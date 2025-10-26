Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг МВФ: крупнейшие экономики мира в 2026 году
Согласно октябрьскому докладу Международного валютного фонда (МВФ), мировая экономика в 2026 году вступит в период осторожного роста и нарастающей неопределенности.
Организация отметила, что мировое развитие замедляется на фоне усиливающейся фрагментации и роста протекционизма. Среди ключевых рисков — возможная переоценка акций технологических компаний и ослабление независимости государственных институтов, что может подорвать качество экономической политики.
Рейтинг учитывает номинальные значения ВВП в текущих долларах США, отражая относительный вес каждой экономики.
США — крупнейшая экономика мира. Уже более ста лет Соединенные Штаты сохраняют первое место в мировом рейтинге ВВП, и, похоже, останутся лидером и в ближайшие десятилетия. В 2026 году американская экономика достигнет, по оценке МВФ, 31,8 триллиона долларов, что примерно соответствует сумме ВВП Китая (2-е место), Германии (3-е) и Индии (4-е) вместе взятых.
Китай сохранит второе место с прогнозируемым ВВП в 20,7 триллиона долларов — это на 35% меньше, чем в США, но почти втрое больше, чем у Германии, занимающей третью строчку. Тем не менее, на китайскую экономику давят структурные ограничения: стареющее население, ослабление рынка недвижимости и рост тарифов на экспорт. Все это замедлит рост ВВП примерно до 4% в год — минимального уровня за последние сорок лет.
Индия (4,5 триллиона долларов) укрепится на четвертой позиции, обогнав Японию благодаря внутреннему спросу. Также в списке поднимаются Индонезия и Турция, что отражает демографические преимущества и реформы в экономиках среднего уровня развития.
Россия согласно данным МВФ займет девятую позицию рейтинга с прогнозируемым ВВП в 2,5 триллиона долларов.
Азия станет крупнейшим экономическим регионом мира. За счет Китая, Японии и Индии Азия впервые опередит страны Северной Америки по совокупному объему ВВП. На третьем месте — Европа, за ней следуют Ближний Восток, Южная Америка, Африка и, наконец, Океания.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В новом эксперименте исследователи из Финляндии проследили, как два типа питания повлияли на энергетический обмен веществ у псов породы стаффордширский бультерьер. Некоторые из биомаркеров, по которым судили об эффекте, в отношении собак применили впервые.
Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Ученые, доказавшие способность млекопитающих дышать через анус, впервые протестировали метод «кишечного дыхания» на людях
По замыслу исследователей, в будущем нетрадиционный способ доставки кислорода в организм, который они называют «энтеральной вентиляцией», может стать спасением для пациентов с дыхательной недостаточностью. Эксперимент подтвердил безопасность процедуры для людей, что приближает ученых к реализации идеи.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
