Ибупрофен: как привычное обезболивающее защищает нас от рака
Ибупрофен — одно из самых популярных обезболивающих. Однако ученые выяснили, что препарат также может обладать противораковыми свойствами.
Ибупрофен относится к нестероидным противовоспалительным препаратам. Ученые и раньше находили связь между нестероидными противовоспалительными препаратами и профилактикой рака. Еще в исследованиях 1983 года говорилось, что сулиндак (Sulindac), аналогичный ибупрофену, снижал заболеваемость рака толстой кишки у некоторых пациентов. Как отмечается в статье, опубликованной на The Conversation, с тех пор исследователи изучали, как эти препараты могут помочь предотвратить или замедлить другие виды рака.
Согласно исследованию 2025, ибупрофен может снижать риск эндометриального рака — распространенного вида рака матки, который начинается в слизистой оболочке матки (эндометрии). В основном его выявляют у женщин после менопаузы.
Ученые проанализировали данные исследований более 42 тысяч женщин в возрасте от 55 до 74 лет на протяжении 12 лет. У женщин, сообщивших о приеме не менее 30 таблеток ибупрофена в месяц, оказался на 25% ниже риск развития эндометриального рака по сравнению с женщинами, которые принимали менее четырех таблеток в месяц. Наиболее сильно защитный эффект проявлялся у женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ибупрофен связан не только со снижением риска рака эндометрия. Согласно исследованиям, препарат также влияет на риск рака кишечника, молочной железы, легких и простаты. Например, у людей, у которых в прошлом был рак кишечника, прием ибупрофена уменьшал вероятность рецидива.
Воспаление — характерная черта онкологии, а ибупрофен — противовоспалительное средство. Препарат блокирует активность фермента COX-2 и снижает выработку простагландинов, способствующих воспалению и росту клеток, в том числе раковых. Снижение уровня простагландинов может замедлять или останавливать развитие опухоли.
Вероятно, ибупрофен также влияет на гены, связанные с раком — HIF-1α, NFκB и STAT3. Они помогают опухолевым клеткам выживать при низком содержании кислорода и сопротивляться лечению. Предположительно, ибупрофен снижает активность этих генов, благодаря чему раковые клетки становятся более уязвимыми. Также, судя по всему, препарат делает раковые клетки более чувствительными к химиотерапии.
Несмотря на исследования, эксперты предостерегают от самолечения ибупрофеном для профилактики рака. Избыточный прием нестероидных противовоспалительных препаратов может привести к язве желудка, кишечному кровотечению и повреждению почек.
