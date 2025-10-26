  • Добавить в закладки
Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Юлия Николаева
Юлия Николаева
26 октября, 09:11
Рейтинг: +55
Посты: 92

Рейтинг МВФ: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Согласно октябрьскому докладу Международного валютного фонда (МВФ), мировая экономика в 2026 году вступит в период осторожного роста и нарастающей неопределенности.

Сообщество
# инфографика
# мир
# статистика
# финансы
# экономика
Рейтинг МВФ: крупнейшие экономики мира в 2026 году / Visualcapitalist
Рейтинг МВФ: крупнейшие экономики мира в 2026 году / Visualcapitalist

Организация отметила, что мировое развитие замедляется на фоне усиливающейся фрагментации и роста протекционизма. Среди ключевых рисков — возможная переоценка акций технологических компаний и ослабление независимости государственных институтов, что может подорвать качество экономической политики.

Рейтинг учитывает номинальные значения ВВП в текущих долларах США, отражая относительный вес каждой экономики.

США — крупнейшая экономика мира. Уже более ста лет Соединенные Штаты сохраняют первое место в мировом рейтинге ВВП, и, похоже, останутся лидером и в ближайшие десятилетия. В 2026 году американская экономика достигнет, по оценке МВФ, 31,8 триллиона долларов, что примерно соответствует сумме ВВП Китая (2-е место), Германии (3-е) и Индии (4-е) вместе взятых.

Китай сохранит второе место с прогнозируемым ВВП в 20,7 триллиона долларов — это на 35% меньше, чем в США, но почти втрое больше, чем у Германии, занимающей третью строчку. Тем не менее, на китайскую экономику давят структурные ограничения: стареющее население, ослабление рынка недвижимости и рост тарифов на экспорт. Все это замедлит рост ВВП примерно до 4% в год — минимального уровня за последние сорок лет.

Индия (4,5 триллиона долларов) укрепится на четвертой позиции, обогнав Японию благодаря внутреннему спросу. Также в списке поднимаются Индонезия и Турция, что отражает демографические преимущества и реформы в экономиках среднего уровня развития.

Россия согласно данным МВФ займет девятую позицию рейтинга с прогнозируемым ВВП в 2,5 триллиона долларов.

Азия станет крупнейшим экономическим регионом мира. За счет Китая, Японии и Индии Азия впервые опередит страны Северной Америки по совокупному объему ВВП. На третьем месте — Европа, за ней следуют Ближний Восток, Южная Америка, Африка и, наконец, Океания.

Комментарии

Написать комментарий
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
23 октября, 14:35
Юлия Трепалина

Ветеринары оценили энергетический метаболизм собак при питании сухим кормом и сырым мясом

В новом эксперименте исследователи из Финляндии проследили, как два типа питания повлияли на энергетический обмен веществ у псов породы стаффордширский бультерьер. Некоторые из биомаркеров, по которым судили об эффекте, в отношении собак применили впервые.

Биология
# домашние животные
# метаболизм
# мясо
# питание
# рацион
# собаки
# сухой корм
# сырое мясо
21 октября, 14:25
Юлия Трепалина

Выявлен минимальный порог счастья для поддержания здоровья и продления жизни

Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.

Психология
# благополучие
# здоровье
# здравоохранение
# счастье
# удовлетворенность жизнью
19 октября, 10:00
Любовь С.

Ученые обновили официальный протокол на случай первого контакта  

Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.

Астрономия
# Seti
# внеземная жизнь
# инопланетные цивилизации
# инопланетный разум
# радиоастрономия
# техносигнатуры
23 октября, 08:02
Юлия Трепалина

Ученые, доказавшие способность млекопитающих дышать через анус, впервые протестировали метод «кишечного дыхания» на людях

По замыслу исследователей, в будущем нетрадиционный способ доставки кислорода в организм, который они называют «энтеральной вентиляцией», может стать спасением для пациентов с дыхательной недостаточностью. Эксперимент подтвердил безопасность процедуры для людей, что приближает ученых к реализации идеи.

Медицина
# дыхание
# дыхательная недостаточность
# кислород
# кишечник
# Шнобелевская премия
# эксперимент
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
Последние новости:

  1. Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

    25 октября, 10:40

  2. Ученые создали инструмент, с помощью которого нейросети смогут эффективнее избегать нежелательных тем

    24 октября, 17:39

  3. Поведение «аномального» антихвоста межзвездной кометы удалось объяснить

    24 октября, 16:13

  4. Баллистический гель и высокоскоростная съемка помогли раскрыть особенности укусов ядовитых змей

    24 октября, 15:16
Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

18 октября, 10:18

Последние комментарии

Mikhail Lukashev
36 минут назад
Дядя Петя, ты дурак? (с). Причинно-следственная связь может за собой нести и статистическую. Всё, что ты можешь - цепляться к словам тут и оскорблять.

