биологов провела масштабный эксперимент, в котором впервые в мельчайших деталях изучила и сравнила, как нападают и кусают представители трех семейств ядовитых змей: гадюковых, аспидовых и ужеобразных.
Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Июля, 2021
Древняя Армения. Несправедливо забытая история
22 Января, 2015
Матриархат жив!
13 Ноября, 2014
Человечество глупеет?
19 Марта, 2017
«Ангара»: рождение ракеты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии