На секретной китайской авиабазе спутник обнаружил новый вариант малозаметного беспилотника
На снимке, полученном аппаратом Planet Labs над секретным испытательным центром в районе Малан (Синьцзян, западный Китай), удалось разглядеть новый вариант малозаметного беспилотника, построенного по видоизмененной схеме «летающего крыла», которая получила название «cranked-kite» («согнутый змей»). Она характеризуется высоким центропланом со сглаженными формами и длинными утончающимися крыльями.
По своей конфигурации новый беспилотник сильно напоминает известный китайский высотный разведывательно-ударный аппарат CH-7. Однако есть отличия — более длинная носовая часть, иные очертания крыла и хвостовой кромки, измененная геометрия законцовок. Это позволяет предполагать, что речь идет о дальнейшей эволюции CH-7. Этот тип БПЛА рассматривается как платформа для разведки и наблюдения, но также способен выполнять функции ударного аппарата.
Спутниковый снимок демонстрирует новый беспилотник на взлетно-посадочной полосе базы Малан. Этот объект стал одним из ключевых центров новейших разработок в области военной авиации Китая, особенно беспилотных систем.
Дрон окрашен в темный цвет, его размах крыла оценивается примерно в 42 метра. В носовой части корпуса виден воздухозаборник, а сзади — сопло. Вокруг консолей крыла заметны необычные тени, возможно, от техники, размещенной под крыльями. Интересно, что аппарат не пытались скрыть — снимок сделан днем, хотя китайская сторона знает о регулярных пролетах американских разведывательных спутников. При этом в Малан находится крупный защищенный ангар, предназначенный для сокрытия техники от наблюдения.
Любопытно, что в общих чертах новая китайская разработка напоминает предполагаемый облик американского секретного высотного беспилотника RQ-180. Схожая схема использовалась и в ряде американских программ — от UCAV X-47B компании Northrop Grumman до ранних проектов бомбардировщика, предшествовавших созданию B-21 Raider.
Ближайшие ныне живущие родственники человека — шимпанзе — регулярно употребляют алкоголь. Не из бокалов, конечно, а вместе с пищей. Исследователи выяснили, какую ежедневную дозу спирта эти человекообразные обезьяны получают от перезревших фруктов. Открытие позволит по-новому взглянуть на истоки человеческого пристрастия к горячительным напиткам и, вероятно, покажет, что связь Homo sapiens с этанолом куда древнее и глубже, чем считалось ранее.
«Хаябуса-2» не сможет «потрогать» свою цель — астероид, к которому летит аппарат, оказался крошечным, а его скорость вращения — рекордной
Пролет автоматической межпланетной станции «Хаябуса-2» около небольшого астероида 1998 KY26 запланирован на июль 2031 года. Однако новые данные наблюдений за объектом показали, что его размер в три раза меньше ожидаемого, а скорость вращения вдвое быстрее. Открытие превращает и без того сложную миссию в настоящую головоломку.
Группа американских онкологов пришла к парадоксальному выводу, который разошелся с данными многих прошлых исследований. Их анализ показал, что у обладателей двух и более татуировок реже диагностировали меланому — одну из самых агрессивных форм рака кожи.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Ученые обнаружили, что общепринятые константы, с помощью которых химики предсказывают свойства молекул, содержали ошибки. Исправленные значения констант теперь объясняют ранее непонятные химические аномалии и позволяют предсказывать свойства новых материалов для квантовых технологий, датчиков и умных покрытий.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