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Vlad Kengyry
1 час назад
GusevArtem, конструктивно, поддерживаю!

Китай завершил строительство первого в мире подводного дата-центра, работающего на энергии ветра

Andrew Griffin
1 час назад
Кирпань, очень долго, даже если 0,8 Световой вдруг осилим, всё равно, очень долго. Пока не откроем что-то вроде гипердрайва или открытие управляемых

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Ar Ar
2 часа назад
Макар, гуглите "общий госдолг". Вот внезапно если в Китае 90% то что дальше то? Против 100% в Великобритании. Кредиты это значит кто-то поверил в

Карта уровня мирового финансового риска на 2025 год по странам

Andrew Griffin
2 часа назад
Sam, Все эти "деликатесы" не от хорошей жизни появились, а уже в 20 веке реклама распиарила, как "колорит национальных европейских блюд"...

Древние люди были не прочь полакомиться падалью

Andrew Griffin
2 часа назад
Серьёзно? Вот это вот всё, на полном серьёзе эти "исследователи" пишут? Если бы это было хоть чуток так, то люди не травились бы от пищи, слегка

Древние люди были не прочь полакомиться падалью

Михаил Константинов
2 часа назад
Mikhail, да-да, когда у гуманитария заканчиваются аргументы, оно начинает взывать к совести 😂😂😂 Флорой и фауной я называю не оппонентов. Местная

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Михаил Константинов
2 часа назад
Mikhail, объясняю значение слов для особо одарённых. Корреляция - СТАТИСТИЧЕСКАЯ связь между переменными. Которая НЕ ОЗНАЧАЕТ причинно-следственной

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

tt
3 часа назад
Смешное в том, что нормальные страны, после анонсов, воплощают в реальность. А вот россиюшка, умеет только в новости из будущего, сплошь : создадим,

Саудовская Аравия анонсировала масштабный проект высокоскоростной железной дороги

Максим Лобков
7 часов назад
1) Промышленный провод надо разматывать весь перед включением нагревателей. 2) Сетевые фильтры не достаточно защищены от перегрева, нужно

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

Aleksandr Mayorov
8 часов назад
Нормально. Проверяли, проверяли. Надо ещё попроверять. О чем статья-то?

Ветеринары оценили энергетический метаболизм собак при питании сухим кормом и сырым мясом

Ромыч Дремыч
10 часов назад
Kostya, Такие алгоритмы засекречены допуском пятого уровня! Если у тебя такой допуск имеется, то высылай в личку фото, а если нет, то сорри👼

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

Иван Колупаев
11 часов назад
Violet, доктор а откуда у вас такие картинки? Это так, к слову, думал этот журнал уже не выходит однако ж нет, смотрю даже мачо его почитывают 😁

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

Лучана Соколова
11 часов назад
47 собака- это по сути ничего. Были ли изначально все собаки на мясе? Или на корме? Или те что на корме продолжили кормиться кормом, а те что на мясе-

Ветеринары оценили энергетический метаболизм собак при питании сухим кормом и сырым мясом

Max Mad
11 часов назад
Имя, чаще наоборот, на удлинителе есть земля, а в розетке ее или нет или еще прикольнее зацеплена на ноль, и вот это уже адово, лучше вообще без земли

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

Mikhail Lukashev
12 часов назад
Кирпань, очень бы хотел дожить до перехода теории в практику. Но, к сожалению, этого не будет еще очень долго. Технологических моментов, мешающих

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Dimetry
12 часов назад
Проблема в том, что быстрое развитие видеокарт с большим обьемом видеопамяти на борту позволяет в домашних условиях создавать сверхмощные

Эксперт объяснил, почему развитие искусственного интеллекта в России несет не только пользу, но и угрозы

Сергей Иванов
12 часов назад
Самое главное - его за язык никто не тянул.

Россия к Новому году запустит группировку низкоорбитальных спутников

Алиса Дементьева
13 часов назад
Violet, с каких пор журнал Лиза подростковый? Разве что Лиза герл подростковый. Ну и что плохого в самих по себе таких статьях и журналах, не всех а в

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

Николай Соболев
13 часов назад
Макар, Ну попробуй отобрать у США эти долги, узнаешь где демократия)) Вот и низкие финансовые риски.

Карта уровня мирового финансового риска на 2025 год по странам

