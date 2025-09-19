Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

На секретной китайской авиабазе спутник обнаружил новый вариант малозаметного беспилотника

На снимке, полученном аппаратом Planet Labs над секретным испытательным центром в районе Малан (Синьцзян, западный Китай), удалось разглядеть новый вариант малозаметного беспилотника, построенного по видоизмененной схеме «летающего крыла», которая получила название «cranked-kite» («согнутый змей»). Она характеризуется высоким центропланом со сглаженными формами и длинными утончающимися крыльями.

На секретной китайской авиабазе спутник обнаружил новый вариант малозаметного беспилотника / © Planet Labs

По своей конфигурации новый беспилотник сильно напоминает известный китайский высотный разведывательно-ударный аппарат CH-7. Однако есть отличия — более длинная носовая часть, иные очертания крыла и хвостовой кромки, измененная геометрия законцовок. Это позволяет предполагать, что речь идет о дальнейшей эволюции CH-7. Этот тип БПЛА рассматривается как платформа для разведки и наблюдения, но также способен выполнять функции ударного аппарата.

Сравнение формы нового беспилотника (справа) с CH-7 (слева) / © Planet Labs

Спутниковый снимок демонстрирует новый беспилотник на взлетно-посадочной полосе базы Малан. Этот объект стал одним из ключевых центров новейших разработок в области военной авиации Китая, особенно беспилотных систем.

На секретной китайской авиабазе спутник обнаружил новый вариант малозаметного беспилотника / © Planet Labs

Дрон окрашен в темный цвет, его размах крыла оценивается примерно в 42 метра. В носовой части корпуса виден воздухозаборник, а сзади — сопло. Вокруг консолей крыла заметны необычные тени, возможно, от техники, размещенной под крыльями. Интересно, что аппарат не пытались скрыть — снимок сделан днем, хотя китайская сторона знает о регулярных пролетах американских разведывательных спутников. При этом в Малан находится крупный защищенный ангар, предназначенный для сокрытия техники от наблюдения.

Любопытно, что в общих чертах новая китайская разработка напоминает предполагаемый облик американского секретного высотного беспилотника RQ-180. Схожая схема использовалась и в ряде американских программ — от UCAV X-47B компании Northrop Grumman до ранних проектов бомбардировщика, предшествовавших созданию B-21 Raider.