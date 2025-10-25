Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Тайваньские ученые разработали новое средство от облысения — у мышей волосы появились за 20 дней

Выпадение волос — распространенная проблема во всем мире. Хотя эффективные способы лечения облысения уже существуют, они не всегда помогают достичь желаемого результата. Группа тайваньских ученых открыла способ, который потенциально может решить эту проблему. Испытание на мышах показало заметный результат через 20 дней.

Раздражение кожи с помощью SDS стимулировало рост волос у мышей (нижний ряд), у контрольной группы, не подвергшейся воздействию вещества, рост волос не заметен (верхний ряд) / © Cell Metabolism

Ученые из Национального Университета Тайваня (National Taiwan University) разработали потенциальный метод лечения облысения. Результаты опубликованы в Cell Metabolism. Авторы исследования знали, что иногда раздражение или повреждение поверхности кожи способствует чрезмерному росту волос. Во время эксперимента ученые вызывали экзему у побритых мышей обоих полов, нанося им на спину раздражитель — додецилсульфат натрия (SDS).

Через 10–11 дней на обработанных участках кожи из фолликулов начали появляться новые крошечные волоски, а через 20 дней шерсть заметно отрасла. Кожа без экземы и у мышей, на которых не использовали раздражающие вещества, осталась лысой.

Исследователи считают, что из-за раздражителя иммунные клетки перемещались в слой жировой ткани под кожей мыши. Жировые клетки получали сигнал, что пора высвобождать жирные кислоты. Их поглощали стволовые клетки волосяных фолликулов, и в итоге шерсть начинала расти.

После этого исследователи решили проверить, как на кожу повлияют жирные кислоты без использования химического раздражителя. Они создали сыворотки из жирных кислот, растворенных в спирте. Ученые выяснили, что олеиновые и пальмитолеиновые кислоты также способствуют росту волос без использования раздражителей.

Ученые запатентовали свое изобретение и теперь планируют протестировать различные дозы сыворотки на коже головы у людей. В будущем они надеются выпустить ее в продажу, но пока не знают, когда это произойдет и сколько будет стоить.