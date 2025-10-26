Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг МВФ: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Согласно октябрьскому докладу Международного валютного фонда (МВФ), мировая экономика в 2026 году вступит в период осторожного роста и нарастающей неопределенности.

Рейтинг МВФ: крупнейшие экономики мира в 2026 году / Visualcapitalist

Организация отметила, что мировое развитие замедляется на фоне усиливающейся фрагментации и роста протекционизма. Среди ключевых рисков — возможная переоценка акций технологических компаний и ослабление независимости государственных институтов, что может подорвать качество экономической политики.

Рейтинг учитывает номинальные значения ВВП в текущих долларах США, отражая относительный вес каждой экономики.

США — крупнейшая экономика мира. Уже более ста лет Соединенные Штаты сохраняют первое место в мировом рейтинге ВВП, и, похоже, останутся лидером и в ближайшие десятилетия. В 2026 году американская экономика достигнет, по оценке МВФ, 31,8 триллиона долларов, что примерно соответствует сумме ВВП Китая (2-е место), Германии (3-е) и Индии (4-е) вместе взятых.

Китай сохранит второе место с прогнозируемым ВВП в 20,7 триллиона долларов — это на 35% меньше, чем в США, но почти втрое больше, чем у Германии, занимающей третью строчку. Тем не менее, на китайскую экономику давят структурные ограничения: стареющее население, ослабление рынка недвижимости и рост тарифов на экспорт. Все это замедлит рост ВВП примерно до 4% в год — минимального уровня за последние сорок лет.

Индия (4,5 триллиона долларов) укрепится на четвертой позиции, обогнав Японию благодаря внутреннему спросу. Также в списке поднимаются Индонезия и Турция, что отражает демографические преимущества и реформы в экономиках среднего уровня развития.

Россия согласно данным МВФ займет девятую позицию рейтинга с прогнозируемым ВВП в 2,5 триллиона долларов.

Азия станет крупнейшим экономическим регионом мира. За счет Китая, Японии и Индии Азия впервые опередит страны Северной Америки по совокупному объему ВВП. На третьем месте — Европа, за ней следуют Ближний Восток, Южная Америка, Африка и, наконец, Океания.